Steven Nguyễn bước vào giai đoạn đắt show nhất sau 10 năm

Steven Nguyễn đang trở thành gương mặt được chú ý tại phòng vé Việt khi liên tiếp xuất hiện trong các dự án điện ảnh. Chỉ trong vài tháng, nam diễn viên lần lượt góp mặt trong Trại Buôn Người, Chị Chị Em Em 3, Bắt Cá Ba Tay và Người Mẹ Xấu. Sang năm 2027, anh tiếp tục có tên trong Hoàng Hậu Cuối Cùng và Đặc Công Rừng Sác. Lịch trình dày đặc khiến khán giả không khỏi chú ý đến giai đoạn hoạt động sôi nổi của nam diễn viên sau nhiều năm chờ đợi cơ hội.

Trong số các dự án kể trên, Steven Nguyễn đảm nhận vai chính hoặc giữ vị trí quan trọng ở phần lớn tác phẩm. Tháng 9/2026, anh xuất hiện trong Trại Buôn Người với vai Trần Duy Ny, người lên đường tìm em gái sau khi cô rơi vào đường dây buôn người. Bộ phim phát hành ngày 25/9 và đạt doanh thu khoảng 470 tỷ đồng tính đến chiều ngày 21/10/2026. Thành tích này giúp tên tuổi Steven Nguyễn tiếp tục được nhắc đến trong cuộc đua phòng vé.

Steven Nguyễn đảm nhận vai chính trong Trại Buôn Người.

Đến cuối tháng 10, Steven Nguyễn trở lại màn ảnh rộng với Chị Chị Em Em 3, dự kiến khởi chiếu ngày 30/10/2026. Trong phim, anh hóa thân thành Văn Cường, người chồng gia trưởng của Thị Liễu do Ninh Dương Lan Ngọc đảm nhận. Nhân vật có tính cách phức tạp, khác với hình tượng hành động mà khán giả thường liên tưởng đến nam diễn viên.

Tháng 12/2026, Steven Nguyễn dự kiến góp mặt trong Bắt Cá Ba Tay và Người Mẹ Xấu. Với Người Mẹ Xấu, anh vào vai Lạc, con trai bà Hồng do Hồng Đào thủ vai. Dù mang vẻ ngoài bất cần, Lạc là người con hiếu thảo, tìm cách bảo vệ mẹ và khuyên bà từ bỏ lối sống sai lầm. Trong khi đó, thông tin về vai diễn của Steven Nguyễn trong Bắt Cá Ba Tay chưa được đoàn phim công bố cụ thể.

Steven Nguyễn vào vai Lạc, con trai bà Hồng do Hồng Đào thủ vai trong Người Mẹ Xấu.

Bước sang tháng 3/2027, nam diễn viên dự kiến xuất hiện trong Hoàng Hậu Cuối Cùng của bộ đôi đạo diễn Bảo Nhân - Namcito. Phim lấy cảm hứng từ cuộc đời Nam Phương Hoàng hậu, với Steven Nguyễn đảm nhận vai ký giả Hồ Đắc. Ngoài ra, anh còn tham gia Đặc Công Rừng Sác, dự án khai thác câu chuyện về lực lượng đặc công hoạt động tại khu vực Rừng Sác trong kháng chiến. Lịch phát hành và thông tin chi tiết về nhân vật của Steven Nguyễn trong phim này vẫn cần chờ xác nhận từ ê-kíp.

Tuy nhiên, lịch trình dày đặc hiện tại không phải thành quả đến sau một đêm. Trước khi được khán giả đại chúng biết đến, Steven Nguyễn đã có khoảng 10 năm theo đuổi diễn xuất, trải qua nhiều công việc và thử sức với sân khấu kịch, web drama cùng những vai diễn chưa tạo được tiếng vang lớn. Anh từng làm nhân viên soát vé, kiên trì tìm kiếm cơ hội trong môi trường nghệ thuật và dần được chú ý qua các series như Bi Long Đại Ca và Hùng Long Phong Bá.

Bước ngoặt đến với Steven Nguyễn khi anh vào vai Trung úy Nguyễn Phúc Quang trong Mưa Đỏ.

Bước ngoặt đến với Steven Nguyễn khi anh vào vai Trung úy Nguyễn Phúc Quang trong Mưa Đỏ. Bộ phim đạt doanh thu khoảng 714 tỷ đồng, góp phần đưa tên tuổi nam diễn viên đến gần hơn với công chúng. Sau dấu mốc này, Steven Nguyễn liên tục có cơ hội tham gia những dự án thuộc nhiều thể loại, từ hành động, hình sự đến tâm lý và phim lịch sử.

Từ Trại Buôn Người đến Hoàng Hậu Cuối Cùng, Steven Nguyễn đang đứng trước cơ hội mở rộng hình ảnh trên màn ảnh rộng. Sau một thập kỷ bền bỉ với nghề, điều đáng chú ý không chỉ là số lượng dự án anh tham gia, mà còn là khả năng biến hóa qua những nhân vật khác nhau. Giai đoạn đắt show hiện tại có thể trở thành bước đệm quan trọng để nam diễn viên tiếp tục khẳng định vị trí trong điện ảnh Việt.