Steven Nguyễn nhận nhiệm vụ 'bảo kê' Hồng Đào

Sau thành công của Trại Buôn Người, Steven Nguyễn tiếp tục tái xuất màn ảnh rộng với một hình tượng hoàn toàn khác. Trong Người Mẹ Xấu, nam diễn viên lần đầu đảm nhận vai đại ca giang hồ, đồng thời trở thành người đứng sau “bảo kê” cho nhân vật do Hồng Đào thủ vai.

Teaser đầu tiên của Người Mẹ Xấu vừa giới thiệu cặp mẹ con đặc biệt của phim. Steven Nguyễn vào vai Lạc, một đại ca giang hồ không ngại va chạm, sẵn sàng đối đầu với những người tìm cách gây chuyện với mẹ. Nhân vật này có nhiều phân cảnh đánh tay đôi, bị truy đuổi và đối đầu với các phe phái.

Steven Nguyễn và Hồng Đào tiếp tục tái xuất màn ảnh rộng với một hình tượng hoàn toàn khác.

Đáng chú ý, người mà Lạc hết lòng bảo vệ lại là một bà mẹ không hề hiền lành. Hồng Đào hóa thân thành bà Hồng, người phụ nữ có nhiều tật xấu và mang màu sắc giang hồ. Nhân vật này từng móc túi, trộm cắp, gian lận cờ bạc và sử dụng nhiều chiêu trò để đạt được mục đích.

Sự kết hợp giữa Steven Nguyễn và Hồng Đào tạo nên một cặp mẹ con có màu sắc khá khác biệt trên màn ảnh Việt. Nếu bà Hồng là người không chịu “giải nghệ” khỏi những cuộc làm ăn bất hảo thì Lạc lại trở thành người con luôn sẵn sàng đứng ra bảo vệ mẹ.

Steven Nguyễn vào vai Lạc, một đại ca giang hồ.

Với Steven Nguyễn, đây cũng là lần đầu anh thử sức với hình tượng đại ca giang hồ trong một dự án điện ảnh. Sau những vai diễn thiên về hành động, đặc biệt là Trại Buôn Người, nhân vật Lạc tiếp tục tạo điều kiện để nam diễn viên phát huy khả năng võ thuật và thực hiện những cảnh đối đầu trên màn ảnh.

Trong khi đó, Hồng Đào tiếp tục cho thấy khả năng biến hóa khi chuyển sang một dạng nhân vật có tính cách gai góc, nhiều góc khuất. Không chỉ khai thác những tình huống bất hảo của bà Hồng, Người Mẹ Xấu còn đặt nhân vật này trong mối quan hệ với người con trai luôn đứng về phía mẹ.

Hồng Đào hóa thân thành bà Hồng, người phụ nữ có nhiều tật xấu.

Điểm đáng chú ý của bộ phim nằm ở cách câu chuyện đặt tình mẫu tử vào một thế giới đầy những nhân vật sống bên ngoài các chuẩn mực thông thường. Dù Lạc có thể là một đại ca giang hồ trên đường phố, khi trở về nhà, anh vẫn chỉ là người con đứng trước mẹ mình.

Đây cũng là lần đầu Steven Nguyễn và Hồng Đào đóng chung trong một bộ phim điện ảnh. Sự chênh lệch về hình tượng giữa hai nhân vật được kỳ vọng tạo nên nhiều tình huống vừa căng thẳng vừa có yếu tố hài hước trong tác phẩm.

Trước khi tham gia Người Mẹ Xấu, Steven Nguyễn gây chú ý với Trại Buôn Người. Bộ phim do Toni Dương Bảo Anh đạo diễn từng tạo hiệu ứng mạnh tại phòng vé, với doanh thu đạt hơn 330 tỷ đồng tính đến chiều 7/10/2026. Đây là một trong những dấu mốc đáng chú ý trong hành trình điện ảnh của nam diễn viên.

Việc liên tiếp xuất hiện trong những dự án có màu sắc hành động cũng giúp Steven Nguyễn dần tạo dấu ấn riêng trên màn ảnh rộng. Tuy nhiên, với Người Mẹ Xấu, khán giả sẽ có thêm cơ hội nhìn thấy anh trong một mối quan hệ nhân vật khác, nơi sự dữ dằn bên ngoài được đặt cạnh tình cảm dành cho mẹ.

Về phía Hồng Đào, sau Lên Hương, nữ nghệ sĩ tiếp tục trở lại màn ảnh với một vai diễn có màu sắc hoàn toàn khác. Lên Hương hiện đạt doanh thu gần 94 tỷ đồng tính đến chiều 7/10/2026, trong khi Người Mẹ Xấu mở ra một hình ảnh mới của Hồng Đào khi cô hóa thân thành bà mẹ “bất hảo”.

Được đạo diễn Hoàng Tuấn Cường thực hiện, Người Mẹ Xấu khai thác thế giới của những con người nhiều góc khuất trong xã hội, đồng thời đặt trọng tâm vào những mối quan hệ và tình cảm phía sau vẻ ngoài gai góc. Phim dự kiến khởi chiếu từ 31/12/2026, đưa cặp mẹ con Hồng Đào - Steven Nguyễn đến với đường đua phim cuối năm.