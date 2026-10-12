Stellantis phát triển xe điện giá rẻ để giành lại thị phần châu Âu

Tại Triển lãm Ô tô Paris, Giám đốc điều hành (CEO) Antonio Filosa đã giới thiệu các mẫu xe mới, trong đó có những dòng xe điện giá thấp nhằm cạnh tranh với các hãng Trung Quốc.

Mẫu xe điện Citroen 2CV do Stellantis sản xuất. Ảnh: Stellantis

Tâm điểm là mẫu xe điện Citroen 2CV mang thiết kế hoài cổ, dự kiến ra mắt năm 2028 với giá khoảng 15.000 euro (16.800 USD). Mẫu xe này đánh dấu bước đi đầu tiên của Stellantis trong phân khúc xe điện giá rẻ mới tại châu Âu, trong bối cảnh thị trường ô tô ở phân khúc giá thấp tại khu vực này đang thu hẹp. Theo ông Pedro Pacheco, Phó Chủ tịch phụ trách nghiên cứu của công ty tư vấn Gartner, các hãng ô tô châu Âu phải tìm cách sản xuất xe điện giá rẻ mà vẫn bảo đảm chất lượng, hiệu suất và an toàn.

Ông Felipe Munoz thuộc tổ chức Car Industry Analysis cho rằng Stellantis cần có các mẫu xe điện cạnh tranh hơn để đối phó với sự phát triển nhanh của các hãng Trung Quốc.

Tuy nhiên, Stellantis vẫn cần chứng minh kế hoạch phục hồi có hiệu quả sau hai năm mất thị phần và giảm lợi nhuận tại Bắc Mỹ và châu Âu. Theo các nhà phân tích của Bernstein, doanh số tăng gần đây có thể không phải do nhu cầu mua xe của người tiêu dùng tăng lên, mà chủ yếu do hãng giao thêm xe cho các đại lý để bổ sung hàng tồn kho. Cổ phiếu Stellantis cũng giảm xuống 3,81 euro trong tháng 10/2026, mức thấp nhất kể từ khi tập đoàn thành lập năm 2021.