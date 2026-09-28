Steven Nguyễn công khai mối quan hệ với Hòa Minzy

Mới đây, Hòa Minzy gây chú ý khi đăng tải bài viết chia sẻ cảm nhận sau khi xem Trại Buôn Người. Nữ ca sĩ lựa chọn suất chiếu lúc 23h nhưng cho biết bản thân gần như không thể rời mắt khỏi màn hình.

Hòa Minzy viết: “Cả nhà ơi, eo ôi thật sự em phải viết cái status này dù không quen biết ai trong đoàn phim lắm. Cái phim Trại Buôn Người hay lắm đó cả nhà ơi, đi xem đi ạ. Gu phim của e là dạng tâm lý hành động, thề xem đã luôn ý. Em đi xem suất 23h00 đêm qua nhưng ko có phút nào mà khiến mình rời mắt, không cho cơ hội ngáp ngủ luôn á. Mấy đoạn em còn tự vỗ tay luôn. Ủng hộ phim Việt thôi, hay thật đó mọi người. Nếu có các bé mới vừa tròn 18, nên dẫn đi xem để hiểu ra nhiều vấn đề trong cuộc sống”.

Bài đăng nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi Hòa Minzy không chỉ dành lời khen cho Trại Buôn Người mà còn tiết lộ một chi tiết khá thú vị về mối quan hệ với Steven Nguyễn.

Bên dưới bài viết, Hòa Minzy tiết lộ cô có quen một thành viên trong đoàn là Liễu Tuyết Thu, đồng thời gửi lời chúc mừng đến ê-kíp. Nữ ca sĩ viết: “Có quen chị yêu Liễu Tuyết Thu thôi, rớt nước mắt chị ơi! Chúc mừng đoàn phim ạ”.

Hòa Minzy gây chú ý khi đăng tải bài viết chia sẻ cảm nhận sau khi xem Trại Buôn Người.

Đáng chú ý, Steven Nguyễn nhanh chóng vào phần bình luận và hài hước hỏi ngược Hòa Minzy: “Em có chắc là không quen ai không!”. Đáp lại, nữ ca sĩ giải thích: “em tăng cao tính minh bạch trong review tí thui mà, đóng phim hay thế này để e ship ngay cho đĩa bánh cuốn”, đồng thời tiếp tục xác nhận: “Có ông anh Steven Nguyễn hôm trước ở Bắc Ninh tôi mang bánh cuốn Mão Điền quê tôi cho ăn xong chọn toàn phim đỉnh thế này. Đi xem ngay thui, hôm nay chính thức chiếu rồi ạ”.

Màn tương tác cho thấy Steven Nguyễn và Hòa Minzy có mối quan hệ khá thân thiết ngoài đời.

Trại Buôn Người là phim hành động, tâm lý do đạo diễn Toni Dương Bảo Anh thực hiện, chính thức khởi chiếu từ ngày 25/9/2026. Phim có thời lượng 135 phút, xoay quanh câu chuyện về những nạn nhân bị cuốn vào đường dây buôn người và sào huyệt lừa đảo ở khu vực biên giới.

Trong phim, Steven Nguyễn đảm nhận vai Ny - một người đàn ông tìm cách giải cứu em gái sau khi cô rơi vào bẫy buôn người. Từ một hành trình cứu người, Ny cùng bạn thân bị bắt làm nô dịch trong một sào huyệt lừa đảo tàn bạo. Tại đây, anh cùng những nạn nhân khác và các trinh sát nằm vùng âm thầm tìm cách thoát khỏi nơi nguy hiểm.

Steven Nguyễn đảm nhận vai Ny trong Trại Buôn Người.

Vai diễn tiếp tục cho thấy sự thay đổi của Steven Nguyễn sau thành công với Mưa Đỏ. Nếu nhân vật Nguyễn Phúc Quang trong Mưa Đỏ giúp anh được đông đảo khán giả biết đến, thì Trại Buôn Người lại đặt nam diễn viên vào một hình tượng có nhiều phân đoạn hành động và sinh tồn hơn.

Để chuẩn bị cho vai Ny, Steven Nguyễn từng giảm khoảng 4-5 kg và tham gia huấn luyện điều khiển bò tại Châu Đốc, An Giang nhằm phục vụ những cảnh quay đặc thù của bộ phim. Theo chia sẻ từ ê-kíp, dự án mất khoảng 5 năm để hoàn thiện, trong đó 3 năm phát triển kịch bản và 2 năm quay, hậu kỳ.

Sau ngày đầu công chiếu, Trại Buôn Người nhanh chóng tạo được chú ý tại phòng vé. Tính đến chiều 26/9, phim thu khoảng 48,7 tỷ đồng, riêng doanh thu trong ngày đạt hơn 16,38 tỷ đồng, bán gần 175.000 vé với 4.428 suất chiếu. Tác phẩm hiện đứng đầu doanh thu trong ngày.

Với Steven Nguyễn, đây là bước tiếp theo trong hành trình phát triển sự nghiệp điện ảnh sau dấu ấn lớn từ Mưa Đỏ. Nam diễn viên cũng còn một số dự án đáng chú ý trong năm 2026, trong đó có Chị Chị Em Em 3.

Màn tương tác giữa Steven Nguyễn và Hòa Minzy nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả, đặc biệt khi nữ ca sĩ tiết lộ câu chuyện đời thường phía sau mối quan hệ với nam diễn viên. Trong khi đó, Trại Buôn Người đang tiếp tục duy trì sức hút tại phòng vé sau những ngày đầu công chiếu.