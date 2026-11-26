Có những diễn viên phải mất nhiều năm mới chờ được một vai diễn đủ sức thay đổi sự nghiệp. Với Steven Nguyễn, cột mốc ấy đến cùng Mưa Đỏ. Sau hơn một thập kỷ hoạt động nghệ thuật, trải qua không ít khó khăn và những cơ hội chưa thực sự tạo được tiếng vang, nam diễn viên cuối cùng cũng được đông đảo khán giả biết đến nhờ vai Trung úy Nguyễn Phúc Quang. Thành công của bộ phim không chỉ đưa tên tuổi anh đến gần công chúng mà còn mở ra một chặng đường hoàn toàn mới.

Trước Mưa Đỏ, Steven Nguyễn từng góp mặt trong các dự án như Vô Diện Sát Nhân, Bi Long Đại Ca và Hùng Long Phong Bá. Anh có ngoại hình phù hợp với những vai hành động, võ thuật nhưng chưa thực sự tạo được dấu ấn rộng rãi trên thị trường điện ảnh. Đáng chú ý, nam diễn viên từng trải qua quãng thời gian làm nhân viên soát vé tại sân khấu kịch để trang trải cuộc sống và tiếp tục theo đuổi đam mê. Phải đến năm 2025, khi hóa thân thành Trung úy Nguyễn Phúc Quang trong Mưa Đỏ, sự kiên trì ấy mới mang lại bước ngoặt lớn. Tác phẩm đạt doanh thu khoảng 714 tỷ đồng, trở thành một trong những phim Việt ăn khách nhất lịch sử phòng vé.

Steven Nguyễn đổi đời sau một vai diễn.

Sau thành công này, năm 2026 chứng kiến Steven Nguyễn hoạt động với cường độ đáng chú ý. Anh lần lượt xuất hiện trong Trại Buôn Người và Chị Chị Em Em 3, hai tác phẩm đều đạt doanh thu trăm tỷ đồng. Nếu trong Trại Buôn Người, anh vào vai Trần Duy Ny, người đàn ông dấn thân vào hành trình giải cứu em gái khỏi đường dây buôn người, thì ở Chị Chị Em Em 3, nam diễn viên lại hóa thân thành Văn Cường, một người chồng gia trưởng, có tính cách phức tạp và nhiều góc khuất. Hai nhân vật mang màu sắc khác biệt, cho thấy Steven Nguyễn không muốn bị đóng khung trong hình tượng người hùng hành động.

Chưa dừng lại ở đó, nam diễn viên còn có dự án Người Mẹ Xấu dự kiến ra rạp vào cuối năm 2026. Trong phim, anh đảm nhận vai Lạc, con trai bà Hồng do Hồng Đào thủ vai. Bên cạnh đó, Bắt Cá Ba Tay cũng nằm trong danh sách những tác phẩm có sự góp mặt của Steven Nguyễn. Những dự án này mở rộng thêm lựa chọn thể loại và dạng nhân vật mà anh có thể tiếp cận, từ câu chuyện gia đình, tâm lý đến hài hước, tình cảm.

Steven Nguyễn đang bước vào giai đoạn thăng hoa của sự nghiệp. Ảnh: FBNV

Bước sang năm 2027, lịch trình của Steven Nguyễn tiếp tục được nối dài với Hoàng Hậu Cuối Cùng, Đặc Công Rừng Sác, Lái Chị Vào Tim Em và Tuyên Ngôn Độc Lập. Đặc biệt, Tuyên Ngôn Độc Lập dự kiến ra mắt dịp 2/9/2027, tiếp tục đưa anh trở lại với dòng phim lịch sử. Trong khi đó, Lái Chị Vào Tim Em mở ra màu sắc hài tình cảm khác biệt so với những vai diễn gai góc trước đây. Một số dự án khác như Phi Vụ Bông Tuyết Vàng cũng được công bố có sự tham gia của nam diễn viên.

Từ một gương mặt phải kiên trì tìm kiếm cơ hội, Steven Nguyễn hiện có trong tay nhiều lựa chọn mà trước đây có lẽ anh từng mong đợi. Dẫu vậy, thành công của Mưa Đỏ hay những con số phòng vé ấn tượng không thể thay thế thử thách diễn xuất ở các dự án tiếp theo. Điều khán giả chờ đợi lúc này không chỉ là một Steven Nguyễn xuất hiện dày đặc trên màn ảnh, mà còn là khả năng biến hóa và tạo ra những vai diễn đủ sức ghi dấu ấn riêng. Sau nhiều năm chờ đợi đúng thời điểm, nam diễn viên đang đứng trước cơ hội quan trọng để chứng minh sức bật của mình.