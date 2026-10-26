Steven Nguyễn trước khi kết duyên với Ninh Dương Lan Ngọc

"Trại Buôn Người" tạo dấu ấn phòng vé

Steven Nguyễn tại buổi công chiếu "Trại Buôn Người". Ảnh: FBNV

Theo doanh thu hiện tại, "Trại Buôn Người" đã cán mốc 480 tỷ đồng sau hơn một tháng ra rạp, vượt "Nhà Bà Nữ" và tiến sát thành tích của "Lật Mặt 7: Một Điều Ước". Thành tích này tiếp tục đưa tác phẩm vào nhóm phim Việt có doanh thu nổi bật, đồng thời khiến sự chú ý dành cho Steven Nguyễn gia tăng.

Trong phim, nam diễn viên đảm nhận vai Trần Duy Ny, chàng trai miền Tây tìm cách cứu em gái khỏi đường dây buôn người. Khác với hình tượng gai góc từng tạo dấu ấn trên màn ảnh, Ny là người nông dân bình thường, hết lòng vì gia đình nhưng bị đẩy vào hoàn cảnh khắc nghiệt.

Để hóa thân vào nhân vật, Steven Nguyễn cho biết anh đã giảm 4 kg, phơi nắng và dành thời gian trải nghiệm thực tế tại An Giang. Nam diễn viên cũng tự thực hiện phần lớn các cảnh hành động, trong đó có phân đoạn đập vỡ kính ô tô để cứu em gái khiến tay anh bị thương. Những chi tiết hậu trường cho thấy quá trình chuẩn bị của diễn viên cho vai diễn đòi hỏi nhiều nỗ lực về thể lực lẫn diễn xuất.

Bước ngoặt đưa Steven Nguyễn

Trước "Trại Buôn Người", Steven Nguyễn được đông đảo khán giả biết đến hơn qua "Mưa đỏ". Trong bộ phim chiến tranh lấy cảm hứng từ 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972, anh hóa thân thành Trung úy Nguyễn Phúc Quang, nhân vật thuộc phía bên kia chiến tuyến.

Steven Nguyễn hóa thân thành nhân vật Nguyễn Phúc Quang, nhân vật thuộc bên kia chiến tuyến. Ảnh: FBNV

Quang không chỉ được xây dựng bằng vẻ ngoài lạnh lùng hay những hành động đối đầu. Nhân vật còn có những lớp tâm lý phức tạp, tạo cơ hội để Steven Nguyễn thể hiện qua ánh mắt, cử chỉ và cách tiết chế cảm xúc. Hình tượng người lính phía đối địch vì thế trở thành một trong những điểm khiến khán giả chú ý đến nam diễn viên.

Với doanh thu khoảng 714 tỷ đồng, "Mưa đỏ" tạo sức lan tỏa lớn tại phòng vé Việt. Thành công của bộ phim giúp các diễn viên tham gia tác phẩm tiếp cận lượng khán giả rộng hơn, trong đó có Steven Nguyễn. Tuy nhiên, sức hút của bộ phim và dấu ấn riêng của từng diễn viên vẫn là những yếu tố cần được nhìn nhận độc lập.

Trước khi được công chúng chú ý rộng rãi, Steven Nguyễn đã trải qua nhiều năm làm nghề. Nam diễn viên tên thật Nguyễn Huy, sinh năm 1991, tốt nghiệp Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP. HCM và từng tham gia nhiều dự án phim chiếu mạng, trong đó có "Bi Long Đại Ca" và "Hùng Long Phong Bá".

Những vai diễn trước đây giúp anh tích lũy kinh nghiệm, đặc biệt ở dòng phim hành động. Dẫu vậy, việc được khán giả nhớ đến rộng rãi qua Quang trong "Mưa đỏ" đã tạo nên một cột mốc khác trong sự nghiệp, đưa tên tuổi Steven Nguyễn đến gần hơn với thị trường điện ảnh đại chúng.

Đáng chú ý, nam diễn viên từng chia sẻ rằng anh nhận lời tham gia "Trại Buôn Người" trước khi "Mưa đỏ" ra mắt, thậm chí chưa đọc kịch bản. Điểm này cho thấy hai dự án nối tiếp nhau trong thời điểm tạo dấu ấn với khán giả, nhưng thành công của bộ phim trước không phải nguyên nhân khiến anh được lựa chọn cho bộ phim sau.

Mối duyên với Ninh Dương Lan Ngọc

Sau "Mưa đỏ" và "Trại Buôn Người", Steven Nguyễn tiếp tục góp mặt trong "Chị Chị Em Em 3", bộ phim ra rạp ngày 16/10/2026. Trong tác phẩm do Nguyễn Hữu Hoàng đạo diễn, anh vào vai Văn Cường, chồng của Thị Liễu do Ninh Dương Lan Ngọc thủ vai. Nhân vật bị cuốn vào những mối quan hệ tình cảm phức tạp, cùng các bí mật đan xen giữa năm nhân vật chính.

Khác với những hình tượng mạnh mẽ, gai góc trước đó, Văn Cường được Steven Nguyễn mô tả là người khôn khéo, lanh lợi và quyết đoán. Theo nhà sản xuất Will Vũ, nhân vật này ban đầu chưa có trong kịch bản, nhưng được bổ sung trong quá trình phát triển câu chuyện và xây dựng riêng cho nam diễn viên.

Việc đảm nhận vai nam chính trong thương hiệu "Chị Chị Em Em" cũng đánh dấu hướng khai thác mới của loạt phim vốn tập trung vào các nhân vật nữ. Đây là cơ hội để Steven Nguyễn thử sức với màu sắc tâm lý, tình cảm khác biệt so với những vai diễn từng giúp anh tạo dấu ấn.

Từ Trung úy Quang trong "Mưa đỏ" đến Trần Duy Ny của "Trại Buôn Người", Steven Nguyễn liên tiếp góp mặt trong những dự án điện ảnh đạt doanh thu đáng chú ý. Với Văn Cường trong "Chị Chị Em Em 3", nam diễn viên tiếp tục thử sức với một hình tượng khác biệt, đặt mình vào những mối quan hệ tình cảm phức tạp thay vì chỉ gắn với các vai diễn gai Góc. Sau dấu ấn phòng vé, liệu màu sắc mới này có giúp Steven Nguyễn mở rộng hình ảnh trong mắt khán giả?