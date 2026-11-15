Steven Nguyễn chính thức bị soán ngôi

Đường đua phòng vé Việt vừa chứng kiến màn đổi ngôi đáng chú ý khi Godzilla Minus Zero nhanh chóng vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng doanh thu ngay sau khi ra rạp. Sự xuất hiện của bom tấn Nhật Bản khiến Chị Chị Em Em 3 phải nhường lại vị trí số một sau chuỗi ngày duy trì sức hút. Theo số liệu được ghi nhận, Godzilla Minus Zero thu về hơn 8,27 tỷ đồng, trong khi Chị Chị Em Em 3 đạt tổng doanh thu khoảng 93 tỷ đồng và có dấu hiệu giảm nhiệt với doanh thu trong ngày khoảng 1,8 tỷ đồng.

Màn bứt tốc của Godzilla Minus Zero phần nào cho thấy sức hút bền bỉ của thương hiệu quái vật nổi tiếng thế giới. Đây là phần phim tiếp nối Godzilla Minus One - tác phẩm từng tạo tiếng vang quốc tế và giành tượng vàng Oscar ở hạng mục Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc nhất. Lần trở lại này, Godzilla tiếp tục gieo rắc nỗi kinh hoàng trong bối cảnh Nhật Bản hậu chiến, khi con người vừa bắt đầu xây dựng lại cuộc sống đã phải đối mặt với mối đe dọa khổng lồ.

Godzilla trở lại màn ảnh rộng với cuộc chiến sinh tồn quy mô lớn.

Trong khi đối thủ mới nhanh chóng chiếm lĩnh sự chú ý, Chị Chị Em Em 3 cũng có hành trình phòng vé đáng ghi nhận. Bộ phim quy tụ Ninh Dương Lan Ngọc, Chi Pu và Steven Nguyễn, khai thác câu chuyện xoay quanh những mối quan hệ phức tạp, tham vọng và tình cảm. Trong tác phẩm, Steven Nguyễn đảm nhận vai Văn Cường – một công tử giàu có, đào hoa, mang đến hình ảnh có phần khác biệt so với những nhân vật hành động từng làm nên tên tuổi của anh.

Đáng chú ý, việc bộ phim mất vị trí dẫn đầu diễn ra đúng thời điểm Steven Nguyễn đang trải qua giai đoạn thăng hoa trong sự nghiệp. Sinh năm 1991, tên thật là Nguyễn Huy, nam diễn viên từng có hơn 10 năm kiên trì theo đuổi nghệ thuật trước khi được đông đảo khán giả biết đến. Những ngày đầu làm nghề, anh chủ yếu tham gia các dự án nhỏ, web drama và từng làm nhân viên soát vé tại sân khấu kịch để trang trải cuộc sống.

Năm 2021, Steven Nguyễn tạo được sự chú ý qua Bi Long đại ca, sau đó tiếp tục ghi dấu với Hùng Long Phong Bá. Tuy nhiên, bước ngoặt lớn nhất đến vào năm 2025 khi anh hóa thân thành trung úy Nguyễn Phúc Quang trong Mưa Đỏ. Bộ phim đạt doanh thu hơn 700 tỷ đồng, đưa tên tuổi nam diễn viên đến gần công chúng và mở ra nhiều cơ hội trên màn ảnh rộng. Diễn xuất cùng ngoại hình nổi bật giúp anh trở thành một trong những gương mặt được quan tâm sau thành công của tác phẩm.

Sang năm 2026, Steven Nguyễn tiếp tục góp mặt trong Trại Buôn Người và Chị Chị Em Em 3. Những bộ phim đạt doanh thu hàng trăm tỷ đồng giúp nam diễn viên được khán giả ưu ái gọi bằng danh xưng "diễn viên nghìn tỷ". Anh còn chuẩn bị xuất hiện trong các dự án Bắt Cá Ba Tay và Người Mẹ Xấu, cho thấy lịch trình hoạt động ngày càng sôi động. Dù được chú ý nhờ thành tích phòng vé, Steven Nguyễn từng chia sẻ bản thân vẫn sống trong nhà thuê, giữ cách nhìn thực tế về cuộc sống và công việc.

Steven Nguyễn có một năm hoạt động sôi nổi với loạt phim điện ảnh ăn khách.

Việc Chị Chị Em Em 3 bị Godzilla Minus Zero vượt mặt vì thế trở thành diễn biến đáng chú ý của phòng vé Việt, đồng thời khiến cái tên Steven Nguyễn tiếp tục được nhắc đến. Sau nhiều năm bền bỉ với nghề, nam diễn viên đã có chỗ đứng nhất định trên màn ảnh rộng. Dù vị trí dẫn đầu của một bộ phim có thể thay đổi theo từng ngày, hành trình sự nghiệp của Steven Nguyễn vẫn đang mở ra nhiều cơ hội để anh chứng minh khả năng qua những vai diễn mới.