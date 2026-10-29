Steven Nguyễn tiết lộ quá khứ chạnh lòng

Steven Nguyễn mới đây thu hút sự chú ý khi chia sẻ về lý do liên tục nhận lời tham gia các dự án phim ảnh. Nam diễn viên thẳng thắn nhìn lại quãng thời gian chật vật với nghề, đồng thời bày tỏ quan điểm về việc phải nỗ lực nhiều hơn khi bước sang tuổi 35.

“Mình đã 35 tuổi rồi, phải chạy thôi, không còn đi bộ được nữa”, Steven Nguyễn chia sẻ. Đằng sau câu nói có phần hài hước là tâm trạng của một diễn viên từng trải qua nhiều năm theo đuổi đam mê nhưng chưa có được vị trí vững chắc trong ngành giải trí.

Steven Nguyễn.

Steven Nguyễn cho biết, trước khi được đông đảo khán giả biết đến, anh từng làm công việc soát vé. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nam diễn viên cũng trải qua giai đoạn chưa có công việc ổn định. Nhìn bạn bè đồng trang lứa dần xây dựng sự nghiệp, anh không tránh khỏi cảm giác chạnh lòng.

“Hồi đó mình làm soát vé, đi nghĩa vụ về không có việc ổn định mình cũng chạnh lòng”, Steven Nguyễn bộc bạch.

Đây là khoảng thời gian không dễ dàng với người trẻ theo đuổi con đường nghệ thuật. Trong khi nhiều người cùng trang lứa đã có công việc và cuộc sống tương đối ổn định, Steven Nguyễn vẫn kiên trì tìm kiếm cơ hội diễn xuất, chấp nhận những vai diễn nhỏ và từng bước tích lũy kinh nghiệm.

Thay vì nhìn những khác biệt ấy như một sự thua kém, nam diễn viên lựa chọn cách nhìn nhẹ nhàng hơn. Anh cho rằng mỗi người có một thời điểm thành công khác nhau và bản thân cần học cách đón nhận những gì đang đến.

“Nhưng mình hoan hỉ, đón nhận số phận vì may mắn tới mỗi thời điểm khác nhau”, anh chia sẻ. Steven Nguyễn cũng bày tỏ sự biết ơn khi vẫn có cơ hội làm nghề và khẳng định sẽ cố gắng hết sức.

Steven Nguyễn đảm nhận vai Trung úy Nguyễn Phúc Quang trong phim điện ảnh Mưa Đỏ.

Bước ngoặt đáng chú ý đến với Steven Nguyễn khi anh đảm nhận vai Trung úy Nguyễn Phúc Quang trong phim điện ảnh Mưa Đỏ. Vai diễn giúp nam diễn viên tiếp cận đông đảo khán giả hơn, đồng thời mở ra nhiều cơ hội trong lĩnh vực điện ảnh.

Sau dấu ấn từ Mưa Đỏ, Steven Nguyễn tiếp tục gây chú ý với Trại Buôn Người, ra rạp ngày 25/9/2026. Trong phim, anh vào vai Trần Duy Ny, chàng trai miền Tây tìm cách cứu em gái khỏi đường dây lừa đảo xuyên biên giới. Nhân vật đòi hỏi nhiều phân đoạn hành động, tạo cơ hội để nam diễn viên phát huy thế mạnh hình thể và diễn xuất.

Theo số liệu phòng vé, Trại Buôn Người đạt doanh thu khoảng 486 tỷ đồng sau một tháng công chiếu. Thành tích này đưa tác phẩm vào nhóm phim Việt có doanh thu cao nhất thị trường, đồng thời giúp tên tuổi Steven Nguyễn tiếp tục được chú ý. Tuy nhiên, doanh thu phòng vé là thành tích của cả bộ phim, không phải khoản thu nhập riêng của diễn viên.

Steven Nguyễn tiếp tục gây chú ý với Trại Buôn Người.

Ở tuổi 35, Steven Nguyễn đang có lịch trình làm việc bận rộn hơn trước. Trong năm 2026, anh tham gia các dự án như Chị Chị Em Em 3, Bắt Cá Ba Tay, Người Mẹ Xấu và Phi Vụ Bông Tuyết Vàng. Mỗi tác phẩm mang đến một màu sắc khác nhau, mở ra cơ hội để nam diễn viên thử sức với nhiều dạng vai thay vì chỉ gắn với hình tượng hành động.

Sang năm 2027, Steven Nguyễn còn được giới thiệu trong các dự án Hoàng Hậu Cuối Cùng và Đặc Công Rừng Sác. Lịch phát hành và thông tin vai diễn cụ thể cần được cập nhật theo công bố chính thức của từng ê-kíp.

Từ quãng thời gian làm soát vé đến khi góp mặt trong những bộ phim đạt doanh thu hàng trăm tỷ đồng, Steven Nguyễn đã trải qua hành trình dài để được khán giả biết đến. Nam diễn viên hiện vẫn tập trung cho công việc và cho biết bản thân may mắn khi còn được làm nghề. Những dự án tiếp theo sẽ là cơ hội để anh tiếp tục khẳng định khả năng diễn xuất sau bước ngoặt ở tuổi 35.