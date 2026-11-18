Trong dự án điện ảnh Bắt Cá Ba Tay, Steven Nguyễn mang đến một màu sắc khác biệt khi hóa thân thành Tùng - người đàn ông trưởng thành, thành đạt và có vẻ ngoài nam tính. Tuy nhiên, nhân vật này lại không có được chuyện tình như mong đợi. Những tình huống xuất hiện trong trailer cho thấy Tùng phải đối mặt với hàng loạt khoảnh khắc ngỡ ngàng khi bí mật tình cảm của Yên dần bị phanh phui.

Câu chuyện bắt đầu từ Yên, nhân vật do Thúy Ngân đảm nhận. Sau một lần đi cầu duyên, cô bất ngờ có cơ hội nối lại tình cảm với cùng lúc ba người yêu cũ. Mỗi người đàn ông mang đến một màu sắc riêng, khiến Yên rơi vào lựa chọn khó khăn nhưng cũng tạo nên hàng loạt tình huống hài hước.

Steven Nguyễn và Thuý Ngân trong Bắt Cá Ba Tay.

Trong số đó, Tùng của Steven Nguyễn đại diện cho hình mẫu người đàn ông trưởng thành, điềm đạm và thành đạt. Đây cũng là kiểu nhân vật dễ tạo thiện cảm bởi vẻ ngoài chỉn chu, phong thái tự tin. Thế nhưng, khi bước vào mối quan hệ với Yên, Tùng lại liên tục rơi vào những tình huống ngoài dự tính.

Theo những hình ảnh được hé lộ trong trailer, nhân vật của Steven Nguyễn không ít lần ngỡ ngàng khi nhận ra mình chỉ là một trong những người đàn ông đang được Yên lựa chọn. Từ vị thế tưởng như nắm giữ lợi thế trong chuyện tình cảm, Tùng bất ngờ phải đối diện với những màn đụng độ căng thẳng cùng các đối thủ.

Đây cũng là điểm tạo nên sự trớ trêu cho vai diễn của Steven Nguyễn. Một người đàn ông có vẻ ngoài bản lĩnh, trưởng thành nhưng lại trở nên lúng túng khi chuyện tình cảm không diễn ra theo cách mình mong muốn. Cụm từ "khổ vì tình" vì thế trở thành cách mô tả khá thú vị cho hành trình của Tùng trong bộ phim.

Bên cạnh Steven Nguyễn, hai người yêu cũ còn lại của Yên lần lượt do Ngô Kiến Huy và Otis đảm nhận.

Bên cạnh Steven Nguyễn, hai người yêu cũ còn lại của Yên lần lượt do Ngô Kiến Huy và Otis đảm nhận. Nếu Tùng mang nét trưởng thành, thành đạt thì Phong của Ngô Kiến Huy có tính cách gần gũi, hài hước. Trong khi đó, Minh do Otis thủ vai đại diện cho màu sắc trẻ trung, phóng khoáng và có phần nổi loạn.

Sự khác biệt trong tính cách của ba nhân vật nam tạo nên thế đối lập thú vị. Yên đứng giữa những lựa chọn với ba kiểu đàn ông không giống nhau, còn mỗi người lại có cách thể hiện tình cảm riêng. Khi bí mật "bắt cá ba tay" dần bị phát hiện, những mối quan hệ tưởng chừng đơn giản nhanh chóng trở nên rối ren.

Một trong những câu thoại được giới thiệu trong trailer là quan niệm "Phụ nữ hiện đại, không ngại chọn hết". Tình huống này mở ra màu sắc hài hước cho bộ phim, đồng thời đặt các nhân vật vào những tình huống khó lường. Với Steven Nguyễn, thử thách của Tùng không chỉ nằm ở việc chinh phục người mình yêu mà còn là đối diện với sự thật rằng tình cảm không phải lúc nào cũng diễn ra như kỳ vọng.

Bắt Cá Ba Tay thuộc thể loại hài, tình cảm lãng mạn, kỳ ảo, do Như Trang đạo diễn. Phim có sự tham gia của Thúy Ngân, Steven Nguyễn, Ngô Kiến Huy, Otis cùng các diễn viên Trung Lùn, Khánh Huyền.

Sau những vai diễn mang màu sắc khác nhau, lần này Steven Nguyễn có cơ hội thử sức với hình tượng người đàn ông trưởng thành nhưng liên tục gặp cảnh tréo ngoe trong tình yêu. Khán giả sẽ có dịp theo dõi hành trình của Tùng khi Bắt Cá Ba Tay chính thức ra rạp vào đầu tháng 12.