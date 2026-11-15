Steven Nguyễn tuyên bố một điều về Thuý Ngân

Mới đây, trong một đoạn video hậu trường phim điện ảnh Bắt cá ba tay, Steven Nguyễn khiến người xem chú ý khi dành lời khen cho bạn diễn Thúy Ngân: “Em sao cũng đẹp hết á Ngân ơi”. Câu nói ngắn gọn, cách trò chuyện gần gũi cùng thái độ vui vẻ của nam diễn viên tạo nên khoảnh khắc đáng chú ý giữa hai nghệ sĩ. Màn tương tác này nhanh chóng trở thành điểm nhấn bên cạnh những thông tin về dự án điện ảnh sắp ra mắt.

Đây cũng là dịp để Steven Nguyễn và Thúy Ngân tái hợp trên màn ảnh sau bộ phim 7 năm chưa cưới sẽ chia tay. Trong Bắt cá ba tay, Thúy Ngân đảm nhận vai Yên, cô gái bất ngờ có cơ hội nối lại tình cảm với ba người yêu cũ sau một lần cầu duyên. Steven Nguyễn vào vai Tùng, bên cạnh Phong do Ngô Kiến Huy thể hiện và Minh do Otis đảm nhận. Tác phẩm thuộc thể loại hài tình cảm, lãng mạn kết hợp yếu tố kỳ ảo, do đạo diễn Như Trang thực hiện và dự kiến khởi chiếu ngày 4/12/2026.

Steven Nguyễn và Thúy Ngân có màn tương tác đáng yêu trong hậu trường Bắt cá ba tay.

Với Steven Nguyễn, dự án đánh dấu thêm một lần thử sức với hình tượng người đàn ông trưởng thành trong câu chuyện tình cảm. Nam diễn viên sinh năm 1991, tên thật Nguyễn Huy, từng trải qua nhiều năm hoạt động nghệ thuật với những vai diễn chưa tạo được tiếng vang rộng rãi. Anh dần được khán giả chú ý qua web-drama Bi Long đại ca, Hùng Long Phong Bá và đặc biệt là vai trung úy Nguyễn Phúc Quang trong phim điện ảnh Mưa đỏ. Nhân vật có chiều sâu tâm lý, kết hợp những phân đoạn hành động đòi hỏi thể lực đã giúp anh tạo dấu ấn mạnh mẽ.

Trước khi có cơ hội được công chúng biết đến rộng rãi, Steven Nguyễn từng trải qua quãng thời gian làm nhiều công việc để duy trì cuộc sống và theo đuổi đam mê diễn xuất. Hành trình bền bỉ ấy phần nào cho thấy sự kiên trì của nam diễn viên với nghề. Trên màn ảnh, anh thường gắn với hình tượng mạnh mẽ, nam tính, trong khi ngoài đời lại có cách giao tiếp gần gũi, đôi lúc hài hước. Về chuyện tình cảm, Steven Nguyễn khá kín tiếng, chủ yếu chia sẻ những quan điểm cá nhân thay vì công khai đời sống riêng tư.

Trong khi đó, Thúy Ngân là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình và điện ảnh Việt. Sinh năm 1991 tại Tiền Giang, cô bắt đầu được chú ý từ lĩnh vực người mẫu trước khi tập trung phát triển sự nghiệp diễn xuất. Vai Hân trong Gạo nếp gạo tẻ là dấu mốc quan trọng, đưa tên tuổi nữ diễn viên đến gần hơn với đông đảo khán giả. Sau đó, cô tiếp tục ghi dấu qua Cây táo nở hoa, Nữ chủ và 7 năm chưa cưới sẽ chia tay.

Không đóng khung bản thân trong một dạng nhân vật, Thúy Ngân thường thử sức với những vai diễn có tâm lý phức tạp, từ người phụ nữ cá tính, mạnh mẽ đến những nhân vật trải qua nhiều biến cố tình cảm. Bên cạnh phim ảnh, cô còn được yêu thích nhờ sự hoạt bát, duyên dáng khi tham gia các chương trình giải trí. Ở tuổi 35, nữ diễn viên vẫn dành nhiều tâm huyết cho công việc, đồng thời quan tâm đến gia đình, bạn bè và những trải nghiệm cá nhân. Trong chuyện tình cảm, cô từng bày tỏ mong muốn tìm được người phù hợp thay vì vội vàng tiến tới hôn nhân vì áp lực tuổi tác.

Thúy Ngân tái xuất màn ảnh rộng với vai nữ chính trong Bắt cá ba tay.

Đáng chú ý, Thúy Ngân từng chia sẻ quan điểm không đồng tình với việc cùng lúc tìm hiểu nhiều người trong một mối quan hệ tình cảm. Đây cũng là vấn đề được đặt ra trong Bắt cá ba tay. Dù nhân vật Yên có tình huống tình cảm trớ trêu, nữ diễn viên cho biết cô luôn phân biệt rõ lựa chọn của nhân vật với quan điểm ngoài đời.

Màn tái hợp của Steven Nguyễn và Thúy Ngân vì thế nhận được sự quan tâm ngay từ những hình ảnh hậu trường đầu tiên. Lời khen dành cho bạn diễn không chỉ tạo nên khoảnh khắc vui vẻ giữa hai nghệ sĩ mà còn góp phần tăng sự chú ý dành cho bộ phim. Khán giả hiện chờ đợi màn kết hợp của cả hai khi Bắt cá ba tay chính thức ra rạp vào tháng 12.