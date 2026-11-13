STB nâng đỡ thị trường, VN-Index 'thoát' phiên giảm điểm

Nhóm cổ phiếu tài chính - ngân hàng phân hóa trong phiên cuối tuần. Nguồn: Vietstock Finance.

Phiên giao dịch cuối tuần ngày 13/11 diễn ra khá trầm lắng khi dòng tiền tiếp tục "đứng ngoài quan sát". Trong phiên sáng, thanh khoản duy trì ở mức thấp, cho thấy tâm lý thận trọng của cả bên mua và bên bán. Sang phiên chiều, lực cầu cải thiện tại một số cổ phiếu trụ cột, giúp VN-Index phục hồi chỉ số và kết phiên trong sắc xanh.

Đóng cửa, VN-Index tăng nhẹ 0,18 điểm, lên gần 1.735 điểm. Trong khi đó, HNX-Index giảm 1,64 điểm, còn 255 điểm, và UPCoM-Index nhích lên 0,14 điểm, đạt hơn 121 điểm.

Thanh khoản toàn thị trường tiếp tục ở mức thấp, với tổng giá trị giao dịch đạt 16.124 tỷ đồng, tương ứng khối lượng hơn 760 triệu cổ phiếu.

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài gần như cân bằng khi giá trị mua vào và bán ra đều xấp xỉ 1.371 tỷ đồng. Giá trị bán ròng khoảng 690 triệu đồng trên toàn thị trường.

Ở chiều bán, FPT tiếp tục là cổ phiếu chịu áp lực bán ròng lớn nhất với giá trị 221 tỷ đồng. Đáng chú ý, mã này vẫn tăng 1,11%, qua đó lấy lại mốc 50.000 đồng/cổ phiếu.

Các mã tiếp theo bị bán ròng gồm GMD (56 tỷ đồng), BID (37 tỷ đồng), SHB (33 tỷ đồng) và NVL (31,6 tỷ đồng).

Trái lại, VIX dẫn đầu danh sách được khối ngoại mua ròng với 308 tỷ đồng. POW đứng tiếp theo với 86 tỷ đồng, sau đó là VJC (58 tỷ đồng), HDB (57,6 tỷ đồng) và MSN (56 tỷ đồng).

Nhóm ngân hàng góp sức giữ nhịp thị trường

Trong phiên, nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và ngân hàng ghi nhận diễn biến trái chiều. Ở chiều tích cực, STB là mã đóng góp nhiều nhất cho VN-Index khi tăng 3,34%, lên 71.200 đồng/cổ phiếu, tương ứng đóng góp 0,93 điểm cho chỉ số.

Một số cổ phiếu khác cũng hỗ trợ thị trường gồm VJC tăng 2,12%, lên 139.400 đồng/cổ phiếu, đóng góp 0,47 điểm; TCB tăng 1,39%, đóng góp 0,45 điểm; VPB tăng 0,91%, đóng góp 0,42 điểm. POW tăng 3,57%, góp thêm 0,3 điểm.

Ngược chiều, BID là cổ phiếu gây sức ép lớn nhất khi lấy đi 0,4 điểm của VN-Index. VNM và GAS lần lượt khiến chỉ số mất 0,26 điểm và 0,25 điểm. VCB, GVR và BSR cũng nằm trong nhóm tác động tiêu cực.

Một điểm nhấn khác trong phiên là diễn biến của cổ phiếu GDA thuộc CTCP Tôn Đông Á. Sau khi chính thức niêm yết gần 149 triệu cổ phiếu trên HoSE ngày 12/11, GDA tăng kịch trần 6,85% trong phiên hôm nay, lên 13.250 đồng/cổ phiếu. Khối lượng giao dịch đạt khoảng 820.000 cổ phiếu, tương ứng giá trị hơn 10 tỷ đồng.

Dù VN-Index giữ được sắc xanh, độ rộng thị trường vẫn nghiêng về phía giảm giá. Toàn thị trường ghi nhận 368 mã giảm, trong đó có 26 mã giảm sàn; số mã tăng là 253, gồm 43 mã tăng trần; và có 851 mã đứng giá tham chiếu.

Tại nhóm tài chính - ngân hàng, MSB tăng 1,55%, NAB tăng 1,54% và HDB tăng 0,44%. Trong khi đó, ACB giảm 0,25%, SSI giảm 0,25%, CTG -0,16%, MBB -0,26% và SHB -0,91%,...

Ở nhóm bất động sản và công nghiệp, bộ đôi VIC và VHM giữ nguyên giá tham chiếu. Một số mã chịu áp lực điều chỉnh như GEX giảm 2,05%, xuống 21.500 đồng/cổ phiếu; CII giảm 2,82%. Ngược lại, GMD tăng 2,42%, lên 55.000 đồng/cổ phiếu.