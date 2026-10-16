Steven Nguyễn đã đúng khi chọn trở lại sau 4 năm

Năm 2022, Steven Nguyễn lần đầu góp mặt trong một dự án điện ảnh chiếu rạp với Vô Diện Sát Nhân. Tuy nhiên, bộ phim chưa giúp anh tạo được bước đột phá đáng kể. Ba năm sau, sự xuất hiện trong Mưa Đỏ đã thay đổi vị thế của nam diễn viên, đưa anh từ gương mặt quen thuộc với khán giả yêu phim hành động trở thành cái tên được săn đón trên màn ảnh rộng.

Sinh năm 1991, tên thật Nguyễn Huy, Steven Nguyễn có hành trình làm nghề không ít chông gai. Trước khi được chú ý rộng rãi, anh từng tham gia nhiều dự án phim trực tuyến, casting thất bại và có thời gian làm thêm tại sân khấu để trang trải cuộc sống. Những năm tháng chưa có nhiều cơ hội khiến con đường theo đuổi diễn xuất của anh trở nên khó khăn, nhưng cũng giúp nam diễn viên tích lũy kinh nghiệm trước khi bước vào những dự án có quy mô lớn hơn.

Steven Nguyễn dần khẳng định tên tuổi sau nhiều năm kiên trì theo đuổi diễn xuất. Ảnh: FBNV

Trong Vô Diện Sát Nhân, Steven Nguyễn đảm nhận vai bác sĩ Đăng Khoa, nhân vật góp phần tạo nên những nút thắt tâm lý của bộ phim kinh dị. Dù chưa tạo được tiếng vang tương xứng, tác phẩm vẫn là dấu mốc đáng nhớ trong hành trình chinh phục điện ảnh của anh. Việc tiếp tục theo đuổi nghề sau một khởi đầu chưa thực sự nổi bật cho thấy Steven Nguyễn không lựa chọn từ bỏ chỉ vì thiếu thành công tức thời.

Bước ngoặt đến với Mưa Đỏ của đạo diễn Đặng Thái Huyền. Trong phim, Steven Nguyễn hóa thân thành trung úy Nguyễn Phúc Quang, nhân vật thuộc phía đối địch với những chiến sĩ bảo vệ Thành cổ Quảng Trị. Ngoại hình phù hợp cùng khả năng thể hiện vẻ lạnh lùng, quyết liệt giúp anh tạo được dấu ấn riêng. Nhân vật không chỉ thu hút sự chú ý nhờ tạo hình mà còn góp phần cho thấy sức hút của một vai phản diện được xây dựng có chiều sâu.

Với doanh thu khoảng 714 tỷ đồng, Mưa Đỏ trở thành một trong những hiện tượng phòng vé nổi bật của điện ảnh Việt. Thành công của bộ phim giúp tên tuổi Steven Nguyễn đến gần hơn với công chúng, đồng thời mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp mà trước đó anh chưa có. Đây cũng là thời điểm nam diễn viên được nhìn nhận rộng rãi hơn về tiềm năng thay vì chỉ được nhớ đến qua các dự án trực tuyến.

Steven Nguyễn tạo bước ngoặt sự nghiệp với vai trung úy Nguyễn Phúc Quang trong Mưa Đỏ. Ảnh: FBNV

Đà phát triển tiếp tục được nối dài với Trại Buôn Người, bộ phim hành động do Toni Dương Bảo Anh đạo diễn. Steven Nguyễn đảm nhận vai Ny, chàng trai lên đường tìm em gái sau khi cô rơi vào bẫy buôn người. Khác với vẻ lạnh lùng của Quang trong Mưa Đỏ, nhân vật mới đòi hỏi anh thể hiện sự cộc cằn, ít nói nhưng giàu tình cảm. Tác phẩm vượt mốc 400 tỷ đồng doanh thu, đưa nam diễn viên vào nhóm gương mặt có tổng doanh thu phim tham gia vượt nghìn tỷ đồng khi cộng với thành tích của Mưa Đỏ.

Ngoài màn ảnh, Steven Nguyễn được biết đến với tính cách cởi mở, hài hước hơn hình tượng gai góc thường thấy trong phim. Anh có những sở thích đời thường như tập gym, chơi guitar và ráp mô hình. Sau nhiều năm chật vật, sự quan tâm của công chúng mang đến cho nam diễn viên cơ hội phát triển sự nghiệp, nhưng đồng thời đặt ra yêu cầu phải tiếp tục làm mới bản thân.

Trong thời gian tới, Chị Chị Em Em 3, Người Mẹ Xấu và Đặc Công Rừng Sác mở ra những hướng đi mới cho Steven Nguyễn. Đặc biệt, việc thử sức với hình tượng khác biệt trong Chị Chị Em Em 3 cho thấy anh không muốn bị đóng khung trong các vai hành động hay phản diện.

Steven Nguyễn tiếp tục thử sức với những vai diễn đa dạng sau dấu ấn từ Mưa Đỏ. Ảnh: FBNV

Nhìn lại hành trình từ Vô Diện Sát Nhân đến Mưa Đỏ, lựa chọn trở lại và tiếp tục theo đuổi điện ảnh của Steven Nguyễn đã chứng minh giá trị. Thành công hôm nay không đến từ một vai diễn đơn lẻ mà là kết quả của nhiều năm kiên trì. Với những cơ hội đang mở ra, thử thách tiếp theo của nam diễn viên là duy trì sức hút phòng vé và chứng minh khả năng biến hóa qua những vai diễn có chiều sâu.