Steven Nguyễn thừa nhận yêu Ninh Dương Lan Ngọc

Trong buổi cinetour quảng bá Chị Chị Em Em 3 mới đây, Steven Nguyễn và Ninh Dương Lan Ngọc có màn giao lưu nhận được nhiều chú ý từ khán giả. Khi được hỏi liệu nhân vật Cường có thực sự thương Thị Liễu hay không, nam diễn viên lập tức đáp: “Đạn mà anh còn dám đỡ nữa, hỏi có thương hay không”. Câu trả lời hài hước khiến không khí buổi giao lưu trở nên sôi nổi.

Đáng chú ý, một khán giả tiếp tục đặt câu hỏi về việc Cường có quan hệ với Nương dù trước đó đã kết hôn với Liễu. Ninh Dương Lan Ngọc giải thích rằng nhân vật Cường không chỉ có mối quan hệ với riêng Nương, mà trước đó còn qua lại với nhiều người phụ nữ khác. Trong khi đó, Steven Nguyễn đưa ra góc nhìn từ diễn biến tâm lý của nhân vật.

Steven Nguyễn và Ninh Dương Lan Ngọc giải đáp thắc mắc của khán giả.

Nam diễn viên cho biết ở thời điểm Cường gặp Nương, anh đã đốt giấy chuộc thân của Liễu. Xét trên giấy tờ trong câu chuyện, cả hai đã không còn là vợ chồng. Cường và Nương đều trải qua những tổn thương tình cảm, gặp nhau khi cuộc sống đang ở giai đoạn đổ vỡ. Theo cách lý giải của Steven Nguyễn, mối quan hệ này thiên về nhu cầu thể xác và mong muốn tạm quên đi nỗi buồn hơn là một tình yêu thực sự.

Đặc biệt, Steven Nguyễn nhấn mạnh nếu ở ngoài đời, anh sẽ không lựa chọn cách giải quyết như nhân vật Cường. Chia sẻ này cho thấy nam diễn viên có sự phân định giữa quan điểm cá nhân và hành động của nhân vật trên màn ảnh. Về phía Ninh Dương Lan Ngọc, nữ diễn viên cho biết cả hai cố gắng xây dựng nhân vật chân thật nhất để gửi đến khán giả, chứ không có nghĩa những người thể hiện vai diễn đang đại diện cho một quan điểm hay tiếng nói nhất định.

Trong Chị Chị Em Em 3, Steven Nguyễn và Ninh Dương Lan Ngọc còn có câu thoại đáng chú ý: “Bao nhiêu năm qua anh có yêu em mà”. Chi tiết này góp phần khắc họa mối quan hệ phức tạp giữa Cường và Liễu, khi tình cảm, sự chiếm hữu và những tổn thương đan xen. Bởi vậy, màn đối đáp tại cinetour càng khiến khán giả quan tâm đến câu chuyện tình cảm của hai nhân vật trong Chị Chị Em Em 3.

Steven Nguyễn và Ninh Dương Lan Ngọc trong Chị Chị Em Em 3.

Trong phim, Ninh Dương Lan Ngọc đảm nhận vai Thị Liễu, người phụ nữ được Cường chuộc thân rồi cưới làm vợ. Tuy nhiên, cuộc sống hôn nhân của cô không có được sự bình yên khi người chồng giàu có mang tính cách gia trưởng, thích kiểm soát. Cuộc gặp lại Văn Tài, người bạn thân từ thuở thiếu thời, khiến những cảm xúc cũ trong Liễu trỗi dậy và đẩy cô vào những lựa chọn khó khăn.

Steven Nguyễn vào vai Văn Cường, người đàn ông có tiền bạc và địa vị nhưng không đem đến cho vợ cuộc sống như mong muốn. Khác với những vai hành động từng tạo dấu ấn trước đó, nhân vật lần này cho phép Steven Nguyễn thể hiện khía cạnh tâm lý phức tạp, từ ghen tuông, ích kỷ đến những cách hành xử gây tranh luận. Sự đối lập giữa Cường và Liễu cũng tạo nên một trong những tuyến quan hệ đáng chú ý của bộ phim.

Bên cạnh hai diễn viên, Chị Chị Em Em 3 còn có sự tham gia của Kỳ Duyên trong vai Thị Mầu, Chi Pu trong vai Thị Nương, Quốc Anh trong vai Văn Tài và NSND Lê Khanh. Phim do Nguyễn Hữu Hoàng đạo diễn, lấy bối cảnh xã hội Bắc Bộ xưa, khai thác những mối quan hệ tình cảm chồng chéo, sự ghen tuông và bí mật phía sau cuộc sống của các nhân vật.

Khởi chiếu từ ngày 30/10/2026, Chị Chị Em Em 3 nhanh chóng thu hút sự chú ý tại phòng vé. Theo số liệu cập nhật ngày 1/11/2026, phim đạt tổng doanh thu gần 54 tỷ đồng. Với Steven Nguyễn và Ninh Dương Lan Ngọc, màn kết hợp lần này không chỉ tạo thêm điểm nhấn trong sự nghiệp mà còn mang đến nhiều chủ đề để khán giả bàn luận sau khi theo dõi tác phẩm.