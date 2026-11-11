STEM CONNECT: Nối nhịp đam mê khoa học giữa học sinh Thủ đô và vùng cao

Học sinh hào hứng khám phá khoa học và STEM tại Ngày hội Khoa học và STEM.

Khơi dậy đam mê qua hoạt động trải nghiệm

Tại ngày hội, các em được trải nghiệm nhiều hoạt động như thí nghiệm chất lỏng phi Newton, mô hình núi lửa phun trào, kính hiển vi quan sát da người, máy cắt xốp bằng dây điện trở nhiệt, in tranh dân gian, trò chơi mạch điện tương tác và hệ thống đèn LED đo khoảng cách bằng cảm biến siêu âm.

Chương trình có sự tham gia tổ chức, hướng dẫn của một số học sinh THPT tại Hà Nội, với mong muốn kết nối tri thức với các bạn học sinh miền núi. Hai học sinh Đào Gia Huy và Trịnh Quang Minh, học sinh lớp 12A3 Trường THPT chuyên Chu Văn An (Hà Nội), đồng Chủ tịch dự án STEM CONNECT, trực tiếp tham gia tổ chức, chuẩn bị các mô hình và hướng dẫn học sinh THCS Vân An thực hành. Chương trình có sự bảo trợ chuyên môn và hướng dẫn của thầy giáo Vật lý Dương Trung Hiếu. Cùng tham gia đóng góp cho dự án còn có em Dương Thanh An, học sinh Trường THPT Lý Thái Tổ, cùng nhiều học sinh khác.

Thông qua các hoạt động, học sinh được trực tiếp thao tác, thử nghiệm, quan sát và tìm hiểu nguyên lý khoa học. Kiến thức Vật lý, Hóa học, Toán học và Công nghệ được kết nối với những sản phẩm gần gũi với đời sống, giúp các em tiếp cận Khoa học - Công nghệ - Kỹ thuật - Toán học (STEM) theo cách trực quan, sinh động.

Chia sẻ tại chương trình, cô Trần Thị Phương, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú THCS Vân An, cho biết: "Nhà trường rất vui khi học sinh có cơ hội tham gia những hoạt động trải nghiệm khoa học và STEM thiết thực. Các em được trực tiếp quan sát, thực hành và tìm hiểu những kiến thức mới. Chúng tôi mong muốn những thiết bị và mô hình STEM sẽ tiếp tục được sử dụng tại trường, giúp giáo viên có thêm điều kiện tổ chức hoạt động thực hành, đồng thời giúp học sinh phát huy khả năng sáng tạo và nuôi dưỡng ước mơ".

Học sinh Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú THCS Vân An hào hứng khám phá khoa học tại Ngày hội.

Em Vy Hạnh Hoa, học sinh lớp 8A, bày tỏ: "Chúng em rất vui khi được trải nghiệm các hoạt động trong ngày hội STEM. Nếu nhà trường có phòng thí nghiệm STEM, dưới sự hướng dẫn của các thầy cô, chúng em sẽ có thêm cơ hội khám phá khoa học, học hỏi những điều mới và phát triển ước mơ của mình".

Đặc biệt, việc khuyến khích học sinh nữ tham gia các hoạt động STEM là một trong những ý nghĩa thiết thực của chương trình, giúp các em thêm tự tin khám phá những lĩnh vực mới.

Lãnh đạo Phòng Văn hóa - Xã hội của xã Chiến Thắng cùng tập thể giáo viên nhà trường và đoàn học sinh tham gia Ngày hội.

STEM CONNECT – kết nối tri thức, mở rộng cơ hội tương lai

Không dừng lại ở một ngày hội trải nghiệm, dự án STEM CONNECT hướng tới mục tiêu xây dựng mô hình kết nối giáo dục lâu dài giữa học sinh Hà Nội và học sinh miền núi. Trong định hướng phát triển tiếp theo, dự án mong muốn tổ chức các hoạt động học tập trực tiếp kết hợp trực tuyến, trong đó học sinh Hà Nội cùng chia sẻ kiến thức khoa học, hướng dẫn thực hành và hỗ trợ các bạn học sinh vùng cao học tiếng Anh gắn với các chủ đề khoa học, công nghệ. Học sinh có thể cùng trao đổi, giới thiệu sản phẩm và từng bước rèn luyện khả năng thuyết trình bằng tiếng Anh.

Nhóm học sinh chuẩn bị các thiết bị, dụng cụ cần thiết trước Ngày hội Khoa học và STEM tại Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú THCS Vân An.

Dự án cũng hướng tới việc xây dựng phòng thí nghiệm STEM tại nhà trường, tạo điều kiện để giáo viên và học sinh tiếp tục duy trì các hoạt động thực hành sau ngày hội. Từ sự kết nối giữa những học sinh ở Hà Nội và Lạng Sơn, STEM CONNECT mong muốn tạo một môi trường học tập cởi mở, nơi các em có thể cùng học hỏi, chia sẻ kiến thức và phát triển năng lực.