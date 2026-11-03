Steven Nguyễn quyết chinh phục Thúy Ngân

Sau hình tượng gai góc trong Mưa Đỏ và phong trần ở Trại Buôn Người, Steven Nguyễn tiếp tục khiến khán giả bất ngờ khi chuyển sang phong cách lịch lãm, tình cảm trong Bắt Cá Ba Tay. Đặc biệt, câu thoại “Anh nhớ em” mà nam diễn viên dành cho Thúy Ngân trong teaser đang hé lộ một cuộc cạnh tranh tình cảm thú vị trên màn ảnh rộng.

Mới đây, những hình ảnh quảng bá của Bắt Cá Ba Tay thu hút sự chú ý khi Steven Nguyễn xuất hiện với diện mạo bảnh bao, chỉn chu trong trang phục lịch lãm. Không còn là chàng trai gai góc thường xuyên xuất hiện trong những cảnh hành động, nam diễn viên lần này mang đến hình ảnh một quý ông có sức hút trong câu chuyện tình yêu.

Steven Nguyễn trong phim Bắt Cá Ba Tay.

Đáng chú ý, trong teaser trailer, Steven Nguyễn có câu thoại “Anh nhớ em” dành cho Thúy Ngân. Chỉ với một lời bày tỏ ngắn gọn, nhân vật của anh đã hé lộ màu sắc tình cảm, đồng thời tạo thêm sự tò mò về cách chinh phục nữ chính. Sự xuất hiện của Steven Nguyễn cũng khiến cuộc đua giành trái tim Thúy Ngân trở nên đáng chờ đợi hơn.

Trong Bắt Cá Ba Tay, Thúy Ngân đảm nhận vai Yên, cô gái có mong muốn tìm kiếm một tình yêu ổn định nhưng lại rơi vào tình huống trớ trêu. Vì sợ cô đơn và mong muốn người yêu cũ quay trở lại, Yên tìm đến một ngôi miếu cầu duyên. Tuy nhiên, điều cô nhận được lại vượt xa mong đợi khi cùng lúc có cơ hội gặp lại ba người đàn ông từng gắn bó với mình.

Thuý Ngân trong Bắt Cá Ba Tay.

Steven Nguyễn là một trong ba nam diễn viên đảm nhận vai những người tình của Yên. Nhân vật của anh cùng Phong do Ngô Kiến Huy và Minh do Otis thể hiện tạo nên ba màu sắc tình cảm khác biệt. Mỗi người đều có cách tiếp cận và chinh phục nữ chính riêng, khiến Yên liên tục rơi vào những tình huống dở khóc dở cười.

Điểm thú vị của Bắt Cá Ba Tay nằm ở việc nữ chính không chỉ đứng trước lựa chọn tình cảm mà còn phải đối diện với những rắc rối do chính mình tạo ra. Khi các mối quan hệ cùng lúc xuất hiện, bí mật khó có thể được giữ kín. Từ đó, câu chuyện mở ra hàng loạt tình huống hài hước, những màn đối đáp và sự cạnh tranh giữa ba người đàn ông.

Với Thúy Ngân, đây là vai diễn mang màu sắc trẻ trung, hài hước và chủ động hơn so với những nhân vật nhiều tổn thương mà cô từng thể hiện trong Gạo Nếp Gạo Tẻ, Cây Táo Nở Hoa hay Nữ Chủ. Sau Trên Bàn Nhậu Dưới Bàn Mưu ra mắt năm 2023, nữ diễn viên tiếp tục trở lại màn ảnh rộng với một dự án thuộc thể loại hài lãng mạn.

Trong khi đó, Steven Nguyễn có cơ hội làm mới hình ảnh sau hai tác phẩm tạo dấu ấn lớn là Mưa Đỏ và Trại Buôn Người. Đặc biệt, sau vai Trung úy Nguyễn Phúc Quang trong Mưa Đỏ với doanh thu khoảng 714 tỷ đồng và thành công của Trại Buôn Người với gần 494 tỷ đồng theo số liệu cập nhật, nam diễn viên đang có nhiều cơ hội tiếp cận khán giả điện ảnh.

Steven Nguyễn và Thuý Ngân trong Bắt Cá Ba Tay.

Việc chuyển sang thể loại tình cảm cũng là thử thách đáng chú ý đối với Steven Nguyễn. Thay vì dựa vào những pha hành động hay hình tượng mạnh mẽ, anh cần thể hiện sức hút qua ánh mắt, lời thoại và tương tác với bạn diễn. Màn kết hợp cùng Thúy Ngân vì thế được kỳ vọng mang đến một khía cạnh khác trong diễn xuất của nam diễn viên.

Bắt Cá Ba Tay thuộc thể loại hài lãng mạn kết hợp yếu tố kỳ ảo, do đạo diễn Như Trang thực hiện. Ngoài Steven Nguyễn và Thúy Ngân, phim còn quy tụ Ngô Kiến Huy, Otis cùng dàn diễn viên trẻ.

Bắt Cá Ba Tay sẽ gia nhập đường đua phim Việt dịp cuối năm. Với câu chuyện tình tay ba được mở rộng thành cuộc cạnh tranh của ba người đàn ông, bộ phim đang nhận được sự chú ý nhờ màn kết hợp mới giữa Steven Nguyễn và Thúy Ngân.