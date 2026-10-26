Steven Nguyễn chính thức vượt mặt Lý Hải

Tính đến sáng 26/10, Trại Buôn Người đạt doanh thu hơn 484 tỷ đồng, chính thức vượt mốc 482,5 tỷ đồng của Lật Mặt 7: Một Điều Ước của Lý Hải. Kết quả này đưa tác phẩm do đạo diễn Toni Dương Bảo Anh thực hiện lên vị trí thứ ba trong danh sách phim Việt có doanh thu cao nhất lịch sử phòng vé nội địa, sau Mưa Đỏ với khoảng 714 tỷ đồng và Mai với khoảng 551 tỷ đồng. Theo thống kê phòng vé cập nhật ngày 26/10, khoảng cách giữa hai bộ phim hiện đã nghiêng về phía tác phẩm có Steven Nguyễn đóng chính.

Việc vượt qua Lật Mặt 7: Một Điều Ước cũng tạo nên cột mốc đáng chú ý trong cuộc đua phòng vé giữa các tác phẩm Việt. Bộ phim của Lý Hải từng đạt tổng doanh thu khoảng 482,5 tỷ đồng sau thời gian chiếu rạp năm 2024, trở thành một trong những thành công lớn của thương hiệu Lật Mặt. Tuy nhiên, với kết quả mới nhất, Trại Buôn Người đã vượt qua thành tích này để vươn lên vị trí thứ ba.

Trại Buôn Người đạt doanh thu hơn 484 tỷ đồng.

Đáng chú ý, dấu mốc của Trại Buôn Người còn nối dài chuỗi thành tích phòng vé của Steven Nguyễn trong năm 2026. Trước đó, nam diễn viên góp mặt trong Mưa Đỏ, tác phẩm đạt khoảng 714 tỷ đồng và giữ vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng phim Việt ăn khách nhất mọi thời đại. Với hai dự án có doanh thu cộng lại vượt 1.198 tỷ đồng, Steven Nguyễn trở thành gương mặt hiếm hoi góp mặt trong cả hai bộ phim đang đứng đầu và đứng thứ ba trên bảng xếp hạng này.

Trong Trại Buôn Người, Steven Nguyễn đảm nhận vai Ny, chàng trai miền Tây lên đường tìm em gái sau khi cô rơi vào cạm bẫy của một tổ chức lừa đảo xuyên biên giới. Hành trình giải cứu người thân đưa nhân vật vào tình thế nguy hiểm, nơi anh phải tìm cách sinh tồn và phối hợp với những người cùng cảnh ngộ để thoát khỏi sào huyệt tội phạm. Vai diễn tiếp tục phát huy thế mạnh hành động của Steven Nguyễn, đồng thời đặt nhân vật vào câu chuyện về tình thân và lựa chọn trước nghịch cảnh.

Trước khi được đông đảo khán giả chú ý qua những dự án điện ảnh có doanh thu hàng trăm tỷ đồng, Steven Nguyễn từng trải qua quãng thời gian làm nhiều công việc để theo đuổi diễn xuất. Thành công liên tiếp của Mưa Đỏ và Trại Buôn Người vì thế trở thành bước tiến đáng kể trong sự nghiệp của nam diễn viên.

Đại gia đình của "Lật mặt 7: Một điều ước".

Ở chiều ngược lại, Lý Hải vẫn là một trong những đạo diễn có dấu ấn lớn tại phòng vé Việt với thương hiệu Lật Mặt. Riêng Lật Mặt 7: Một Điều Ước từng tạo được sức hút nhờ câu chuyện gia đình và hành trình của những nhân vật thuộc nhiều thế hệ. Việc bộ phim bị vượt qua về doanh thu không làm mất đi vị trí của Lý Hải trong điện ảnh Việt, nhưng cho thấy thứ hạng phòng vé luôn có thể thay đổi khi xuất hiện những tác phẩm tạo được sức hút mới.

Từ thành công của Mưa Đỏ đến cột mốc hơn 484 tỷ đồng của Trại Buôn Người, Steven Nguyễn đang có một năm đáng nhớ trên màn ảnh rộng. Trong khi đó, cuộc đua giữa các bộ phim Việt ăn khách nhất vẫn tiếp tục thu hút sự quan tâm của khán giả, đặc biệt khi khoảng cách doanh thu giữa những tác phẩm ở nhóm đầu ngày càng trở thành tâm điểm chú ý.