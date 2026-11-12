Steven Nguyễn và Lamoon gây tò mò với màn kết hợp mới

Steven Nguyễn và Lamoon là hai nghệ sĩ trẻ có hành trình hoạt động nghệ thuật đáng chú ý trong những năm gần đây. Dù theo đuổi hai hướng phát triển sự nghiệp riêng, cả hai đều tạo được dấu ấn qua các vai diễn trong những tác phẩm điện ảnh về đề tài chiến tranh, lịch sử. Nếu Steven Nguyễn được đông đảo khán giả biết đến với vai Nguyễn Phúc Quang trong Mưa Đỏ, Lamoon gây thiện cảm khi hóa thân thành Út Khờ trong Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối. Sự kết hợp sắp tới của hai diễn viên vì thế nhận được nhiều sự quan tâm.

Steven Nguyễn có hơn 10 năm theo đuổi con đường diễn xuất, từng trải qua giai đoạn chật vật tìm kiếm cơ hội trước khi được khán giả chú ý rộng rãi. Nam diễn viên từng tham gia một số dự án như Bi Long đại ca, Hùng Long Phong Bá và Hạnh phúc bị đánh cắp. Tuy nhiên, vai Nguyễn Phúc Quang trong Mưa Đỏ mới thực sự trở thành bước ngoặt đáng kể trong sự nghiệp của anh. Sở hữu ngoại hình điển trai, phong thái lạnh lùng cùng khả năng thể hiện nhân vật có chiều sâu tâm lý, Steven Nguyễn tạo được sức hút trên màn ảnh.

Steven Nguyễn và Lamoon chuẩn bị kết hợp trong phim điện ảnh Lái chị vào tim em.

Phía sau những vai diễn gai góc, nam diễn viên ngoài đời được nhận xét có tính cách hài hước, gần gũi. Anh cũng khá kín tiếng trong chuyện tình cảm và thường tập trung chia sẻ về công việc, cuộc sống cá nhân. Sau nhiều năm kiên trì với nghề, thành công từ Mưa Đỏ giúp Steven Nguyễn có thêm cơ hội tiếp cận những dự án điện ảnh quy mô lớn, đồng thời mở rộng hình tượng diễn xuất.

Trong khi đó, Lamoon là gương mặt trẻ hoạt động ở cả hai lĩnh vực âm nhạc và điện ảnh. Tên tuổi cô được chú ý khi tham gia Vietnam Idol 2023, trước khi có bước tiến đáng kể trên màn ảnh rộng với vai Út Khờ trong Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối. Nhân vật có tính cách hồn nhiên, giàu năng lượng giúp Lamoon tạo được thiện cảm với khán giả. Được đào tạo diễn xuất bài bản, nữ nghệ sĩ cho thấy mong muốn phát triển lâu dài ở lĩnh vực điện ảnh thay vì giới hạn bản thân trong vai trò ca sĩ.

Ngoài công việc, Lamoon gây chú ý bởi hình ảnh trẻ trung, cá tính và tinh thần sáng tạo. Cô từng chia sẻ về hành trình khám phá bản thân, theo đuổi âm nhạc và tìm kiếm màu sắc nghệ thuật riêng. Việc liên tục thử sức ở những lĩnh vực mới cho thấy nữ nghệ sĩ đang từng bước xây dựng hình ảnh đa năng trong showbiz Việt.

Mới đây, Steven Nguyễn và Lamoon tiếp tục thu hút sự quan tâm khi cùng góp mặt trong phim điện ảnh Lái chị vào tim em (tên tiếng Anh: Friends with Car Benefits). Đây là dự án thuộc thể loại hài - tình cảm lãng mạn, dự kiến khởi chiếu trên toàn quốc vào ngày 8/1/2027. Phim do Quản Phương Thanh đảm nhận vai trò đạo diễn kiêm đồng biên kịch, được hợp tác sản xuất bởi Brave Films & Entertainment và CJ HK Entertainment.

Steven Nguyễn và Lamoon: Gái Địa Đạo - Trai Mưa Đỏ sắp nên duyên trên màn ảnh.

Trong tác phẩm mới, Steven Nguyễn đảm nhận hình tượng một chàng trai giàu có, lịch lãm, mang phong thái tổng tài nhưng cũng có nét hài hước. Lamoon hóa thân thành cô gái đô thị lém lỉnh, vướng vào mối quan hệ tình cảm với hai chàng trai. Đáng chú ý, phim còn có sự tham gia của Đỗ Nhật Hoàng, đánh dấu màn tái hợp giữa anh và Steven Nguyễn sau Mưa Đỏ. Nếu trước đây hai diễn viên từng tạo nên những màn đối đầu trên màn ảnh trong bối cảnh chiến tranh, lần trở lại này đưa họ vào cuộc cạnh tranh tình cảm mang màu sắc hài hước, lãng mạn.

Từ những nhân vật gắn với bối cảnh lịch sử đến câu chuyện tình yêu giữa nhịp sống đô thị, Steven Nguyễn và Lamoon đang có cơ hội làm mới hình ảnh diễn xuất. Màn kết hợp trong Lái chị vào tim em vì thế trở thành một dấu mốc đáng chú ý trong hành trình nghệ thuật của cả hai, đồng thời khiến khán giả tò mò về sự kết hợp giữa hai gương mặt từng ghi dấu ấn qua những bộ phim điện ảnh được quan tâm.