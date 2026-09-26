Steven Nguyễn bỏ xa diễn viên Kiều Oanh

Theo số liệu Box Office Vietnam ngày 26/9, Trại Buôn Người thu khoảng 18 tỷ đồng với hơn 189.000 vé bán ra từ hơn 4.400 suất chiếu, trong khi Út Lan 2 đạt khoảng 1 tỷ đồng với hơn 11.200 vé từ khoảng 1.100 suất chiếu. Như vậy, bộ phim có Steven Nguyễn đang bỏ xa tác phẩm của nghệ sĩ Kiều Oanh về doanh thu, lượng vé bán ra và số suất chiếu sau ngày đầu phát hành chính thức.

Khoảng cách này cho thấy sức hút của hai bộ phim đang có sự chênh lệch rõ rệt trong ngày đầu chính thức công chiếu. Trại Buôn Người tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu phòng vé sau khi từng đạt doanh thu hơn 20 tỷ đồng từ các suất chiếu sớm trước ngày 25/9. Trong khi đó, Út Lan 2 từng có thời điểm đứng đầu bảng xếp hạng trong các suất chiếu đặc biệt nhưng chưa duy trì được vị trí này khi bước vào lịch chiếu chính thức.

Trại Buôn Người do Steven Nguyễn đóng chính.

Trại Buôn Người là phim điện ảnh Việt Nam thuộc thể loại hành động, tâm lý, do Toni Dương Bảo Anh đạo diễn. Phim xoay quanh Ny (Steven Nguyễn), người tìm cách cứu em gái sau khi cô sa vào bẫy buôn người ở vùng biên giới. Tuy nhiên, Ny cùng bạn thân Báu (Trầm Minh Hoàng) lại bị bắt và trở thành nô dịch trong một đường dây lừa đảo. Tại đây, họ cùng những nạn nhân khác và các trinh sát nằm vùng âm thầm lên kế hoạch tìm đường thoát thân. Bộ phim khai thác những góc tối phía sau chiêu thức dụ dỗ bằng lời hứa "việc nhẹ, lương cao", tập trung vào hành trình sinh tồn, giành lại tự do và trở về với gia đình.

Ngoài Steven Nguyễn và Trầm Minh Hoàng, dàn diễn viên của Trại Buôn Người gồm Huỳnh Minh Kiên, Tùng Mint, Võ Đình Hiếu, Quách Ngọc Ngoan, Quách Ngọc Tuyên, NSND Như Quỳnh, NSƯT Tuyết Thu, Kiều Trinh, Long Đẹp Trai, Võ Thành Tâm, La Thành, Khánh My, Pông Chuẩn cùng nhiều diễn viên khác.

Út Lan 2 có sự tham gia của nghệ sĩ Kiều Oanh.

Trong khi đó, Út Lan 2 là phim kinh dị do Trần Trọng Dần đạo diễn, lấy bối cảnh một ngôi làng ven sông Nam Bộ. Câu chuyện bắt đầu khi Đen (Phương Nam) bắt được một con rắn hai đầu và đem bán cho dì Tư (Kiều Oanh). Sau đó, ngôi làng liên tiếp xảy ra những cái chết bí ẩn, kéo theo hàng loạt bí mật và lời nguyền bị chôn vùi từ quá khứ.

Út Lan 2 mở rộng câu chuyện bằng những chất liệu dân gian Nam Bộ như Hà Bá, Hà Bá đón dâu, luyện máu rắn và thủy táng. Bên cạnh tuyến truyện tâm linh, nhân vật Đen cũng phải đối diện với những biến cố liên quan đến gia đình sau khi con rắn hai đầu xuất hiện. Dàn diễn viên gồm Phương Nam, Kiều Oanh, NSƯT Kim Phương, Kiều Diễm, Gia Tuệ, Tạ Lâm, Ngọc Phước, Khánh Tiên, Tấn Thi và Huỳnh Nhựt cùng một số diễn viên khác.

Sau một ngày chính thức công chiếu, Trại Buôn Người đang cho thấy lợi thế rõ rệt về lượng khán giả tiếp cận tại phòng vé. Trong khi đó, Út Lan 2 cần cải thiện sức mua trong những ngày tiếp theo nếu muốn thu hẹp khoảng cách với đối thủ cùng ra rạp ngày 25/9.