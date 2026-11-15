Stephen King: 'Người ngoài hành tinh đổ bộ, đó là lý do Mỹ tạm dừng tất cả chuyến bay'

Nhà văn Stephen King

Trên nền tảng X, tác giả nổi tiếng viết: "Người ngoài hành tinh đã đổ bộ. Đó mới là lý do thực sự sau lệnh cấm bay toàn quốc. Họ không muốn gây ra sự hoảng loạn trên toàn thế giới. Họ không nhìn thấy, nhưng họ nghe rất giỏi".

Bài đăng nhanh chóng lan truyền rộng rãi, thu hút hàng hơn 14 triệu lượt xem sau khi được đăng tải ngày 13-11 và tạo ra nhiều cuộc thảo luận trên mạng xã hội.

Nhà văn không đưa ra thêm bất kỳ lời giải thích nào về vấn đề này, và những lời đồn đoán nhanh chóng xuất hiện.

Một số người dùng nền tảng này coi thông điệp của Stephen King như một trò đùa, những người khác cho rằng có lẽ đó là sự khởi đầu của tác phẩm khoa học viễn tưởng mới.

Một số người khác lại cho rằng bài đăng của nhà văn có thể ám chỉ đến bộ phim "A Quiet Place", trong đó con người không được phép gây ra bất kỳ tiếng động nào để không làm lũ quái vật chú ý.

Bình luận của Stephen King được đưa ra sau khi Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) ngày 13-11 ban hành lệnh tạm dừng cất cánh đối với tất cả các chuyến bay trên cả nước do sự cố liên lạc ảnh hưởng đến một số trung tâm kiểm soát không lưu.

Sự cố đã khiến hàng nghìn chuyến bay bị hoãn hoặc hủy, gây gián đoạn hoạt động hàng không trên diện rộng.

Stephen King, sinh năm 1947, là một trong những nhà văn bán chạy nhất nước Mỹ và được mệnh danh là "Ông hoàng truyện kinh dị".

Trong hơn nửa thế kỷ cầm bút, ông đã xuất bản hàng chục tiểu thuyết và truyện ngắn, trong đó nhiều tác phẩm được chuyển thể thành phim nổi tiếng như "Chú hề ma quái", "Khách sạn ma ám", "Nhà tù Shawshank"...

Theo Marca