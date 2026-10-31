Steven Nguyễn là 'diễn viên nghìn tỷ' nhưng mặt búng ra phản diện

Chia sẻ với Tiền Phong về vai Văn Cường trong Chị chị em em 3, Steven Nguyễn cho biết đây là nhân vật được thêm vào kịch bản để tạo thêm xung đột cho câu chuyện.

Khi nói về lý do được lựa chọn, nam diễn viên đùa: “Mặt tôi búng ra phản diện”.

Ngay lần đầu đọc kịch bản, Steven Nguyễn thấy Cường là nhân vật thú vị, có nhiều chi tiết để khai thác. Tuy nhiên, hình dung ban đầu về Cường có những điểm khác với phiên bản xuất hiện trên màn ảnh. Theo anh, nhân vật trong kịch bản là một tay giang hồ khô khan, không thể hiện tình thương với vợ như những gì khán giả được xem.

Chị chị em em 3 do Nguyễn Hữu Hoàng đạo diễn, quy tụ Kỳ Duyên, Ninh Dương Lan Ngọc, Chi Pu, Quốc Anh và Steven Nguyễn. Phim lấy bối cảnh Bắc Bộ xưa, xoay quanh những mối quan hệ tình cảm phức tạp. Trong phim, Văn Cường là chồng của Thị Liễu, do Ninh Dương Lan Ngọc thủ vai.

Steven Nguyễn trao đổi với đạo diễn, góp ý điều chỉnh để Cường có thêm chiều sâu tâm lý và tình cảm. Với anh, đây cũng là cơ hội được sáng tạo, tìm cách thể hiện nhân vật qua những chi tiết cụ thể.

Nam diễn viên cho biết đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng luôn tôn trọng diễn viên, sẵn sàng trao đổi khi làm việc. Trên trường quay, anh thường tham khảo ý kiến, cùng bàn luận để tìm những cách diễn khác nhau. Những cử chỉ như nháy mắt, đá lông nheo khi trò chuyện với các cô gái cũng là sáng tạo riêng của Steven Nguyễn để vai diễn thú vị hơn.

Steven Nguyễn xem Văn Cường là vai diễn trong quá trình khẳng định khả năng của mình. Anh muốn khán giả thấy được sự thay đổi qua từng nhân vật, thay vì chỉ nhớ đến dạng vai quen thuộc.

“Mọi người đóng khung tôi chỉ đóng được giang hồ. Khi có cơ hội nhiều hơn, tôi muốn trở thành diễn viên đa năng, cân được nhiều vai”, anh chia sẻ.

Trong phim, Steven Nguyễn có những cảnh diễn thân mật với Chi Pu. Từng làm việc chung trước đó, hai diễn viên có sự thân thiết và thường bàn bạc về cảnh quay. Anh đánh giá bạn diễn chuyên nghiệp, giúp quá trình phối hợp thuận lợi hơn.

Nói về cảnh nóng, Steven Nguyễn cho biết không khí thực tế có phần khác với hình dung của nhiều người. “Mọi người nghĩ căng thẳng, nhưng sự thật khá thoải mái, cứ vào cảnh quay là mắc cười”, anh kể.

Dù đã quen biết, nam diễn viên vẫn coi sự tôn trọng là điều cần thiết khi thực hiện các cảnh thân mật. Anh chủ động xin phép, trao đổi để cả hai cảm thấy thoải mái khi làm việc.

Steven Nguyễn cho biết anh vui nhưng ngại khi được gọi là “diễn viên nghìn tỷ”. Nam diễn viên tự nhận may mắn, còn phải học hỏi và hoàn thiện khả năng diễn xuất.

Steven Nguyễn khẳng định anh chưa từng gặp biến cố khiến mình nghĩ đến chuyện bỏ nghề. Anh cho rằng một phần nhờ may mắn, phần khác đến từ cách nhìn mọi việc theo hướng tích cực.

Theo Steven Nguyễn, anh từng đi bán nước, làm công việc soát vé sân khấu những lúc không có vai diễn. Anh xem đó cơ hội học nghề. Có mặt tại sân khấu, anh được tiếp xúc với diễn xuất, quan sát các mảng miếng và tích lũy kinh nghiệm. Với nam diễn viên, đó là bài học quý, góp phần tôi luyện mình trước khi có thêm cơ hội đứng trước máy quay.

Sau giai đoạn ấy, Steven Nguyễn tham gia webdrama. Qua quá trình làm việc, anh nhận ra sự tiến bộ của bản thân và tiếp tục theo đuổi diễn xuất.

Khi được nhắc đến với danh xưng diễn viên nghìn tỷ, Steven Nguyễn nói anh vui vì được ưu ái, nhưng cũng ngại. Anh cho rằng mình may mắn, trong khi vẫn còn nhiều điều cần học và phải tiếp tục hoàn thiện khả năng diễn xuất.

“Tôi đang trên con đường hoàn thiện bản thân, cố gắng làm tốt công việc và phải nỗ lực hơn”, nam diễn viên bày tỏ.

Điều Steven Nguyễn muốn theo đuổi là trở thành diễn viên có thể đảm nhận nhiều dạng nhân vật. Anh cho biết bản thân mê diễn, luôn muốn làm việc hết sức và có trách nhiệm với vai được giao.