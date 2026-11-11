Steven Nguyễn 'chơi lớn' sau thông báo với nghệ sĩ Hồng Đào

Steven Nguyễn đang khiến khán giả chú ý khi tiếp tục thử sức với một vai diễn hành động trong Người Mẹ Xấu, dự án điện ảnh mới của đạo diễn Hoàng Tuấn Cường. Đặc biệt, lần này nam diễn viên có màn kết hợp đáng chờ đợi với nghệ sĩ Hồng Đào trong mối quan hệ mẹ con đầy đặc biệt. Không chỉ đối mặt với thế giới giang hồ nguy hiểm, nhân vật của Steven Nguyễn còn sẵn sàng đối đầu với nhiều thế lực để bảo vệ người mẹ của mình.

Trong Người Mẹ Xấu, Steven Nguyễn đảm nhận vai Lạc, một chàng trai từng có quá khứ giang hồ, đang cố gắng làm lại cuộc đời nhưng liên tục bị kéo vào những cuộc xung đột. Người đồng hành cùng anh là bà Hồng do nghệ sĩ Hồng Đào thủ vai. Đây là lần đầu tiên hai diễn viên hóa thân thành mẹ con trên màn ảnh rộng, đồng thời cũng là một sự kết hợp có nhiều khác biệt so với hình tượng quen thuộc của cả hai.

Steven Nguyễn trở lại với dòng phim hành động trong Người Mẹ Xấu, kết hợp cùng nghệ sĩ Hồng Đào. Ảnh: NSX.

Điểm đáng chú ý nằm ở cách xây dựng nhân vật bà Hồng. Thay vì xuất hiện với hình ảnh người mẹ hiền lành, hy sinh và luôn đúng đắn, Hồng Đào lần này hóa thân thành một người phụ nữ có nhiều thói xấu, từ móc túi, trộm cắp đến gian lận cờ bạc. Nhân vật thường xuyên gây ra rắc rối và khiến con trai phải đứng ra giải quyết hậu quả.

Chia sẻ về vai diễn, Hồng Đào cho biết chị muốn thử sức với một hình tượng người mẹ khác biệt sau nhiều lần đảm nhận những nhân vật giàu tình thương và đức hy sinh. Đáng chú ý, đạo diễn Hoàng Tuấn Cường đã dành khoảng ba năm chờ đợi để có thể mời nữ nghệ sĩ tham gia dự án. Kịch bản cũng được xây dựng riêng cho Hồng Đào, cho thấy sự đầu tư của ê kíp dành cho nhân vật trung tâm này.

Đạo diễn Hoàng Tuấn Cường dành nhiều tâm huyết để mời Hồng Đào tham gia dự án điện ảnh mới. Ảnh: NSX.

Trong khi đó, Steven Nguyễn tiếp tục phát huy thế mạnh hành động với nhân vật Lạc. Những hình ảnh đầu tiên từ teaser và poster cho thấy nam diễn viên xuất hiện giữa vòng vây của nhiều đối thủ, liên tục đối đầu trong những tình huống nguy hiểm. Từ những màn ẩu đả tay đôi đến các phân cảnh có sự xuất hiện của vũ khí, nhân vật Lạc được xây dựng với vẻ ngoài lạnh lùng và khả năng chiến đấu đáng gờm.

Đặc biệt, câu nói của nhân vật Lạc trong teaser phần nào thể hiện tính cách và động cơ của anh. Đó là sự bảo vệ dành cho người mẹ dù bà thường xuyên gây ra những rắc rối. Tinh thần của câu chuyện được thể hiện qua thông điệp ngày xưa mẹ bảo vệ con, giờ đây ai muốn động đến mẹ phải bước qua con trước.

Steven Nguyễn vào vai Lạc, chàng trai từng có quá khứ giang hồ nhưng luôn hết lòng bảo vệ mẹ. Ảnh: NSX.

Để chuẩn bị cho vai diễn, Steven Nguyễn cho biết anh phải dành nhiều thời gian tập luyện, có những buổi tập kéo dài đến khuya và điều chỉnh thể trạng để đáp ứng yêu cầu của các phân cảnh hành động. Nam diễn viên cũng tiết lộ Lạc là dạng nhân vật có nhiều điểm mới so với những vai diễn trước đây. Chính yếu tố hành động và cơ hội được làm việc cùng Hồng Đào là những điều khiến anh hào hứng khi nhận lời tham gia.

Đạo diễn Hoàng Tuấn Cường cũng đánh giá Steven Nguyễn là lựa chọn phù hợp bởi khả năng hành động tốt, trong khi bộ phim đòi hỏi cường độ vận động và đối đầu khá cao. Đây được xem là cơ hội để Steven Nguyễn tiếp tục khai thác thế mạnh đã tạo nên dấu ấn của mình trên màn ảnh.

Steven Nguyễn khoe hình thể và khả năng hành động trong những phân cảnh đối đầu căng thẳng của Người Mẹ Xấu. Ảnh: NSX.

Thời gian gần đây, Steven Nguyễn có lịch trình hoạt động điện ảnh khá dày. Sau dấu ấn với vai Trung úy Quang trong Mưa Đỏ, nam diễn viên tiếp tục xuất hiện trong Trại Buôn Người và Chị Chị Em Em 3. Đáng chú ý, vai Văn Cường trong Chị Chị Em Em 3 mang đến một màu sắc khác khi Steven Nguyễn hóa thân thành người đàn ông có tính cách thực dụng, ham cờ bạc và nhiều góc khuất trong đời sống tình cảm.

Việc liên tục thay đổi hình tượng cho thấy Steven Nguyễn không muốn bị giới hạn trong một dạng vai nhất định. Từ người lính trên chiến trường, những nhân vật gai góc cho đến chàng trai giang hồ trong Người Mẹ Xấu, nam diễn viên đang từng bước mở rộng khả năng diễn xuất qua nhiều thể loại.

Sau thành công của Mưa Đỏ, Steven Nguyễn liên tục góp mặt trong các dự án điện ảnh với hình tượng nhân vật đa dạng. Ảnh: NSX.

Với Hồng Đào, dự án cũng nối dài chuỗi hoạt động nghệ thuật đáng chú ý trong năm 2026. Nữ nghệ sĩ liên tục xuất hiện trong các tác phẩm điện ảnh với những hình tượng người mẹ khác nhau, từ Lên Hương, Ngày Con Còn Mẹ đến Người Mẹ Xấu. Tuy nhiên, vai bà Hồng được kỳ vọng sẽ mang đến một diện mạo hoàn toàn mới, khi tình mẫu tử không còn được thể hiện theo cách quen thuộc.

Sự kết hợp giữa Hồng Đào và Steven Nguyễn trở thành một trong những điểm đáng chờ đợi của bộ phim. Một người mẹ nhiều rắc rối, một người con từng có quá khứ giang hồ và những cuộc đối đầu liên tiếp hứa hẹn tạo nên câu chuyện vừa có hành động vừa có yếu tố tâm lý gia đình.

Màn kết hợp giữa Hồng Đào và Steven Nguyễn trong vai mẹ con là điểm nhấn đáng chờ đợi của Người Mẹ Xấu. Ảnh: FBNV.

Người Mẹ Xấu do Hoàng Tuấn Cường đạo diễn, dự kiến khởi chiếu ngày 31/12/2026. Với vai diễn mới, Steven Nguyễn tiếp tục có cơ hội thể hiện thế mạnh hành động, trong khi Hồng Đào hứa hẹn tạo bất ngờ bằng hình tượng người mẹ khác biệt trên màn ảnh rộng.