Steven Nguyễn tiếp tục góp mặt trong 'Lái Chị Vào Tim Em'

Thông tin Steven Nguyễn tham gia Lái Chị Vào Tim Em đang thu hút sự chú ý của khán giả yêu phim Việt. Dự án thuộc thể loại hài - tình cảm lãng mạn (rom-com), do Quản Phương Thanh đảm nhận vai trò đạo diễn kiêm đồng biên kịch. Phim dự kiến khởi chiếu trên toàn quốc vào ngày 8/1/2027.

Điểm khiến bộ phim được quan tâm ngay từ khi công bố là màn hội ngộ của Steven Nguyễn và Đỗ Nhật Hoàng. Sau khi cùng xuất hiện trong Mưa Đỏ, hai diễn viên tiếp tục có cơ hội đứng chung khung hình, nhưng lần này không còn là những người lính ở chiến trường khốc liệt. Thay vào đó, cả hai trở thành đối thủ trong cuộc cạnh tranh tình cảm với nữ chính do Lamoon thủ vai.

Màn hội ngộ của Steven Nguyễn và Đỗ Nhật Hoàng trong Lái Chị Vào Tim Em.

Qua hình ảnh first-look poster, Steven Nguyễn xuất hiện với diện mạo lịch lãm, phong thái của một chàng trai giàu có, gắn liền với chiếc ô tô màu đen sang trọng. Nhân vật được giới thiệu bằng hai đặc điểm khá thú vị: hài hước và nhiều tiền. Trong khi đó, Đỗ Nhật Hoàng mang hình tượng thư sinh, giản dị, đại diện cho mẫu người hiền lành và tài giỏi.

Sự đối lập này tạo nên một tình huống thú vị cho câu chuyện. Một bên có lợi thế về sự hài hước, điều kiện kinh tế, bên còn lại ghi điểm bằng tài năng và nét chân thành. Đứng giữa hai lựa chọn là Lamoon với hình ảnh cô gái trẻ trung, có phần băn khoăn trên poster. Nội dung chi tiết của phim hiện chưa được tiết lộ đầy đủ, nhưng những hình ảnh đầu tiên đã gợi mở về một mối quan hệ tình cảm nhiều tình huống dở khóc dở cười.

Với Steven Nguyễn, đây là dịp để anh thử sức với một màu sắc nhân vật khác sau loạt dự án hành động, tâm lý và chiến tranh. Khán giả từng quen thuộc với vẻ ngoài mạnh mẽ, những phân cảnh hành động cùng lối diễn giàu năng lượng của nam diễn viên. Vì vậy, hình tượng chàng trai giàu có nhưng hài hước trong Lái Chị Vào Tim Em được kỳ vọng sẽ mang đến một khía cạnh mới trong diễn xuất của anh.

Steven Nguyễn có bước tiến đáng chú ý sau khi tham gia Mưa Đỏ.

Trước đó, Steven Nguyễn có bước tiến đáng chú ý sau khi tham gia Mưa Đỏ. Vai diễn trong bộ phim về đề tài chiến tranh giúp tên tuổi anh đến gần hơn với đông đảo khán giả. Sau dấu mốc này, Steven Nguyễn liên tục góp mặt trong các dự án điện ảnh như Trại Buôn Người, Chị Chị Em Em 3 và Người Mẹ Xấu. Việc xuất hiện trong nhiều tác phẩm với màu sắc khác nhau cho thấy nam diễn viên đang tích cực mở rộng cơ hội diễn xuất.

Không chỉ có Steven Nguyễn, sự góp mặt của Lamoon cũng là yếu tố đáng chú ý. Nữ ca sĩ từng gây ấn tượng với vai Út Khờ trong Địa Đạo: Mặt Trời Trong Bóng Tối. Sau thời gian tập trung cho âm nhạc, cô trở lại màn ảnh rộng với một nhân vật mang màu sắc trẻ trung, hiện đại. Sự kết hợp giữa ba diễn viên từng được chú ý qua các tác phẩm điện ảnh trước đó tạo thêm sự tò mò cho dự án.

Từ chiến trường trong Mưa Đỏ đến câu chuyện tình yêu nơi đô thị, Steven Nguyễn đang có cơ hội làm mới hình ảnh trước khán giả. Liệu màn tái hợp với Đỗ Nhật Hoàng và lần kết hợp cùng Lamoon có tạo nên một dấu ấn khác biệt cho nam diễn viên? Câu trả lời sẽ có khi Lái Chị Vào Tim Em ra rạp vào đầu năm 2027.