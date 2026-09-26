Steven Nguyễn chính thức đón tin vui

Sau nhiều tháng chuẩn bị và trải qua không ít thử thách, Steven Nguyễn vừa đón nhận tin vui khi bộ phim điện ảnh Trại Buôn Người chính thức có buổi ra mắt đầu tiên trước công chúng. Trên trang cá nhân, Steven Nguyễn đăng tải loạt hình ảnh tại sự kiện premiere cùng những chia sẻ đầy cảm xúc về hành trình thực hiện dự án.

Nam diễn viên viết: "Sau rất nhiều khó khăn và một hành trình dài đầy thử thách, Trại Buôn Người đã chính thức có buổi ra mắt và đến với những khán giả đầu tiên. Steven thật sự vui và hạnh phúc khi những nỗ lực, tâm huyết của cả ê-kíp suốt thời gian qua đã được đón nhận".

Chia sẻ của Steven Nguyễn nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ khán giả. Nhiều đồng nghiệp, bạn bè và người hâm mộ gửi lời chúc mừng tới nam diễn viên sau khi bộ phim hoàn thành chặng đường quan trọng đầu tiên trước ngày phát hành chính thức.

Steven Nguyễn và ê kíp trong buổi ra mắt phim Trại Buôn Người.

Theo lời Steven Nguyễn, điều khiến anh xúc động không chỉ là những phản hồi tích cực dành cho tác phẩm mà còn bởi sự đồng hành của đồng nghiệp, truyền thông và khán giả. Dù thời tiết không thuận lợi với cơn mưa lớn trong ngày diễn ra sự kiện, nhiều khách mời vẫn có mặt để ủng hộ ê-kíp.

Buổi premiere khép lại nhưng với Steven Nguyễn, hành trình của Trại Buôn Người mới thực sự bắt đầu. Nam diễn viên bày tỏ hy vọng bộ phim sẽ tiếp tục nhận được sự yêu mến của công chúng khi chính thức khởi chiếu toàn quốc từ ngày 25/9, sau các suất chiếu đặc biệt vào tối 24/9.

Trong Trại Buôn Người, Steven Nguyễn đảm nhận vai Ny - nhân vật trung tâm của câu chuyện. Bộ phim khai thác những số phận bị cuốn vào đường dây mua bán người, từ đó phản ánh những góc khuất phía sau các bi kịch đời sống. Vai diễn này được xem là một trong những thử thách đáng chú ý của Steven Nguyễn trong giai đoạn gần đây khi nhân vật phải trải qua nhiều biến cố tâm lý và cảm xúc.

Trước thời điểm ra mắt, Trại Buôn Người đã thu hút sự chú ý bởi đề tài xã hội cùng dàn diễn viên quen thuộc với khán giả Việt. Không ít người kỳ vọng đây sẽ là dự án giúp Steven Nguyễn tiếp tục khẳng định khả năng diễn xuất sau những dấu ấn trước đó trên màn ảnh.

Ít ai biết rằng, trước khi có được vị trí hiện tại, Steven Nguyễn đã trải qua hơn một thập kỷ kiên trì với nghề. Anh từng góp mặt trong nhiều dự án truyền hình, web-drama và phim ngắn trước khi được công chúng biết đến rộng rãi hơn.

Steven Nguyễn trong Mưa Đỏ.

Bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp của Steven Nguyễn đến từ bộ phim điện ảnh Mưa Đỏ. Tác phẩm gây tiếng vang lớn tại phòng vé Việt, đạt doanh thu khoảng 714 tỷ đồng. Thành công này giúp tên tuổi nam diễn viên được nhắc đến nhiều hơn, đồng thời mở ra hàng loạt cơ hội mới trong lĩnh vực điện ảnh.

Trước đó, Steven Nguyễn cũng tham gia phim điện ảnh Vô Diện Sát Nhân, tác phẩm thu về khoảng 4,7 tỷ đồng. Dù doanh thu không quá nổi bật, đây vẫn là một trong những dự án giúp nam diễn viên tích lũy thêm kinh nghiệm trên màn ảnh rộng.

Bên cạnh Trại Buôn Người, năm 2026 cũng là giai đoạn bận rộn của Steven Nguyễn với nhiều kế hoạch mới. Nam diễn viên dự kiến góp mặt trong Chị Chị Em Em 3, Người Mẹ Xấu, Phi Vụ Bông Tuyết Vàng cùng một số dự án truyền hình đang trong quá trình thực hiện.

Từ một diễn viên kiên trì đi lên bằng những vai diễn nhỏ, Steven Nguyễn đang từng bước mở rộng dấu ấn ở cả điện ảnh lẫn truyền hình. Tin vui từ buổi ra mắt Trại Buôn Người không chỉ đánh dấu thành quả của riêng anh mà còn là cột mốc đáng nhớ đối với cả ê-kíp sau quãng thời gian dài chuẩn bị cho dự án.

Những ngày tới sẽ là thời điểm quan trọng với Steven Nguyễn khi Trại Buôn Người chính thức bước vào cuộc đua phòng vé. Thành công hay không của bộ phim vẫn cần chờ phản hồi từ khán giả, nhưng với nam diễn viên, việc tác phẩm được ra mắt và đón nhận những phản hồi tích cực ban đầu đã là một niềm vui đặc biệt sau hành trình nhiều thử thách.