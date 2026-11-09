Steven Nguyễn gây chú ý

Steven Nguyễn, tên thật là Nguyễn Huy, sinh năm 1991 tại TP.HCM. Sở hữu ngoại hình nam tính, chiều cao 1,78 m cùng lợi thế về thể hình, anh sớm theo đuổi con đường diễn xuất. Tuy nhiên, hành trình đến với nghệ thuật của nam diễn viên trải qua nhiều thử thách. Từng có thời gian học công nghệ thông tin, anh quyết định chuyển hướng sang ngành diễn viên tại Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM để theo đuổi đam mê.

Sau khi tốt nghiệp, Steven Nguyễn bắt đầu làm việc tại sân khấu kịch Idecaf. Để duy trì cuộc sống và tìm kiếm cơ hội hoạt động nghệ thuật, anh từng đảm nhận công việc soát vé, đồng thời nhận những vai diễn nhỏ, vai quần chúng. Có khoảng thời gian nhiều năm chưa tạo được dấu ấn, nam diễn viên từng hoài nghi về lựa chọn nghề nghiệp của mình. Dẫu vậy, anh vẫn kiên trì theo đuổi diễn xuất thay vì từ bỏ ước mơ.

Steven Nguyễn ngày càng khẳng định vị trí trên màn ảnh rộng. Ảnh: FBNV

Cột mốc đáng chú ý trong sự nghiệp của Steven Nguyễn đến từ cuộc thi Gương mặt điện ảnh 2019. Sau đó, anh được chú ý qua web-drama Bi Long đại ca với vai Bi Long. Hình tượng giang hồ mạnh mẽ, gai góc giúp nam diễn viên xây dựng lượng khán giả riêng, đồng thời mở ra cơ hội tham gia nhiều dự án hành động như Hùng Long Phong Bá. Năm 2022, anh có vai diễn điện ảnh trong Vô Diện Sát Nhân, đảm nhận nhân vật bác sĩ Đăng Khoa.

Bước ngoặt lớn nhất đến vào năm 2025 khi Steven Nguyễn hóa thân thành trung úy Nguyễn Phúc Quang trong phim điện ảnh Mưa đỏ. Tác phẩm đạt doanh thu khoảng 714 tỷ đồng, trở thành một trong những bộ phim có thành tích phòng vé nổi bật nhất lịch sử điện ảnh Việt. Vai diễn có diễn biến tâm lý phức tạp giúp anh nhận được sự quan tâm rộng rãi, đồng thời đưa tên tuổi đến gần hơn với công chúng.

Sang năm 2026, Steven Nguyễn tiếp tục duy trì sức hút với hai dự án điện ảnh liên tiếp đạt doanh thu trăm tỷ. Trong Trại Buôn Người, anh đảm nhận vai Ny, chàng trai miền Tây bước vào hành trình giải cứu em gái. Tác phẩm thuộc thể loại hành động, hình sự ghi nhận doanh thu khoảng 495 tỷ đồng, góp phần đưa tổng doanh thu của Mưa đỏ và Trại Buôn Người vượt mốc 1.200 tỷ đồng.

Tiếp nối thành công, Chị Chị Em Em 3 cũng chính thức vượt mốc 100 tỷ đồng chỉ sau 8 ngày khởi chiếu. Trong phim, Steven Nguyễn đảm nhận vai Văn Cường, có màn kết hợp với Ninh Dương Lan Ngọc và Chi Pu. Nhân vật mang màu sắc công tử trăng hoa, có tính cách phức tạp, tạo thêm cơ hội để nam diễn viên thể hiện hình ảnh trên màn ảnh. Việc hai tác phẩm liên tiếp trong năm 2026 vượt mốc trăm tỷ giúp anh tiếp tục củng cố vị trí trong nhóm diễn viên được chú ý của điện ảnh Việt.

Nam diễn viên từng trải qua nhiều năm chật vật trước khi nổi tiếng.

Bên cạnh sự nghiệp thăng hoa, cuộc sống đời thường của Steven Nguyễn cũng nhận được sự quan tâm. Trái với hình ảnh mạnh mẽ trên màn ảnh, anh được biết đến là người vui vẻ, hài hước và khá kín tiếng trong chuyện tình cảm. Nam diễn viên từng chia sẻ dù được gọi là diễn viên nghìn tỷ, bản thân vẫn sống trong nhà thuê. Điều này phần nào cho thấy cuộc sống của anh chưa thay đổi quá nhiều theo những danh xưng hào nhoáng từ thành công phòng vé.

Gia đình cũng là điểm tựa quan trọng trong hành trình làm nghề của Steven Nguyễn. Ba mẹ luôn ủng hộ lựa chọn theo đuổi nghệ thuật, kể cả khi anh trải qua những năm tháng chưa có nhiều cơ hội. Sau hơn 10 năm kiên trì, nam diễn viên đang có những bước tiến đáng kể. Thành tích của Trại Buôn Người và Chị Chị Em Em 3 không chỉ nối dài dấu ấn phòng vé mà còn mở ra cơ hội để Steven Nguyễn thử sức với nhiều dạng nhân vật, từng bước khẳng định năng lực diễn xuất trong chặng đường tiếp theo.