Steven Nguyễn thừa nhận muốn Ninh Dương Lan Ngọc yêu thương

Trong buổi trò chuyện cùng Ninh Dương Lan Ngọc và Kỳ Duyên để quảng bá Chị Chị Em Em 3, Steven Nguyễn gây chú ý với màn lựa chọn nhân vật đầy bất ngờ. Khi được hỏi muốn đổi sang vai nào nếu có cơ hội, nam diễn viên ban đầu chọn Liễu vì muốn yêu Cường, nhưng nhanh chóng thay đổi quyết định khi nhận ra mình muốn trở thành người được Liễu yêu thương.

“Nếu được đổi vai tôi sẽ chọn vai Liễu, bởi vì tôi sẽ yêu Cường. À thôi tôi đổi lại, tôi sẽ làm Tài, tại vì Liễu thương Tài”, Steven Nguyễn chia sẻ. Câu trả lời có màn “quay xe” nhanh chóng khiến cuộc trò chuyện trở nên hài hước, đồng thời hé lộ cách nam diễn viên nhìn nhận những mối quan hệ tình cảm trong bộ phim.

Steven Nguyễn trong Chị Chị Em Em 3.

Thay vì lựa chọn nhân vật có tính cách hoặc số phận đặc biệt, Steven Nguyễn lại hướng đến vai diễn gắn với tình cảm của Liễu. Chi tiết này khiến màn giao lưu trở nên thú vị, nhất là khi Ninh Dương Lan Ngọc chính là người đảm nhận nhân vật Liễu trong phim.

Không đứng ngoài cuộc, Kỳ Duyên tiếp tục trêu chọc đồng nghiệp khi gợi ý Steven Nguyễn đổi sang vai mẹ Mầu. Người đẹp hài hước nhận xét hình tượng phong sương, có tuổi của nhân vật này khá phù hợp với nam diễn viên. Màn đối đáp giữa ba nghệ sĩ mang đến màu sắc vui vẻ, giúp khán giả có thêm góc nhìn về tương tác của dàn diễn viên ngoài màn ảnh.

Trong Chị Chị Em Em 3, Steven Nguyễn vào vai Văn Cường, chồng của Thị Liễu do Ninh Dương Lan Ngọc thủ vai. Nhân vật Văn Cường có vẻ ngoài quyết đoán, khôn khéo nhưng cũng mang nhiều tổn thương trong tình cảm. Khi phát hiện những rạn nứt trong mối quan hệ vợ chồng và sự xuất hiện của Văn Tài, nhân vật này bị cuốn vào vòng xoáy ghen tuông, mâu thuẫn và những toan tính khó lường.

Steven Nguyễn và Ninh Dương Lan Ngọc trong Chị Chị Em Em 3.

Trong khi đó, Ninh Dương Lan Ngọc hóa thân thành Thị Liễu, người phụ nữ trở về quê nhà sau 15 năm xa cách. Cuộc sống của cô dần bị đảo lộn bởi những bí mật trong quá khứ cùng các mối quan hệ tình cảm phức tạp. Vai diễn đánh dấu sự trở lại màn ảnh rộng của nữ diễn viên sau Cô Gái Từ Quá Khứ (2022), đồng thời mở ra cơ hội để cô tiếp tục thể hiện dạng nhân vật có nhiều giằng xé nội tâm.

Kỳ Duyên đảm nhận vai Thị Mầu, một nhân vật góp phần tạo nên những xung đột trong câu chuyện. Bên cạnh Thị Liễu, Văn Cường và Văn Tài, nhân vật này nằm trong mạng lưới quan hệ chồng chéo, nơi tình cảm, danh dự và những bí mật quá khứ liên tục đẩy các nhân vật vào tình thế khó xử.

Chị Chị Em Em 3 do Nguyễn Hữu Hoàng đạo diễn, Will Vũ sản xuất, lấy bối cảnh Bắc Bộ xưa. Phim khai thác những mối quan hệ phức tạp trong xã hội chịu ảnh hưởng của lễ giáo và danh dự gia đình, kết hợp yếu tố tâm lý, tình cảm cùng những màn đối đầu giữa các nhân vật.

Với Steven Nguyễn, vai Văn Cường là cơ hội thử sức với hình tượng khác biệt so với những vai hành động gai góc từng tạo dấu ấn trong Mưa Đỏ và Trại Buôn Người. Còn với Ninh Dương Lan Ngọc, Thị Liễu tiếp tục là một nhân vật nhiều biến chuyển cảm xúc. Chị Chị Em Em 3 dự kiến khởi chiếu cuối tháng 10.