Steven Nguyễn đã có được hạnh phúc ở tuổi 35

Steven Nguyễn tên thật Nguyễn Huy, sinh năm 1991, tốt nghiệp chuyên ngành Diễn viên tại Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM. Trước khi được biết đến rộng rãi, anh từng trải qua quãng thời gian khá chật vật với nghề, nhận nhiều vai nhỏ và làm công việc soát vé sân khấu để duy trì cuộc sống. Bi Long Đại Ca và Hùng Long Phong Bá sau đó giúp anh tạo dấu ấn với hình ảnh mạnh mẽ, nam tính cùng thế mạnh ở các phân cảnh hành động.

Bước ngoặt lớn đến với Steven Nguyễn vào năm 2025 khi anh đảm nhận vai Trung úy Nguyễn Phúc Quang trong Mưa Đỏ. Nhân vật có nhiều lớp tâm lý giúp nam diễn viên cho thấy màu sắc khác bên cạnh thế mạnh hành động. Thành công của bộ phim với doanh thu hơn 700 tỷ đồng cũng đưa tên tuổi Steven Nguyễn đến gần hơn với khán giả đại chúng. Sau tác phẩm, anh nhận được nhiều giải thưởng và có thêm hàng loạt cơ hội trên màn ảnh rộng.

Steven Nguyễn ở tuổi 35 đang bước vào giai đoạn mới của sự nghiệp. Ảnh: FBNV

Nếu trước đây Steven Nguyễn phải chờ đợi từng cơ hội để được xuất hiện, hiện tại anh đang đứng trước nhiều lựa chọn hơn. Năm 2026, nam diễn viên liên tục góp mặt trong các dự án như Trại Buôn Người, Chị Chị Em Em 3, Người Mẹ Xấu, Hoàng Hậu Cuối Cùng và Đặc Công Rừng Sác. Lịch trình dày đặc này cho thấy vị trí của anh đã có sự thay đổi rõ rệt sau cú hích từ Mưa Đỏ.

Điều đáng nói là Steven Nguyễn không lựa chọn lặp lại công thức từng giúp mình được chú ý. Trong Trại Buôn Người, anh hóa thân thành một người nông dân miền Tây hiền lành, nghèo khó, hoàn toàn khác hình ảnh mạnh mẽ thường thấy. Với Không Giới Hạn, anh tiếp tục thử sức ở truyền hình khi vào vai Trung tá Đào Minh Kiên, một nhân vật đặt trách nhiệm và kỷ luật lên hàng đầu nhưng cũng phải đối diện với những giằng co trong chuyện tình cảm.

Chính những lựa chọn ấy khiến hành trình ở tuổi 35 của Steven Nguyễn có nhiều điểm đáng chú ý. Sau nhiều năm tìm kiếm cơ hội, anh dường như không còn chỉ quan tâm đến việc được xuất hiện trên màn ảnh mà muốn tìm những vai diễn giúp mình tiến xa hơn. Thành công của Mưa Đỏ mở ra cánh cửa, nhưng việc bước qua cánh cửa đó và không mắc kẹt trong một hình tượng lại là lựa chọn của chính nam diễn viên.

Nam diễn viên kiên trì tìm kiếm cơ hội sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật. Ảnh: FBNV

Với Steven Nguyễn, hạnh phúc ở thời điểm này có lẽ nằm nhiều hơn trong công việc. Đó là khi những năm tháng bền bỉ bắt đầu mang lại thành quả, khi anh có quyền lựa chọn giữa nhiều dự án và được thử sức với những nhân vật khác nhau. Từ một diễn viên từng phải tự tìm từng cơ hội nhỏ, Steven Nguyễn đang dần bước vào giai đoạn mà con đường phía trước rộng hơn và cũng nhiều thử thách hơn.

Ở tuổi 35, nam diễn viên vẫn còn một chặng đường dài để chứng minh khả năng diễn xuất. Nhưng sau hơn 10 năm đi tìm chỗ đứng, việc dám thay đổi và tiếp tục bước ra khỏi vùng an toàn có thể xem là cách Steven Nguyễn đi tìm một phiên bản hạnh phúc hơn với nghề. Không chỉ là được khán giả nhớ đến, mà còn là được làm những điều mình muốn trên hành trình diễn xuất.