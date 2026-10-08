Steven Nguyễn gây chú ý với khả năng biến hóa đa dạng

Từ một người nông dân nghĩa hiệp trong Trại Buôn Người, đến người chồng gia trưởng trong Chị Chị Em Em 3 và đại ca thương mẹ ở Người Mẹ Xấu, Steven Nguyễn đang cho thấy sự thay đổi đáng chú ý trong hành trình diễn xuất. Mỗi nhân vật lại mang một tính cách, hoàn cảnh và màu sắc riêng, không lặp lại hình tượng trước đó.

Trong Trại Buôn Người, Steven Nguyễn đảm nhận vai Ny - một người đàn ông có xuất thân nông dân, bước vào hành trình giải cứu em gái sau khi cô bị lừa bán sang vùng biên giới. Từ một người bình thường, Ny bị đẩy vào hoàn cảnh khắc nghiệt khi cùng bạn thân trở thành nạn nhân của một đường dây lừa đảo.

Steven Nguyễn trong Trại Buôn Người.

Điểm đáng chú ý ở nhân vật này là sự chuyển biến từ một người anh chỉ muốn bảo vệ gia đình thành người phải đối mặt trực tiếp với hiểm nguy. Steven Nguyễn thể hiện nhân vật theo hướng mạnh mẽ, quyết liệt nhưng vẫn giữ được tình cảm dành cho người thân.

Ra mắt ngày 25/9, Trại Buôn Người hiện đã vượt mốc 340 tỷ đồng doanh thu tại phòng vé Việt tính đến sáng 8/10. Thành tích này giúp vai Ny trở thành một dấu mốc đáng nhớ trong chặng đường diễn xuất của Steven Nguyễn, đồng thời đưa tên tuổi nam diễn viên đến gần hơn với đông đảo khán giả màn ảnh rộng.

Nếu Ny là hình ảnh một người đàn ông nghĩa hiệp, Chị Chị Em Em 3 lại đưa Steven Nguyễn sang một màu sắc hoàn toàn khác. Trong phim, nam diễn viên đảm nhận vai nam chính Văn Cường, nhân vật có mối liên kết đặc biệt với Thị Mầu do Hoa hậu Kỳ Duyên thủ vai.

Steven Nguyễn trong Chị Chị Em Em 3.

Trong phim, nam diễn viên vào vai người chồng gia trưởng, một nhân vật có cách ứng xử và tâm lý khác biệt đáng kể so với Ny. Đây cũng là lần đầu thương hiệu Chị Chị Em Em xuất hiện một nam chính, khi nhân vật Văn Cường được bổ sung vào câu chuyện để tạo thêm những diễn biến kịch tính. Phim dự kiến khởi chiếu ngày 30/10/2026.

Không dừng lại ở đó, Steven Nguyễn tiếp tục thử sức với một hình tượng khác trong Người Mẹ Xấu của đạo diễn Hoàng Tuấn Cường. Anh vào vai Lạc, con trai của bà Hồng do Hồng Đào thủ vai. Trái ngược vẻ ngoài lạnh lùng, bất cần của một đại ca giang hồ, Lạc lại là người con hiếu thảo, luôn đứng sau bảo vệ và giải cứu mẹ mỗi khi bà gặp rắc rối, đồng thời khuyên mẹ từ bỏ cuộc sống trộm cắp, cờ bạc để trở về cuộc sống lương thiện.

Steven Nguyễn trong Người Mẹ Xấu.

Dự kiến ra rạp ngày 31/12/2026, Người Mẹ Xấu tiếp tục giúp Steven Nguyễn phát huy sở trường ở dòng phim hành động kết hợp tâm lý, tình cảm. Đáng chú ý, việc lần lượt hóa thân thành Ny, Văn Cường và Lạc cho thấy nam diễn viên đang mở rộng hình ảnh trên màn ảnh rộng, thay vì chỉ gắn với một dạng nhân vật quen thuộc.

Với Chị Chị Em Em 3 và Người Mẹ Xấu lần lượt ra mắt vào cuối năm, Steven Nguyễn tiếp tục có cơ hội làm mới hình ảnh trên màn ảnh rộng. Hai vai diễn mới cũng được kỳ vọng giúp nam diễn viên cho thấy thêm màu sắc trong khả năng diễn xuất.