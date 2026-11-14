Steven Nguyễn khẳng định rất thương Lan Ngọc

Mới đây, trong buổi cinetour quảng bá Chị Chị Em Em 3, Steven Nguyễn có chia sẻ hài hước về mối quan hệ giữa nhân vật Văn Cường và Thị Liễu do Ninh Dương Lan Ngọc đảm nhận. Nam diễn viên khẳng định mình rất thương vợ, đồng thời tiết lộ dù đang thiếu nợ nhưng quần áo của Lan Ngọc thì nhất định không được mặc trùng. Câu nói dí dỏm nhanh chóng thu hút sự chú ý, mang đến một góc nhìn thú vị về tương tác giữa hai diễn viên ngoài những phân đoạn căng thẳng trên màn ảnh.

Trong phim, Steven Nguyễn hóa thân thành Văn Cường, người đàn ông giàu có nhưng nóng nảy, mang nhiều góc khuất trong đời sống tình cảm. Nhân vật có mối quan hệ vợ chồng nhiều mâu thuẫn với Thị Liễu, người phụ nữ do Ninh Dương Lan Ngọc thủ vai. Từ hình ảnh dịu dàng, cam chịu, Thị Liễu dần bộc lộ sự phản kháng mạnh mẽ khi phải đối diện với những ràng buộc và biến cố trong gia đình. Tuyến truyện tập trung khai thác những giằng xé nội tâm, tình ái chồng chéo và sức ép từ lễ giáo gia tộc trong bối cảnh vùng Kinh Bắc xưa.

Steven Nguyễn và Ninh Dương Lan Ngọc kết hợp trong Chị Chị Em Em 3.

Với Steven Nguyễn, vai Văn Cường cũng đánh dấu một lần thử sức đáng chú ý khi anh tạm rời xa hình tượng hành động quen thuộc. Trước đó, nam diễn viên được đông đảo khán giả chú ý qua Mưa Đỏ và Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối. Những vai diễn gắn với đề tài chiến tranh giúp anh tạo dựng hình ảnh nam diễn viên có ngoại hình rắn rỏi, phù hợp với các nhân vật đòi hỏi thể lực và khả năng thực hiện những phân đoạn hành động. Việc đảm nhận một người chồng có tính cách phức tạp trong Chị Chị Em Em 3 mở ra cơ hội để Steven Nguyễn thể hiện thêm màu sắc diễn xuất tâm lý.

Hành trình nghệ thuật của nam diễn viên cũng trải qua không ít thử thách. Anh từng có nhiều năm hoạt động nhưng chưa thực sự tạo được sức bật trên thị trường phim ảnh. Sự kiên trì theo đuổi nghề, tích lũy kinh nghiệm và chuẩn bị thể lực cho từng vai diễn giúp Steven Nguyễn dần tìm được cơ hội phù hợp. Những dự án gần đây góp phần đưa tên tuổi anh đến gần hơn với công chúng, đồng thời mở rộng khả năng lựa chọn nhân vật.

Trong khi đó, Ninh Dương Lan Ngọc là gương mặt đã có vị trí vững chắc trên màn ảnh Việt. Cô ghi dấu ấn từ vai Nương trong Cánh đồng bất tận, tác phẩm giúp nữ diễn viên giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 17. Sau đó, Lan Ngọc tiếp tục tham gia nhiều dự án như Tấm Cám: Chuyện chưa kể, Cô Ba Sài Gòn, Gái già lắm chiêu và Cua lại vợ bầu. Khả năng chuyển đổi giữa những vai diễn tâm lý, tình cảm và hài hước giúp cô duy trì sức hút trong nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

Bên cạnh điện ảnh, nữ diễn viên còn được yêu mến nhờ tính cách hoạt bát, duyên dáng khi tham gia các chương trình giải trí. Trong cuộc sống riêng, Lan Ngọc khá kín tiếng về chuyện tình cảm và từng chia sẻ quan điểm không muốn vội vàng trong việc kết hôn. Sau khoảng bốn năm vắng bóng trên màn ảnh rộng kể từ Cô gái đến từ quá khứ, cô trở lại với Chị Chị Em Em 3, lựa chọn một nhân vật có nhiều chuyển biến tâm lý để tiếp tục làm mới bản thân.

Steven Nguyễn và Lan Ngọc có nhiều tương tác thú vị tại cinetour.

Sự kết hợp giữa Steven Nguyễn và Ninh Dương Lan Ngọc tạo nên một trong những điểm thu hút của bộ phim. Trên màn ảnh, cả hai mang đến mối quan hệ vợ chồng nhiều xung đột, đòi hỏi sự phối hợp trong những phân đoạn cảm xúc cao trào. Ngoài đời, những màn tương tác hài hước tại cinetour lại cho thấy bầu không khí gần gũi, thoải mái giữa hai diễn viên. Đặc biệt, lời khẳng định rất thương vợ của Steven Nguyễn, dù chỉ là câu nói vui gắn với nhân vật Văn Cường, vẫn khiến khán giả thích thú và tiếp tục quan tâm đến màn kết hợp của anh cùng Lan Ngọc.