Steven Nguyễn tái hợp cùng Đỗ Nhật Hoàng sau Mưa Đỏ: Ai sẽ là người chiến thắng?

Đáng chú ý, cả hai tiếp tục đứng trước một cuộc cạnh tranh, nhưng lần này không phải trên chiến trường mà là cuộc chiến giành trái tim nữ chính Lamoon trong phim Lái Chị Vào Tim Em.

Mới đây, ê-kíp Lái Chị Vào Tim Em chính thức công bố first look poster, nhanh chóng thu hút sự chú ý khi quy tụ bộ ba diễn viên Steven Nguyễn, Đỗ Nhật Hoàng và Lamoon. Dự án thuộc thể loại hài tình cảm (rom-com), do đạo diễn Quản Phương Thanh thực hiện, dự kiến khởi chiếu ngày 8/1/2027.

Poster đầu tiên phim Lái - Chị Vào Tim Em.

Trong poster đầu tiên, Lamoon xuất hiện tại một trạm xe buýt với biểu cảm có phần bối rối, trong khi hai nhân vật nam xuất hiện ở hai phía với hình ảnh đối lập. Đỗ Nhật Hoàng mang dáng vẻ thư sinh, giản dị bên chiếc xe điện màu hồng - đen. Ngược lại, Steven Nguyễn gây chú ý với phong thái lịch lãm, diện mạo tổng tài cùng hình ảnh được giới thiệu là kiểu đàn ông hài hước nhưng có điều kiện kinh tế.

Sự tương phản giữa hai nhân vật phần nào hé lộ cuộc cạnh tranh tình cảm thú vị trong phim. Một bên là chàng trai có vẻ ngoài hiền lành, gần gũi, bên còn lại mang hình tượng thành đạt, giàu có. Đứng giữa hai lựa chọn, nhân vật của Lamoon được dự đoán sẽ trở thành tâm điểm của câu chuyện tình tay ba nhiều tình huống dở khóc dở cười.

Điều khiến dự án nhận được sự quan tâm đặc biệt chính là màn tái hợp của Steven Nguyễn và Đỗ Nhật Hoàng. Trong Mưa Đỏ, cả hai từng để lại dấu ấn qua những nhân vật thuộc hai chiến tuyến đối lập. Màn đối đầu trên màn ảnh góp phần giúp tên tuổi hai diễn viên được đông đảo khán giả chú ý.

Steven Nguyễn và Đỗ Nhật Hoàng đối đầu trong phim Mưa Đỏ.

Sau khi rời bối cảnh chiến tranh, Steven Nguyễn và Đỗ Nhật Hoàng tiếp tục có cơ hội đứng chung một khung hình, nhưng lần này lại cùng hướng đến một cô gái. Sự thay đổi hoàn toàn về màu sắc nhân vật khiến khán giả tò mò về màn kết hợp của bộ đôi. Nếu trước đây họ khiến người xem chú ý bởi những phân cảnh căng thẳng, quyết liệt, thì trong Lái Chị Vào Tim Em, cả hai có cơ hội thể hiện khía cạnh trẻ trung, hài hước và lãng mạn hơn.

Bên cạnh hai nam diễn viên, Lamoon cũng là cái tên đáng chú ý của dự án. Sau vai Út Khờ trong Địa Đạo: Mặt Trời Trong Bóng Tối, nữ diễn viên tiếp tục trở lại màn ảnh rộng với một hình tượng hoàn toàn khác. Việc chuyển từ tác phẩm mang màu sắc lịch sử, chiến tranh sang dòng phim tình cảm hiện đại được kỳ vọng sẽ giúp Lamoon thể hiện thêm khả năng diễn xuất.

Đáng chú ý, Lái Chị Vào Tim Em cũng đánh dấu lần hiếm hoi Steven Nguyễn và Đỗ Nhật Hoàng cùng xuất hiện trong một câu chuyện tình cảm có màu sắc đối đầu trực tiếp. Với sự chênh lệch hình tượng giữa hai nhân vật nam, câu hỏi ai mới là người chinh phục được trái tim Lamoon đang trở thành điểm gợi mở thú vị nhất từ poster đầu tiên.

Cả hai đem lòng yêu bóng hồng duy nhất trong phim Mưa Đỏ - Lê Hạ Anh, nhưng mỹ nhân dành trọn tình cảm cho nhân vật của Đỗ Nhật Hoàng.

Từ những người lính từng đối đầu trong Mưa Đỏ đến hai chàng trai cùng theo đuổi một cô gái, Steven Nguyễn và Đỗ Nhật Hoàng hứa hẹn mang đến màn tái hợp nhiều bất ngờ. Lái Chị Vào Tim Em dự kiến ra rạp ngày 8/1/2027.