Sau quãng thời gian hoạt động sôi nổi trên màn ảnh Việt, Steven Nguyễn tiếp tục thu hút sự quan tâm của khán giả khi góp mặt trong dự án điện ảnh Người Mẹ Xấu của đạo diễn Hoàng Tuấn Cường. Bên cạnh màu sắc gai góc xoay quanh cặp mẹ con do Hồng Đào và Steven Nguyễn đảm nhận, sự xuất hiện của Bích Ngọc trong dự án lần này cũng nhanh chóng trở thành điểm nhấn khiến nhiều người hâm mộ chú ý.

Trước đó, Steven Nguyễn và Bích Ngọc từng cùng góp mặt trong bộ phim Hạnh phúc bị đánh cắp, tác phẩm tâm lý – drama gia đình nhiều biến cố từng tạo được độ thảo luận nhất định khi lên sóng. Dù mỗi dự án mang một câu chuyện và nhịp điệu riêng, việc hai gương mặt quen thuộc này tiếp tục hội ngộ trong một tác phẩm mới vẫn khiến khán giả tò mò về sự tương tác cũng như hướng phát triển nhân vật của cả hai trên màn ảnh rộng.

Hình ảnh Steven Nguyễn và Bích Ngọc trong phim Người Mẹ Xấu

Trước đó, Steven Nguyễn và Bích Ngọc từng cùng góp mặt trong bộ phim Hạnh phúc bị đánh cắp, tác phẩm tâm lý – drama gia đình nhiều biến cố từng tạo được độ thảo luận nhất định khi lên sóng. Dù mỗi dự án mang một câu chuyện và nhịp điệu riêng, việc hai gương mặt quen thuộc này tiếp tục hội ngộ trong một tác phẩm mới vẫn khiến khán giả tò mò về sự tương tác cũng như hướng phát triển nhân vật của cả hai trên màn ảnh rộng.

Tạo hình của diễn viên Bích Ngọc – gương mặt được khán giả kỳ vọng sẽ mang đến màu sắc mới mẻ khi trở lại chung dự án với Steven Nguyễn.

Ở Người Mẹ Xấu, Steven Nguyễn rũ bỏ hình ảnh quen thuộc để hóa thân thành Lạc – nhân vật mang màu sắc giang hồ, gai góc, sẵn sàng đối đầu và bảo vệ mẹ trước mọi biến cố. Phim khai thác thế giới của những con người "bất hảo" nằm bên lề xã hội, đặt các nhân vật vào những tình huống va chạm căng thẳng và những vết xước tâm lý khó lường. Trong bức tranh đậm chất đời và nhiều kịch tính ấy, sự góp mặt của Bích Ngọc được kỳ vọng sẽ mở thêm một lát cắt mới mẻ cho câu chuyện.

Không chỉ gây chú ý nhờ màn tái hợp với Bích Ngọc, Steven Nguyễn còn đang là cái tên phủ sóng dày đặc trên đường đua phim ảnh cuối năm 2026. Với nhịp độ làm việc liên tục cùng việc thử nghiệm nhiều dạng vai từ chính kịch, hành động đến tâm lý, nam diễn viên đang cho thấy nỗ lực làm mới bản thân qua từng dự án.

Hình ảnh Steven Nguyễn và Bích Ngọc trong phim Người Mẹ Xấu

Sự trở lại chung một khung hình của Steven Nguyễn và Bích Ngọc trong Người Mẹ Xấu đang nhận được nhiều kỳ vọng từ khán giả yêu phim Việt. Tác phẩm dự kiến chính thức khởi chiếu tại rạp vào ngày 31/12/2026, khép lại năm điện ảnh với một câu chuyện nhiều ẩn số.