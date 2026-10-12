Stellantis đặt cược vào xe điện giá rẻ để giành lại thị phần châu Âu

Tại sự kiện trước thềm Paris Motor Show 2026, CEO Antonio Filosa giới thiệu 6 trong số 9 mẫu xe ý tưởng mà Stellantis mang đến triển lãm, bên cạnh nhiều mẫu xe thương mại. Động thái này thể hiện nỗ lực tái khẳng định vị thế của tập đoàn sau nhiều năm sụt giảm thị phần và doanh số tại châu Âu.

Stellantis tung hàng loạt mẫu xe điện mới

Tâm điểm là mẫu xe ý tưởng Citroen 2CV, lấy cảm hứng từ dòng xe biểu tượng cùng tên của thương hiệu Pháp. Mẫu xe mang phong cách hoài cổ này hé lộ kế hoạch phát triển một mẫu xe điện giá rẻ, sản xuất tại châu Âu và dự kiến ra mắt năm 2028. Đây cũng là bước đi đầu tiên của Stellantis trong việc phát triển dòng xe thuộc phân khúc e-car.

Citroën 2CV là mẫu concept lấy cảm hứng từ dòng xe biểu tượng cùng tên của thương hiệu Pháp. Đây cũng là bước đi đầu tiên của Stellantis trong việc phát triển dòng xe thuộc phân khúc e-car mới tại châu Âu.

Với mức giá dự kiến khoảng 16.800 USD, phân khúc e-car hướng đến những mẫu xe điện giá thấp, nhằm vực dậy thị trường ôtô phổ thông đang thu hẹp tại châu Âu. Citroen 2CV là một trong những sản phẩm đáng chú ý nhất của Stellantis tại triển lãm, đồng thời là phép thử cho khả năng sản xuất EV giá phải chăng của các hãng xe châu Âu mà không phải đánh đổi chất lượng, hiệu suất hay an toàn.

Stellantis còn tổ chức các màn ra mắt của DS7, Fiat Grizzly, Lancia Gamma và Opel Corsa GSE. Hai mẫu xe B03 và D19 của Leapmotor, đối tác Trung Quốc của tập đoàn, cũng xuất hiện tại sự kiện.

Mở rộng dải sản phẩm xe điện giá rẻ

CEO Antonio Filosa cho biết những màn giới thiệu sản phẩm này thể hiện chiến lược đến năm 2030 của Stellantis, với trọng tâm là các thương hiệu có bản sắc riêng, thiết kế hấp dẫn và công nghệ đổi mới. Trong bối cảnh các hãng xe ngày càng sử dụng chung nền tảng và công nghệ, khiến thiết kế sản phẩm có xu hướng tương đồng, tập đoàn muốn tạo ra sự khác biệt rõ ràng hơn giữa các thương hiệu.

Ngoài Citroen 2CV, Stellantis còn tổ chức các màn ra mắt quốc tế của DS7, Fiat Grizzly, Lancia Gamma và Opel Corsa GSE. Hai mẫu xe B03 và D19 của Leapmotor, đối tác Trung Quốc của tập đoàn, cũng xuất hiện tại sự kiện.

Việc Stellantis trở lại mạnh mẽ tại một triển lãm ôtô lớn ở châu Âu sau nhiều năm giữ hình ảnh tương đối kín tiếng diễn ra vào thời điểm quan trọng. Tập đoàn đang chịu sức ép phải chứng minh kế hoạch phục hồi có thể mang lại kết quả thực tế, sau 2 năm thị phần và lợi nhuận suy giảm tại hai thị trường trọng yếu là Bắc Mỹ và châu Âu.

Trong kế hoạch kinh doanh đến năm 2030 công bố hồi tháng 5/2026, CEO Filosa cam kết tung ra hàng chục mẫu xe mới, cắt giảm chi phí và tăng cường hợp tác với các đối tác Trung Quốc, trong đó có Leapmotor.

Stellantis đang chịu sức ép phải chứng minh kế hoạch phục hồi có thể mang lại kết quả thực tế, sau 2 năm thị phần và lợi nhuận suy giảm tại hai thị trường trọng yếu là Bắc Mỹ và châu Âu.

Với các mẫu xe điện giá rẻ cùng chiến lược làm mới danh mục sản phẩm, Stellantis đang tìm cách giải quyết đồng thời 2 thách thức: cạnh tranh với xe Trung Quốc và khôi phục niềm tin của người tiêu dùng lẫn giới đầu tư. Thành công của kế hoạch này sẽ phụ thuộc vào khả năng biến những cam kết tại Paris thành các sản phẩm thực sự hấp dẫn về giá bán, chất lượng và sức cạnh tranh trên thị trường.