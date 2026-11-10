Steven Nguyễn gặp khó với Chi Pu

Mới đây, tại buổi cinetour quảng bá Chị Chị Em Em 3, Steven Nguyễn gây chú ý khi chia sẻ về cảnh quay khó thực hiện nhất với Chi Pu. Nam diễn viên có phần bối rối, đỏ mặt khi nhắc đến trải nghiệm hậu trường. Anh cho biết dù mồ hôi nhễ nhại vì thời tiết nóng, bản thân vẫn cố gắng hoàn thành cảnh quay nhanh nhất có thể. Chia sẻ có phần hài hước của Steven Nguyễn khiến khán giả thích thú, đồng thời hé lộ những vất vả phía sau một phân đoạn đáng chú ý trên màn ảnh.

Steven Nguyễn tên thật là Nguyễn Huy, sinh năm 1991 tại TP.HCM. Anh tốt nghiệp Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM và từng trải qua khoảng thời gian chật vật trước khi được khán giả biết đến. Năm 2021, vai Bi Long trong web-drama Bi Long đại ca giúp nam diễn viên tạo dấu ấn. Sau đó, anh tiếp tục tham gia nhiều dự án như Mặt Trời Mùa Đông, Hùng Long Phong Bá và đặc biệt là Mưa đỏ (2025). Vai Trung úy Nguyễn Phúc Quang giúp Steven Nguyễn được đông đảo khán giả chú ý, mở ra bước tiến mới trong sự nghiệp.

Chi Pu và Steven Nguyễn có màn kết hợp đáng chú ý trong Chị Chị Em Em 3.

Trong khi đó, Chi Pu tên thật Nguyễn Thùy Chi, sinh năm 1993 tại Hà Nội. Cô bắt đầu được biết đến sau cuộc thi Miss Teen Việt Nam 2009, sau đó phát triển sự nghiệp từ người mẫu ảnh sang diễn viên và ca sĩ. Ở lĩnh vực điện ảnh, Chi Pu từng góp mặt trong Yêu, Chị Chị Em Em và Mười: Lời Nguyền Trở Lại. Năm 2023, cô tiếp tục gây tiếng vang khi tham gia Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng tại Trung Quốc và giành vị trí thứ 6 chung cuộc.

Về cuộc sống cá nhân, cả Steven Nguyễn và Chi Pu đều dành nhiều thời gian cho công việc nghệ thuật. Nếu Steven Nguyễn khá kín tiếng, tập trung trau dồi diễn xuất thì Chi Pu tích cực mở rộng hoạt động sang âm nhạc, sản xuất và kinh doanh. Cả hai đều cho thấy nỗ lực làm mới hình ảnh sau nhiều năm hoạt động trong showbiz.

Trong Chị Chị Em Em 3, Chi Pu hóa thân thành Thị Nương, một ca nương có nội tâm phức tạp, còn Steven Nguyễn đảm nhận vai Văn Cường, người đàn ông có nhiều góc khuất trong đời sống hôn nhân. Mối liên hệ giữa hai nhân vật tạo nên tuyến tình cảm nhiều biến động, với những phân cảnh đòi hỏi sự tương tác và phối hợp ăn ý.

Do Nguyễn Hữu Hoàng đạo diễn, Will Vũ sản xuất, phim lấy bối cảnh vùng Kinh Bắc xưa, khai thác những mối quan hệ tình cảm, hôn nhân và toan tính phía sau lễ giáo xã hội. Tác phẩm quy tụ Ninh Dương Lan Ngọc, Chi Pu, Kỳ Duyên, Steven Nguyễn, Quốc Anh và NSND Lê Khanh, chính thức khởi chiếu ngày 30/10/2026 và nhanh chóng cán mốc doanh thu 100 tỷ đồng.

Hai diễn viên cùng góp mặt trong tác phẩm điện ảnh cán mốc 100 tỷ đồng.

Sự kết hợp trong dự án giúp Steven Nguyễn và Chi Pu có thêm cơ hội thể hiện những khía cạnh diễn xuất mới. Đặc biệt, câu chuyện hậu trường được nam diễn viên chia sẻ tại cinetour đang góp phần khiến màn kết hợp của cả hai nhận được sự quan tâm từ khán giả.