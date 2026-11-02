Steven Nguyễn và Ninh Dương Lan Ngọc gây tranh cãi

Sau khi chính thức khởi chiếu từ ngày 30/10, Chị Chị Em Em 3 nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội. Tác phẩm của đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng thu hút sự chú ý nhờ dàn diễn viên gồm Ninh Dương Lan Ngọc, Steven Nguyễn, Kỳ Duyên, Chi Pu và Quốc Anh. Tuy nhiên, bên cạnh sức nóng phòng vé, bộ phim cũng vấp phải không ít ý kiến trái chiều về nội dung và cách thể hiện.

Một trong những vấn đề được khán giả nhắc đến nhiều nhất là mật độ cảnh nóng và những phân đoạn phô diễn cơ thể. Một bộ phận người xem cho rằng các cảnh này có thể góp phần khắc họa bản năng, ham muốn và góc khuất trong tâm lý nhân vật. Ngược lại, nhiều ý kiến nhận xét việc sử dụng cảnh nóng quá dày khiến câu chuyện mất đi sự tiết chế, thậm chí tạo cảm giác ê-kíp đang tận dụng yếu tố nhạy cảm để thu hút người xem.

Phim Chị Chị Em Em 3 nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội.

Không dừng lại ở đó, Chị Chị Em Em 3 còn gây tranh luận về kịch bản. Dù sở hữu ý tưởng khai thác những mối quan hệ tình cảm chồng chéo trong bối cảnh xã hội Bắc Bộ xưa, tác phẩm bị nhận xét còn nhiều tình tiết thiếu thuyết phục, một số nút thắt chưa được giải thích rõ ràng. Phần thoại cũng trở thành điểm trừ trong mắt một bộ phận khán giả khi có những câu nói bị đánh giá chưa tự nhiên, chưa thực sự phù hợp với bối cảnh câu chuyện.

Đáng chú ý, thông điệp của bộ phim cũng tạo ra nhiều luồng ý kiến khác nhau. Câu chuyện xoay quanh những mối quan hệ tình cảm phức tạp khiến một số người xem đặt câu hỏi về cách xây dựng hình tượng phụ nữ. Thay vì tập trung vào hành trình tự chủ, các nhân vật nữ đôi lúc bị cuốn vào cuộc cạnh tranh tình cảm, những lựa chọn gây tranh cãi và sự ràng buộc với đàn ông. Đây cũng là lý do tác phẩm bị một bộ phận khán giả nhận xét có góc nhìn thiếu tích cực về tình yêu và các mối quan hệ.

Trong số những diễn viên góp mặt, Ninh Dương Lan Ngọc và Steven Nguyễn nhận được nhiều sự quan tâm. Ninh Dương Lan Ngọc đảm nhận vai Thị Liễu, người phụ nữ có cuộc hôn nhân nhiều bất ổn với Văn Cường do Steven Nguyễn thủ vai. Sau 15 năm xa cách, cuộc gặp lại Văn Tài (Quốc Anh) khiến những tình cảm cũ trong Thị Liễu trỗi dậy, đẩy cô vào lựa chọn khó khăn.

Ninh Dương Lan Ngọc và Steven Nguyễn nhận được nhiều sự quan tâm.

Trong khi đó, Steven Nguyễn mang đến hình ảnh Văn Cường có tính cách khôn khéo, quyết đoán và nhiều mâu thuẫn. Đây là dạng vai khác biệt so với những nhân vật hành động từng giúp anh được chú ý trong Mưa Đỏ và Trại Buôn Người.

Đặc biệt, phân đoạn tranh cãi giữa Thị Liễu và Văn Cường nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt xem trong thời gian ngắn. Nhiều khán giả bàn luận về biểu cảm, cách nhả chữ và cảm xúc của hai diễn viên. Bên cạnh những nhận xét tích cực, một số người cho rằng lời thoại trong cảnh đối đầu còn mang màu sắc hiện đại, chưa phù hợp với bối cảnh đầu thế kỷ 20.

Dù vậy, không phải toàn bộ phản hồi dành cho Chị Chị Em Em 3 đều tiêu cực. Ninh Dương Lan Ngọc được một số đánh giá ghi nhận nhờ lối diễn tiết chế, thể hiện tâm lý nhân vật qua ánh mắt và những khoảng lặng. Steven Nguyễn cũng được chú ý khi thử sức với hình tượng người đàn ông có nhiều lớp tính cách thay vì chỉ tập trung vào hành động.

Đáng chú ý, những tranh luận chưa khiến sức hút thương mại của bộ phim giảm sút. Theo số liệu phòng vé cập nhật ngày 1/11/2026, Chị Chị Em Em 3 đạt khoảng 59 tỷ đồng doanh thu tích lũy, tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu phòng vé. Riêng ngày 31/10, phim thu về khoảng 17,86 tỷ đồng, chiếm hơn 71% tổng doanh thu tại các rạp trên toàn quốc.

Có thể thấy, sự kết hợp giữa Ninh Dương Lan Ngọc và Steven Nguyễn đang tạo thêm sức hút cho dự án, dù tác phẩm vẫn phải đối diện với nhiều ý kiến trái chiều. Những tranh luận xoay quanh Chị Chị Em Em 3 cũng cho thấy thành tích phòng vé và mức độ hài lòng của khán giả không phải lúc nào cũng song hành. Bộ phim hiện vẫn tiếp tục hành trình tại rạp và phản ứng của công chúng trong những ngày tới sẽ là yếu tố đáng chú ý.