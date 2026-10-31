Steven Nguyễn và Ninh Dương Lan Ngọc gặp khó

Sau những suất chiếu sớm, Chị Chị Em Em 3 nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội. Bên cạnh lời khen dành cho dàn diễn viên, phim cũng vấp phải nhiều ý kiến trái chiều về nội dung và cách triển khai câu chuyện.

Chính thức khởi chiếu từ ngày 30/10, Chị Chị Em Em 3 nhận được sự quan tâm nhờ quy tụ dàn diễn viên gồm Ninh Dương Lan Ngọc, Steven Nguyễn, Chi Pu, Kỳ Duyên, Quốc Anh và NSND Lê Khanh. Tuy nhiên, ngay sau các suất chiếu sớm từ ngày 29/10, tác phẩm đã tạo ra nhiều luồng thảo luận khác nhau. Trong đó, diễn xuất của dàn cast và chất lượng kịch bản trở thành hai chủ đề được khán giả nhắc đến nhiều.

Phân đoạn cao trào cảm xúc của Ninh Dương Lan Ngọc và Steven Nguyễn được kỳ vọng sẽ cứu phim.

Trên các nền tảng mạng xã hội, một số người xem bày tỏ sự chưa hài lòng với cách phát triển câu chuyện. Có ý kiến nhận xét nội dung phim xoay quanh những mối quan hệ tình cảm chồng chéo, chuyện ngoại tình, ghen tuông và tranh giành tình cảm trong bối cảnh hào môn. Một khán giả thậm chí dùng cụm từ “diễn viên 3 tỷ, kịch bản 3 xu” để thể hiện sự tiếc nuối khi cho rằng dàn diễn viên nổi bật chưa được đặt vào một kịch bản tương xứng.

Một số bình luận khác cũng cho rằng các tình tiết chưa tạo được nhiều bất ngờ, diễn biến và kết thúc có phần dễ đoán. Đáng chú ý, yếu tố cảnh nóng xuất hiện nhiều trong phim cũng nhận được những phản hồi khác nhau. Có người xem cảm thấy ngại ngùng trước các phân đoạn táo bạo, trong khi một số khán giả cho rằng thời lượng dành cho những cảnh này khiến họ chú ý hơn đến yếu tố hình ảnh thay vì mạch truyện.

Dù vậy, Chị Chị Em Em 3 không chỉ nhận về những lời góp ý. Nhiều khán giả dành lời khen cho ngoại hình nổi bật của dàn diễn viên, đặc biệt là phần phục trang được đầu tư. Những bộ áo dài, áo tứ thân cùng bối cảnh mang màu sắc Bắc Bộ xưa được xem là điểm cộng về mặt thị giác.

Khán giả phản ứng dữ dội sau khi tranh nhau các suất chiếu sớm để xem phim.

Diễn xuất của Ninh Dương Lan Ngọc cũng là yếu tố được nhắc đến tích cực. Một số người xem đánh giá nữ diễn viên thể hiện tốt những phân đoạn cảm xúc, đặc biệt ở các tình huống cao trào. Steven Nguyễn được nhận xét có nét duyên và mang đến những khoảnh khắc hài hước cho nhân vật. Trong khi đó, Quốc Anh tiếp tục gây chú ý nhờ ngoại hình sáng màn ảnh. Kỳ Duyên cũng nhận được những phản hồi tích cực ở các phân đoạn thoại mang màu sắc châm biếm, đối đáp sắc sảo.

Về nội dung, phim lấy bối cảnh xã hội Bắc Bộ xưa, xoay quanh Thị Mầu (Kỳ Duyên) - cô tiểu thư nổi tiếng tài sắc. Câu chuyện mở ra mạng lưới tình cảm phức tạp giữa những nhân vật có nhiều bí mật và lựa chọn riêng. Thị Liễu (Ninh Dương Lan Ngọc) là vợ của Văn Cường (Steven Nguyễn), người từng dùng tiền chuộc thân cho cô. Khi trở về quê nhà, Thị Liễu gặp lại Văn Tài (Quốc Anh), người bạn thân thời niên thiếu, từ đó những rung động và mâu thuẫn tình cảm dần được đẩy lên cao trào. Sự xuất hiện của Thị Nương (Chi Pu) càng khiến các mối quan hệ trở nên rối ren.

Được đạo diễn bởi Nguyễn Hữu Hoàng, bộ phim thuộc thể loại tâm lý, tình cảm và dành cho khán giả từ 18 tuổi trở lên. Với sự kết hợp giữa câu chuyện tình cảm nhiều nút thắt, bối cảnh cổ trang cùng dàn diễn viên được chú ý, tác phẩm đang tạo ra cuộc thảo luận sôi nổi ngay trong những ngày đầu ra mắt.

Những phản hồi trái chiều sau suất chiếu sớm cho thấy Chị Chị Em Em 3 đang đứng trước nhiều kỳ vọng lẫn thử thách. Với Steven Nguyễn và Ninh Dương Lan Ngọc, sự chú ý dành cho diễn xuất của cả hai cũng đồng nghĩa với việc khán giả sẽ tiếp tục đặt lên bàn cân những lựa chọn và thể hiện của họ trong dự án lần này.