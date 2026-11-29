Mới đây, một phân cảnh trong Bắt Cá Ba Tay hé lộ khoảnh khắc Steven Nguyễn và Thúy Ngân khóa môi nhau, thu hút sự quan tâm của khán giả. Màn kết hợp tình cảm của hai diễn viên gây chú ý khi cả hai vốn quen thuộc với những hình tượng cá tính trên màn ảnh.

Trong phim, Thúy Ngân đảm nhận vai Yên, cô gái hiện đại, độc lập về công việc lẫn tài chính nhưng chịu áp lực lập gia đình. Sau khi đến miếu cầu duyên, lời khấn bất ngờ linh nghiệm khiến cô cùng lúc nối lại tình cảm với ba người yêu cũ. Đằng sau vẻ ngoài tự chủ, Yên còn mang nỗi ám ảnh từng bị bỏ rơi trong tình yêu.

Steven Nguyễn khóa môi Thúy Ngân trong phân cảnh phim mới.

Steven Nguyễn vào vai Tùng, một trong ba người yêu cũ của Yên. Nhân vật là người đàn ông trưởng thành, điềm đạm và thành đạt. Tuy nhiên, Tùng dần rơi vào những tình huống dở khóc dở cười khi phải cạnh tranh tình cảm với Phong (Ngô Kiến Huy) và Minh (Otis), tạo nên những diễn biến hài hước trong câu chuyện.

Bắt Cá Ba Tay thuộc thể loại hài, tình cảm lãng mạn pha yếu tố kỳ ảo, do Như Trang đạo diễn. Phim có sự tham gia của Thúy Ngân, Steven Nguyễn, Ngô Kiến Huy và Otis, dự kiến khởi chiếu toàn quốc từ ngày 4/12/2026. Các suất chiếu đặc biệt bắt đầu từ 18h ngày 3/12/2026.

Steven Nguyễn tên thật là Nguyễn Huy, sinh năm 1991, tốt nghiệp Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM. Anh từng trải qua nhiều năm đóng vai phụ, vai quần chúng và làm nhân viên soát vé tại sân khấu Idecaf trước khi được chú ý qua Bi Long đại ca, Hùng Long Phong Bá. Vai Trung úy Nguyễn Phúc Quang trong Mưa Đỏ trở thành bước ngoặt giúp nam diễn viên được đông đảo khán giả biết đến.

Sau thành công này, Steven Nguyễn tiếp tục tham gia Không Giới Hạn, đảm nhận vai Trung tá Đào Minh Kiên. Ngoài màn ảnh, nam diễn viên khá kín tiếng về đời tư, chủ yếu tập trung phát triển sự nghiệp và trau dồi diễn xuất, đồng thời thử sức với những hình tượng mới.

Steven Nguyễn và Thúy Ngân có màn kết hợp tình cảm trong Bắt Cá Ba Tay.

Thúy Ngân sinh năm 1991, từng hoạt động người mẫu và đạt Á khôi 1 Nữ hoàng Trang sức năm 2009, lọt Top 20 Hoa hậu Việt Nam 2010. Cô ghi dấu ấn qua vai Hân trong Gạo Nếp Gạo Tẻ, sau đó tiếp tục góp mặt trong Cây Táo Nở Hoa, Nữ Chủ và 7 Năm Chưa Cưới Sẽ Chia Tay. Nữ diễn viên từng hai lần nhận giải Mai Vàng ở hạng mục Nữ diễn viên điện ảnh - truyền hình được yêu thích.

Ở tuổi 35, Thúy Ngân duy trì hoạt động nghệ thuật ở cả phim ảnh lẫn gameshow. Về chuyện tình cảm, cô khá kín tiếng sau những biến động đời tư, dành nhiều thời gian cho công việc, gia đình và cuộc sống cá nhân. Sự kết hợp cùng Steven Nguyễn trong Bắt Cá Ba Tay cũng là dịp để nữ diễn viên thử sức với màu sắc hài tình cảm mới mẻ, trong khi nam diễn viên có cơ hội thể hiện khía cạnh lãng mạn khác với những vai hành động từng tạo dấu ấn.