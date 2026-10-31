Phim điện ảnh Chị chị em em 3 ra mắt vào ngày 30/10, trước đó trong loạt suất chiếu sớm, phim lập kỷ lục có lượng người muốn xem cao nhất lịch sử với hơn 15.000 lượt bình chọn, và là phim Việt có lượt bán vé trước cao nhất năm 2026 với hơn 130.000 vé được đặt trước. Bộ phim cũng thu về hơn 18 tỷ đồng doanh thu dù chưa chính thức ra mắt. Sau một ngày công chiếu, phim phá mốc 30 tỷ đồng. Đoàn phim gồm nhiều mỹ nam mỹ nữ như Chi Pu, Ninh Dương Lan Ngọc, Kỳ Duyên, Steven Nguyễn, Quốc Anh liên tục tham gia các sự kiện cinetour để chia sẻ về quá trình quay phim.

Đoàn phim gồm nhiều mỹ nam mỹ nữ như Chi Pu, Ninh Dương Lan Ngọc, Kỳ Duyên, Steven Nguyễn, Quốc Anh liên tục đi cinetour để chia sẻ về quá trình quay phim, giao lưu với khán giả và người hâm mộ.

Trong đó, cặp đôi gây chú ý nhất là Ninh Dương Lan Ngọc và Steven Nguyễn. Cả hai đóng vai vợ chồng Cường và Liễu. Thị Liễu được Văn Cường dùng tiền chuộc thân để thoát khỏi sòng bạc. Tuy nhiên, sau này cô gặp lại Văn Tài (Quốc Anh) - bạn thân thời niên thiếu - khiến cô nhận ra bản thân khát khao tình yêu và mong tìm được người quan tâm tới mình. Trong khi đó, Văn Cường giàu có nhưng lại là kẻ nóng tính, bạo lực khiến Thị Liễu cảm thấy sợ hãi, muốn lấy lại giấy chuộc thân, kết thúc duyên vợ chồng.

Ninh Dương Lan Ngọc chia sẻ trong lần đầu diễn cảnh đối đầu, hai diễn viên chưa kịp bắt nhịp nên phải dừng cảnh quay. Đến lần thứ hai, Steven là người dẫn dắt cô: "Từng biểu cảm, lời thoại của Steven giúp đẩy cao trào lên đến đỉnh điểm. Nước mắt tôi cứ thế tuôn rơi mà không cần phải diễn", Ninh Dương Lan Ngọc chia sẻ. Cảnh tranh cãi giữa Ninh Dương Lan Ngọc và Steven Nguyễn nhận được sự yêu thích của khán giả. Video đạt hàng triệu lượt xem chỉ sau vài giờ đăng tải. Trong buổi giao lưu với khán giả, hai diễn viên cũng nhiệt tình diễn lại cảnh cãi nhau, Steven Nguyễn nhập vai chỉ thẳng mặt Lan Ngọc mắng trước sự chứng kiến của đông đảo khán giả.

Nhưng ngay sau đó, Lan Ngọc và Steven Nguyễn lại tình tứ khiến những người "đẩy thuyền" ủng hộ cặp đôi yêu thích. Trên các trang mạng xã hội, khán giả khen ngợi Ninh Dương Lan Ngọc vẫn giữ được phong độ diễn xuất, là điểm sáng của phim. Steven Nguyễn phối hợp ăn ý với bạn diễn, dù đóng phim liên tục nhưng mỗi vai diễn anh đều tạo được dấu ấn.

Bên cạnh lời khen về ngoại hình diễn viên, Chị chị em em 3 gây tranh cãi vì có nhiều câu thoại hiện đại, không phù hợp bối cảnh Bắc Bộ thế kỷ 20. Giọng thoại của Hoa hậu Kỳ Duyên bị đánh giá gây khó chịu. Một số khán giả vẫn cho rằng phân đoạn kịch tính chưa thể hiện đầy đủ diễn biến tâm lý của nhân vật một cách hợp lý. Điểm yếu của Chị chị em em 3 nằm ở phần kịch bản còn nhiều lỗ hổng, thiếu chiều sâu, các mối quan hệ chằng chéo không tuân thủ đạo đức xã hội.

Nội dung phim về chuyện tình ái rắc rối của 5 người khiến người xem mệt mỏi. Phim vẫn chưa có sự đột phá về tư tưởng, vẫn là màn đấu đá, tranh giành tình cảm giữa những người phụ nữ, khai thác sự đau khổ của nữ giới để thu hút khán giả. Nhân vật Tài (Quốc Anh) chưa được xây dựng rõ nét, trong khi anh là trung tâm của mâu thuẫn tình ái. Với một số khán giả khó tính, cảnh 18+ trong phim bị đánh giá là thô tục.

Thị Liễu của Ninh Dương Lan Ngọc phải lòng Văn Tài (Quốc Anh), vốn là chồng của Thị Mầu (Kỳ Duyên). Vì vậy, tại cinetour, hai diễn viên thể hiện lại cảnh đấu khẩu. Càng gây tranh cãi, Chị chị em em 3 càng trở thành tâm điểm của truyền thông và nhận được sự tò mò của khán giả. Nhiều người cho rằng phim vẫn mang tính giải trí tốt, đặc biệt ngoại hình nhân vật được đầu tư mãn nhãn. Nhờ đó, Chị chị em em 3 vẫn nhanh chóng vươn lên trở thành tác phẩm có doanh thu hàng ngày cao nhất.

Trong buổi giao lưu với khán giả, các diễn viên cũng chia sẻ kỷ niệm trong quá trình quay phim. Mỹ nam Steven Nguyễn cũng bật mí cảnh quay khó nhất đối với anh là cảnh "nóng" cùng bạn diễn Chi Pu: "Lúc đó thời tiết cực kỳ nóng, ai cũng mồ hôi đầm đìa, nên tất cả mọi người đều rất là phối hợp để cảnh quay được thực hiện nhanh chóng nhất có thể".

Bên cạnh dàn mỹ nhân quen mặt khán giả Chị chị em em 3 còn giới thiệu tới khán giả gương mặt mới của làng điện ảnh là Hoa khôi Tài sắc Việt Nam 2022 Nguyễn Thanh Hảo. Mỹ nhân sinh năm 1999 vào Top 29 Miss Universe Vietnam 2024. Chị chị em em 3 là dự án điện ảnh đầu tiên Thanh Hảo tham gia. Để chuẩn bị cho vai diễn, cô học riêng với giảng viên Cathy tại trường ACT, đồng thời đăng ký thêm lớp diễn xuất và học catwalk cùng siêu mẫu Võ Hoàng Yến. Trong quá trình ghi hình, cô nhận được sự hướng dẫn của đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng và những chia sẻ kinh nghiệm từ các nghệ sĩ Lê Khanh, Ninh Dương Lan Ngọc.

Thanh Hảo chia sẻ lần đầu đóng phim điện ảnh, cô chịu áp lực lớn khi đứng trước máy quay, đặc biệt trong một phân cảnh nhạy cảm. Nữ diễn viên mong muốn việc giữ được sự tự nhiên, chân thật khi có đông đảo thành viên ê-kíp.

Đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng dành thời gian để Thanh Hảo và bạn diễn Quốc Anh cùng xây dựng cảm xúc, kết nối tâm lý nhân vật trước khi ghi hình. Nữ diễn viên cho biết cô bất ngờ khi hoàn thành mỗi phân đoạn chỉ sau một đến hai lần ghi hình. Sự hỗ trợ từ đạo diễn giúp cô vượt qua những bỡ ngỡ ban đầu, tập trung hơn vào vai diễn.

Ngoài ra, Thanh Hảo còn biết ơn sự chỉ dẫn của nghệ sĩ Lê Khanh và Ninh Dương Lan Ngọc. Lan Ngọc tạo không khí gắn kết, quan tâm đến các thành viên và thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm diễn xuất với những gương mặt mới.