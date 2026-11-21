Sau thành công của những dự án điện ảnh liên tiếp, Steven Nguyễn đang trở thành một trong những gương mặt có tần suất xuất hiện dày đặc nhất trên màn ảnh Việt năm 2026. Điều thú vị là lịch trình của nam diễn viên khiến nhiều khán giả liên tưởng đến Robert Pattinson, tài tử Hollywood cũng có một năm hoạt động đặc biệt bận rộn.

Theo danh sách được chia sẻ trên mạng xã hội, Steven Nguyễn có 4 phim điện ảnh lần lượt xuất hiện trong năm 2026. Mở đầu là Trại Buôn Người ra mắt tháng 9, tiếp đến là Chị Chị Em Em 3 trong tháng 10. Hai dự án còn lại gồm Bắt Cá Ba Tay dự kiến khởi chiếu tháng 12 và Người Mẹ Xấu ra mắt vào ngày cuối cùng của năm.

Steven Nguyễn là gương mặt có tần suất xuất hiện dày đặc nhất trên màn ảnh Việt năm 2026.

Trong khi đó, Robert Pattinson cũng không hề kém cạnh với 4 tác phẩm trải dài từ tháng 4 đến tháng 12. Nam diễn viên góp mặt trong The Drama vào tháng 4, The Odyssey của đạo diễn Christopher Nolan vào tháng 7, Primetime vào tháng 9 và khép lại năm bằng bom tấn Dune: Part Three dự kiến ra mắt ngày 18/12.

Điểm thú vị trong màn so sánh này nằm ở sự khác biệt giữa hai diễn viên. Nếu Robert Pattinson liên tục góp mặt trong những dự án quốc tế có quy mô lớn, Steven Nguyễn lại đang cho thấy sức hoạt động đáng chú ý tại thị trường điện ảnh trong nước. Dù không cùng xuất phát điểm hay quy mô sản xuất, cả hai đều khiến khán giả chú ý bởi khả năng duy trì lịch trình làm việc dày đặc.

Robert Pattinson cũng không hề kém cạnh với 4 tác phẩm trải dài từ tháng 4 đến tháng 12.

Đối với Steven Nguyễn, năm 2026 có thể xem là giai đoạn tiếp nối đà phát triển sau thành công của Mưa Đỏ. Bộ phim ra mắt năm 2025 đạt doanh thu khoảng 714 tỷ đồng, đưa tên tuổi nam diễn viên đến gần hơn với đông đảo khán giả. Sau đó, Trại Buôn Người tiếp tục tạo dấu ấn tại phòng vé với doanh thu hơn 496 tỷ đồng.

Không chỉ được chú ý bởi thành tích phòng vé, Steven Nguyễn còn có cơ hội thử sức với nhiều dạng nhân vật khác nhau. Trong Trại Buôn Người, anh gắn với hình tượng gai góc, chịu nhiều biến cố. Đến Chị Chị Em Em 3, nam diễn viên lại xuất hiện với màu sắc hoàn toàn khác, mang đến hình ảnh người đàn ông có tính cách phức tạp trong câu chuyện tình cảm và hôn nhân.

Sự thay đổi này cũng là điều khiến khán giả chờ đợi ở hai dự án cuối năm. Với Bắt Cá Ba Tay, Steven Nguyễn tham gia câu chuyện hài hước, tình cảm bên cạnh Ngô Kiến Huy và Otis. Trong khi đó, Người Mẹ Xấu tiếp tục đưa nam diễn viên đến với màu sắc hành động và tâm lý gia đình.

Ở phía Hollywood, Robert Pattinson cũng có hành trình lựa chọn vai diễn đa dạng. Sau khi được biết đến rộng rãi qua loạt phim Twilight, nam diễn viên từng bước thay đổi hình tượng bằng những dự án mang màu sắc nghệ thuật như The Lighthouse, Good Time và sau đó là vai Người Dơi trong The Batman. Năm 2026, sự góp mặt của Robert Pattinson trong các dự án của Christopher Nolan và Denis Villeneuve tiếp tục cho thấy sức hút của tài tử người Anh.

Việc đặt Steven Nguyễn bên cạnh Robert Pattinson chủ yếu xuất phát từ sự tương đồng thú vị về tần suất hoạt động, thay vì đặt hai diễn viên lên bàn cân về đẳng cấp hay thành tích. Một người đang có bước tiến đáng chú ý tại điện ảnh Việt, người còn lại duy trì vị thế tại Hollywood.

Với Steven Nguyễn, loạt phim cuối năm sẽ là cơ hội để nam diễn viên tiếp tục chứng minh khả năng biến hóa sau những thành công trước đó. Trong khi đó, Robert Pattinson vẫn còn Dune: Part Three được kỳ vọng tạo thêm dấu ấn vào tháng 12. Năm 2026 vì thế trở thành một cuộc đua thú vị về năng suất làm việc của hai gương mặt đến từ hai nền điện ảnh khác nhau.