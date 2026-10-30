Steven Nguyễn liên tiếp vướng tình duyên trắc trở

Trong Mưa Đỏ, Steven Nguyễn vào vai Quang, một sĩ quan ở phía bên kia chiến tuyến. Nhân vật có tình cảm với Hồng nhưng mối quan hệ giữa hai người không có cơ hội phát triển trọn vẹn giữa bối cảnh chiến tranh khốc liệt. Thậm chí, câu chuyện của Quang còn được khán giả hài hước mô tả là yêu đơn phương nhưng không biết tên người mình thích.

Ẩn sau tình huống có phần trớ trêu ấy là một mối tình mong manh, bị đặt giữa những lựa chọn và biến động của thời cuộc. Vai Quang giúp Steven Nguyễn thể hiện một màu sắc khác bên cạnh hình tượng mạnh mẽ, thiên về hành động từng gắn liền với tên tuổi của anh.

Steven Nguyễn trong Mưa Đỏ yêu đơn phương, còn không biết tên người mình thích.

Sau Mưa Đỏ, Steven Nguyễn tiếp tục xuất hiện trong Chị Chị Em Em 3 với vai Văn Cường. Bộ phim do Nguyễn Hữu Hoàng đạo diễn, Will Vũ sản xuất, chính thức khởi chiếu cuối tháng 10, được dán nhãn T18.

Lấy cảm hứng từ không gian xã hội Bắc Bộ xưa với những lễ giáo và khuôn phép gia tộc, phim xoay quanh mạng lưới tình cảm phức tạp giữa Thị Mầu (Kỳ Duyên), Thị Liễu (Ninh Dương Lan Ngọc), Thị Nương (Chi Pu), Văn Tài (Quốc Anh) và Văn Cường (Steven Nguyễn).

Trong tác phẩm, Văn Cường là chồng của Thị Liễu. Nhân vật từng dùng tiền chuộc thân cho người phụ nữ này, đưa cô thoát khỏi sòng bạc. Tuy nhiên, khi trở về quê nhà, Thị Liễu gặp lại Văn Tài, người bạn thân từ thời niên thiếu. Cuộc hội ngộ khiến cô nhận ra tình cảm thật sự của mình và muốn chấm dứt cuộc hôn nhân với Văn Cường.

Steven Nguyễn trong Chị Chị Em Em 3 có vợ nhưng vợ lại yêu người khác.

Từ đó, Văn Cường rơi vào tình thế éo le khi người vợ không còn dành tình yêu cho mình. Khác với Quang trong Mưa Đỏ, nhân vật lần này phải đối diện trực tiếp với những rạn nứt trong đời sống hôn nhân. Đây cũng là cơ hội để Steven Nguyễn thử sức với hình tượng có nhiều sắc thái, không chỉ giới hạn ở những vai diễn hành động.

Đáng chú ý, khi được hỏi muốn đổi vai với nhân vật nào trong phim, Steven Nguyễn hài hước cho biết anh muốn trở thành Văn Tài vì “Liễu thương Tài”. Câu trả lời khiến màn giao lưu cùng Ninh Dương Lan Ngọc và Kỳ Duyên thêm thú vị, đồng thời cho thấy nam diễn viên cũng hào hứng với những tình huống tình cảm tréo ngoe của tác phẩm.

Trước đó, Steven Nguyễn từng ghi dấu qua Mưa Đỏ và Trại Buôn Người. Đây là những cột mốc đáng chú ý trong sự nghiệp điện ảnh của nam diễn viên, giúp anh được đông đảo khán giả biết đến.

Với Chị Chị Em Em 3, Steven Nguyễn tiếp tục có dịp làm mới hình ảnh trên màn ảnh rộng. Từ Quang yêu đơn phương giữa thời chiến đến Văn Cường đối diện nguy cơ tan vỡ hôn nhân, nam diễn viên liên tiếp hóa thân vào những nhân vật có đường tình duyên trắc trở. Những vai diễn này cho thấy nỗ lực mở rộng màu sắc diễn xuất của Steven Nguyễn sau thành công với dòng phim hành động.