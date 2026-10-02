Steven Nguyễn soán ngôi Tuấn Trần

Tính đến hiện tại, Steven Nguyễn và Tuấn Trần chưa từng đóng chung một bộ phim điện ảnh. Cả hai đều thuộc thế hệ diễn viên nam mới của màn ảnh Việt, sở hữu ngoại hình nổi bật và từng thử sức với những vai có yếu tố hành động. Tuy nhiên, hành trình bước vào điện ảnh của hai người khá khác biệt, khi Tuấn Trần sớm được biết đến qua những dự án lớn, còn Steven Nguyễn mất nhiều năm gây dựng tên tuổi từ web-drama.

Tuấn Trần từng tạo dấu mốc quan trọng với Bố Già, trước khi tiếp tục xuất hiện trong nhiều phim điện ảnh có doanh thu cao như Đất Rừng Phương Nam, Mai, Làm Giàu Với Ma, Mang Mẹ Đi Bỏ và Làm Giàu Với Ma 2. Qua từng tác phẩm, nam diễn viên cũng dần mở rộng dạng vai, từ những nhân vật trẻ trung, có phần nổi loạn đến các vai đòi hỏi nhiều chuyển biến về tâm lý.

Vai Quang trong Mưa Đỏ giúp Steven Nguyễn tạo bước ngoặt trong sự nghiệp.

Đáng chú ý, Mai từng giúp Tuấn Trần tạo dấu ấn về tốc độ phòng vé. Bộ phim có anh đóng vai Dương chạm mốc 100 tỷ đồng sau 3 ngày công chiếu, trở thành tác phẩm Việt đạt cột mốc này nhanh nhất tại thời điểm đó. Tuy nhiên, con số 100 tỷ bao gồm cả doanh thu đặt vé trước, còn doanh thu thực tế sau ba ngày là 82 tỷ đồng.

Steven Nguyễn lại có xuất phát điểm chậm hơn. Anh từng dành nhiều năm hoạt động ở web-drama, tạo dấu ấn với Bi Long Đại Ca trước khi bước lên màn ảnh rộng. Mưa Đỏ trở thành bước ngoặt lớn trong sự nghiệp khi vai Quang giúp nam diễn viên được khán giả đại chúng chú ý mạnh hơn, đồng thời mở ra nhiều cơ hội với các dự án điện ảnh quy mô lớn.

Sau Mưa Đỏ, Steven Nguyễn tiếp tục gây chú ý với Trại Buôn Người. Bộ phim cán mốc 100 tỷ đồng sau khoảng 3,5 ngày công chiếu. Như vậy, nam diễn viên có hai phim liên tiếp vượt mốc 100 tỷ trong thời gian rất ngắn, nối tiếp thành tích 3 ngày của Mưa Đỏ. Đây là điểm tạo nên sự khác biệt khi đặt anh cạnh Tuấn Trần trong cuộc đua tốc độ phòng vé.

Tuấn Trần từng tạo dấu ấn phòng vé với vai Dương trong Mai.

Không chỉ thay đổi về thành tích thương mại, Steven Nguyễn cũng đang mở rộng hình ảnh diễn xuất. Nếu Quang trong Mưa Đỏ mang màu sắc mạnh mẽ, gai góc thì Ny của Trại Buôn Người lại là người đàn ông miền Tây bị cuốn vào hành trình giải cứu em gái. Nhân vật đòi hỏi anh thể hiện nhiều hơn những trạng thái về tình thân, sợ hãi và bản năng sinh tồn, thay vì chỉ dựa vào lợi thế ngoại hình và các cảnh hành động.

Ở đời sống nghề nghiệp, cả Tuấn Trần lẫn Steven Nguyễn đều từng trải qua giai đoạn phải nỗ lực để được ghi nhận. Tuấn Trần từng làm nhiều công việc trước khi có những vai diễn lớn, trong khi Steven Nguyễn cũng trải qua thời gian nhận vai nhỏ và làm thêm để theo đuổi nghề. Những trải nghiệm này phần nào trở thành chất liệu giúp cả hai xây dựng hình ảnh riêng trên màn ảnh.

Steven Nguyễn tiếp tục ghi dấu với vai Ny trong Trại Buôn Người.

Nếu Tuấn Trần vẫn sở hữu bảng thành tích phòng vé dày hơn với nhiều phim trăm tỷ, Steven Nguyễn đang tạo dấu ấn bằng tốc độ bứt phá. Sau Trại Buôn Người, anh tiếp tục góp mặt trong Chị Chị Em Em 3 cùng nhiều dự án mới. Cuộc đối chiếu giữa hai nam diễn viên vì thế đang chuyển sang một chương mới, khi Steven Nguyễn cho thấy khả năng cạnh tranh ở riêng tiêu chí tốc độ cán mốc 100 tỷ đồng.