Mới đây, trong một buổi phỏng vấn quảng bá Phi Vụ Bông Tuyết Vàng, Steven Nguyễn được hỏi về cảm nhận khi gọi Vân Trang là “em”. Nam diễn viên hài hước chia sẻ: “Sượng miệng lắm, nói kiểu mắc cười lắm”. Anh cho biết đây là lần đầu tiên có cơ hội đóng phim điện ảnh cùng đàn chị. Trước đó, cả hai từng có thời gian hoạt động tại sân khấu IDECAF nhưng đã lâu không gặp lại. Khi tái ngộ trên phim trường, Vân Trang chủ động đề nghị Steven Nguyễn gọi mình bằng “em”, khiến nam diễn viên không khỏi bỡ ngỡ.

Steven Nguyễn tên thật là Nguyễn Huy, sinh năm 1991 tại TP.HCM. Anh tốt nghiệp Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM và từng trải qua quãng thời gian chật vật trước khi được khán giả biết đến. Những năm đầu làm nghề, nam diễn viên đảm nhận nhiều vai nhỏ, đồng thời làm thêm công việc soát vé tại sân khấu để trang trải cuộc sống.

Steven Nguyễn hài hước tiết lộ cảm giác ngượng ngùng khi gọi Vân Trang là “em”.

Anh dần được chú ý qua web-drama Bi Long đại ca, Hùng Long Phong Bá và đặc biệt là vai Trung úy Nguyễn Phúc Quang trong phim điện ảnh Mưa đỏ. Sở hữu ngoại hình nam tính, thể hình nổi bật và lợi thế võ thuật, Steven Nguyễn thường được giao những nhân vật mạnh mẽ, gai góc. Tuy nhiên, anh cũng mong muốn thử sức với các vai diễn có chiều sâu tâm lý để làm mới hình ảnh.

Ngoài đời, Steven Nguyễn khá kín tiếng, thích đọc sách và dành thời gian cho bản thân. Sau nhiều năm theo đuổi nghệ thuật, anh cảm thấy tự hào khi có thể tự lo cho cuộc sống và hỗ trợ cha mẹ. Nam diễn viên vẫn kiên trì với nghề, mong muốn có thêm cơ hội chứng minh năng lực qua những dự án mới.

Trong khi đó, Vân Trang tên thật là Nguyễn Ngọc Thùy Trang, sinh năm 1990 tại Tiền Giang. Cô bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ năm 2007, ghi dấu qua các phim truyền hình như Gia đình phép thuật, Dù gió có thổi và Lối sống sai lầm. Trên màn ảnh rộng, nữ diễn viên tiếp tục khẳng định khả năng diễn xuất qua Cô dâu đại chiến, Thiên mệnh anh hùng, Scandal: Bí mật thảm đỏ và Cô Ba Sài Gòn. Vai diễn trong Scandal: Bí mật thảm đỏ còn giúp cô giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 18.

Về cuộc sống riêng, Vân Trang kết hôn với doanh nhân Lê Hữu Quân năm 2016 và hiện có bốn người con. Bên cạnh diễn xuất, cô còn phát triển công việc kinh doanh. Sau khoảng thời gian ưu tiên chăm sóc gia đình, nữ diễn viên tiếp tục trở lại với các dự án phim ảnh và sân khấu.

Steven Nguyễn và Vân Trang lần đầu kết hợp trong phim điện ảnh Phi Vụ Bông Tuyết Vàng.

Trong Phi Vụ Bông Tuyết Vàng, Steven Nguyễn đảm nhận vai Võ Nghĩa, còn Vân Trang hóa thân thành Phương. Phim lấy bối cảnh đêm Giáng sinh trên một chiếc du thuyền hạng sang, nơi buổi đấu giá bảo vật gia tộc bất ngờ biến thành cuộc chiến sinh tồn khi một nhóm cướp tấn công. Hai nhân vật có mục đích riêng nhưng buộc phải hợp tác để tìm đường thoát thân.

Tác phẩm thuộc thể loại hài, hành động và tình cảm, do Dương Khắc Linh và Phạm Hồ Sơn đồng đạo diễn. Phim còn có sự góp mặt của NSND Kim Xuân, Lan Phương, Lưu Hiền Trinh và Ngọc Nga, dự kiến khởi chiếu toàn quốc ngày 11/12/2026. Đây cũng là dự án điện ảnh thứ tư của Steven Nguyễn ra rạp trong năm nay.