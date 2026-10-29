Steven Nguyễn tiết lộ chuyện tình yêu ở tuổi 35

Mới đây, Steven Nguyễn chia sẻ về quan niệm tình yêu, thu hút sự quan tâm khi nhìn lại những thay đổi của bản thân sau nhiều năm trưởng thành. Nam diễn viên cho rằng tình cảm không thể xuất phát từ sự ép buộc, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc dung hòa chuyện riêng tư với công việc.

“Cái gì vui vẻ thì mình ưu tiên, cứ thoải mái thôi, đừng tự đặt ra nhiều luật lệ, đừng có gì quá đáng, mình cứ tôn trọng, vui vẻ, quan trọng nhất là thẳng thắn, nói thật với nhau tất cả”, Steven Nguyễn bày tỏ.

Diễn viên Steven Nguyễn.

Theo nam diễn viên, quan điểm của anh ở hiện tại khác nhiều so với thời điểm 20 tuổi. Khi còn trẻ, anh từng để cảm xúc chi phối và băn khoăn vì sao bản thân yêu một người nhưng không nhận lại tình cảm tương tự. Tuy nhiên, trải nghiệm theo thời gian giúp Steven Nguyễn hiểu rằng tình yêu là cảm xúc của mỗi cá nhân, không phải điều có thể yêu cầu người khác đáp lại.

Steven Nguyễn thừa nhận bản thân mất một khoảng thời gian dài mới nhận ra điều này. Khi công việc ngày càng bận rộn, mỗi người cần học cách cân bằng nhiều khía cạnh trong cuộc sống. Theo anh, việc đặt quá nhiều áp lực lên chuyện tình cảm có thể khiến cả hai rơi vào trạng thái căng thẳng, khó tìm được tiếng nói chung.

“Nhưng khi mọi người đặt nặng nhiều quá thì mọi người sẽ bị stress và cũng sẽ không dung hoà được đâu. Nên mình luôn có một câu châm ngôn là ‘cái gì vui vẻ thì mình ưu tiên’”, nam diễn viên nói thêm.

Quan điểm của Steven Nguyễn cho thấy cách nhìn nhận tình yêu thiên về sự tự nguyện, tôn trọng ranh giới cá nhân và giao tiếp thẳng thắn. Thay vì xem tình cảm là điều phải đạt được bằng mọi giá, anh đề cao sự thoải mái và khả năng đồng hành mà không tạo thêm áp lực cho đối phương.

Về cuộc sống hiện tại, Steven Nguyễn đang bước vào giai đoạn bận rộn của sự nghiệp sau nhiều năm kiên trì theo đuổi diễn xuất. Nam diễn viên từng trải qua công việc soát vé tại rạp, tham gia sân khấu và đảm nhận nhiều vai diễn trước khi được đông đảo khán giả chú ý. Anh khá kín tiếng về đời tư, tập trung chia sẻ hoạt động nghề nghiệp.

Steven Nguyễn trong Trại Buôn Người.

Năm 2026, Steven Nguyễn tiếp tục xuất hiện trong nhiều dự án phim ảnh. Sau Trại Buôn Người, tác phẩm ra rạp từ ngày 25/9, anh góp mặt trong Chị Chị Em Em 3, dự kiến khởi chiếu ngày 30/10. Trong phim, nam diễn viên đảm nhận vai Văn Cường, người chồng có tính gia trưởng, bị cuốn vào những xung đột tình cảm và hôn nhân. Đây cũng là cơ hội để anh thể hiện hình tượng khác với những vai hành động gai góc từng tạo dấu ấn.

Tiếp đó, Người Mẹ Xấu dự kiến ra rạp ngày 31/12, với Steven Nguyễn vào vai Lạc, con trai của nhân vật do Hồng Đào thể hiện. Anh còn tham gia Bắt Cá Ba Tay, dự kiến phát hành ngày 4/12, đóng cùng Ngô Kiến Huy và Otis trong dự án hài lãng mạn.

Trước đó, Mưa Đỏ đạt doanh thu khoảng 714 tỷ đồng, còn Trại Buôn Người đã vượt mốc 488 tỷ đồng theo số liệu đến ngày 29/10/2026.

Từ bước tiến trên màn ảnh đến những chia sẻ về tình yêu, Steven Nguyễn đang cho thấy một giai đoạn nhiều thay đổi trong cuộc sống. Với lịch phim dày đặc cuối năm, khán giả sẽ tiếp tục có dịp theo dõi khả năng biến hóa của nam diễn viên qua những vai diễn có màu sắc khác nhau.