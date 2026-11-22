Mới đây, thông tin Steven Nguyễn góp mặt trong Phi Vụ Bông Tuyết Vàng nhận được sự chú ý của khán giả. Đây là dự án đánh dấu lần đầu tiên nhạc sĩ Dương Khắc Linh thử sức với vai trò đạo diễn phim điện ảnh, sau nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc.

Phi Vụ Bông Tuyết Vàng dự kiến khởi chiếu vào ngày 11/12/2026, thuộc thể loại hành động, hài hước, tình cảm. Phim lấy bối cảnh một chuyến du thuyền sang trọng, nơi diễn ra phiên đấu giá món bảo vật Bông Tuyết Vàng. Tuy nhiên, sự kiện bất ngờ trở thành mục tiêu của một nhóm tội phạm. Vụ cướp khiến những người có mặt rơi vào tình thế nguy hiểm, mở ra hàng loạt tình huống đối đầu và những bí mật phía sau món bảo vật.

Steven Nguyễn góp mặt trong dự án điện ảnh đầu tay của nhạc sĩ Dương Khắc Linh.

Bên cạnh Steven Nguyễn, bộ phim còn có sự tham gia của Vân Trang, NSND Kim Xuân, Đình Khang cùng nhiều diễn viên khác. Sự kết hợp giữa những gương mặt thuộc nhiều thế hệ được kỳ vọng mang đến màu sắc đa dạng cho câu chuyện.

Đáng chú ý, Phi Vụ Bông Tuyết Vàng là một trong những dự án tiếp nối hành trình điện ảnh đang ngày càng khởi sắc của Steven Nguyễn. Năm 2025, nam diễn viên tạo dấu ấn lớn với Mưa Đỏ - tác phẩm đạt doanh thu hơn 700 tỷ đồng, trở thành một trong những bộ phim ăn khách nhất lịch sử phòng vé Việt. Thành công này không chỉ giúp tên tuổi Steven Nguyễn đến gần hơn với đông đảo khán giả mà còn đánh dấu cột mốc quan trọng trong sự nghiệp diễn xuất của anh.

Tiếp nối thành công đó, Steven Nguyễn tiếp tục góp mặt trong Trại Buôn Người. Tác phẩm tạo được sức hút tại phòng vé, liên tục ghi nhận những cột mốc doanh thu đáng chú ý và vượt qua nhiều dự án của các nhà làm phim tên tuổi. Sau đó, anh xuất hiện trong Chị Chị Em Em 3, tiếp tục thử sức với màu sắc nhân vật và câu chuyện khác biệt.

NSND Kim Xuân và Steven Nguyễn.

Không dừng lại ở những bộ phim đã ra mắt, Steven Nguyễn hiện còn có nhiều dự án đang chờ đến ngày trình làng như Người Mẹ Xấu, Bắt Cá Ba Tay, Lái Chị Vào Tim Em và Phi Vụ Bông Tuyết Vàng. Đặc biệt, nam diễn viên còn tham gia dự án Tuyên Ngôn Độc Lập, tiếp tục mở rộng hành trình với dòng phim đề tài lịch sử.

Việc liên tục xuất hiện trong nhiều dự án thuộc các thể loại khác nhau cho thấy Steven Nguyễn đang có giai đoạn hoạt động nghệ thuật sôi nổi. Từ phim lịch sử, hành động đến tâm lý, hài hước, nam diễn viên từng bước mở rộng phạm vi diễn xuất, không bó hẹp bản thân trong một dạng vai nhất định. Có thể nói, sau dấu ấn lớn từ Mưa Đỏ, sự nghiệp điện ảnh của Steven Nguyễn đang bước vào giai đoạn nở hoa với hàng loạt dự án nối tiếp nhau.

Với Steven Nguyễn cùng dàn diễn viên nhiều kinh nghiệm, Phi Vụ Bông Tuyết Vàng sẽ là một thử thách mới trong hành trình làm nghề của nam diễn viên, đồng thời đánh dấu bước chuyển mình đáng chú ý của Dương Khắc Linh.