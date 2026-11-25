Mới đây, nhà sản xuất Người Mẹ Xấu công bố tạo hình của Steven Nguyễn trong vai Lạc với phần thân trên chi chít những vết sẹo. Đây là dấu tích từ những lần nhân vật đối đầu nguy hiểm để bảo vệ mẹ Hồng (Hồng Đào). Ngoại hình cơ bắp, gai góc của nam diễn viên nhanh chóng thu hút sự chú ý, đồng thời khiến khán giả tò mò về số phận nhân vật.

Trong phim của đạo diễn Hoàng Tuấn Cường, Steven Nguyễn hóa thân thành một tay giang hồ giỏi võ, cương trực và hết lòng che chở cho mẹ. Trái với vẻ ngoài hiền lành, mẹ Hồng là người phụ nữ có nhiều thói hư tật xấu, thường xuyên vướng vào những rắc rối vì móc túi, trộm cắp và gian lận cờ bạc. Dù nhiều lần khuyên mẹ thay đổi, Lạc vẫn phải đứng ra giải cứu bà. Phim dự kiến khởi chiếu ngày 31/12/2026.

Steven Nguyễn gây chú ý với tạo hình đầy sẹo trong Người Mẹ Xấu.

Steven Nguyễn tên thật là Nguyễn Huy, sinh năm 1991 tại TP.HCM. Anh có hơn 10 năm theo đuổi diễn xuất, từng trải qua thời gian dài nhận vai phụ, vai quần chúng và làm nhân viên soát vé sân khấu để trang trải cuộc sống. Năm 2020, anh bắt đầu được chú ý qua web-drama Bi Long đại ca. Đến năm 2022, nam diễn viên có vai điện ảnh đầu tay trong Vô diện sát nhân.

Bước ngoặt sự nghiệp đến vào năm 2025 khi Steven Nguyễn đảm nhận vai Trung úy Quang trong Mưa đỏ. Diễn xuất giàu nội tâm giúp anh đến gần hơn với đông đảo khán giả. Tiếp đó, vai Trần Duy Ny trong Trại buôn người góp phần đưa tổng doanh thu hai tác phẩm vượt mốc 1.000 tỷ đồng. Nam diễn viên còn xuất hiện trong Chị Chị Em Em 3 với hình tượng công tử Văn Cường, cho thấy nỗ lực làm mới bản thân qua từng dự án.

Nam diễn viên hóa thân thành Lạc, người con luôn xả thân bảo vệ mẹ Hồng.

Ở tuổi 35, Steven Nguyễn đang có giai đoạn hoạt động sôi nổi với nhiều phim điện ảnh liên tiếp. Ngoài công việc, anh khá kín tiếng về đời tư và dành phần lớn thời gian cho diễn xuất. Từ những vai giang hồ đến nhân vật chiến tranh và công tử đào hoa, nam diễn viên từng bước mở rộng hình tượng trên màn ảnh. Vai Lạc trong Người Mẹ Xấu được kỳ vọng sẽ tiếp tục mang đến một màu sắc mới trong hành trình làm nghề của anh.