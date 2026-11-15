Startup Việt giành giải 5 tỷ đồng tại cuộc thi công nghệ khí hậu toàn cầu

Ba đội giành giải nhất cuộc thi Net Zero Challenge 2026 - Ảnh: TOUCHSTONE

Mới đây, tại vòng chung kết cuộc thi đổi mới sáng tạo công nghệ khí hậu Net Zero Challenge 2026 diễn ra tại TP.HCM, ba startup đến từ Việt Nam, Thụy Sĩ và Ấn Độ đã giành giải nhất, mỗi giải trị giá 5 tỷ đồng.

Cuộc thi năm nay thu hút hơn 1.100 hồ sơ đăng ký đến từ 80 quốc gia và vùng lãnh thổ, với 9 đội xuất sắc góp mặt tại vòng chung kết. Tổng giá trị các khoản tài trợ và giải thưởng đầu tư được công bố đạt khoảng 770.000 USD.

Ở hạng mục Kinh tế tuần hoàn và Quản lý chất thải, Phúc Sang Minh Gas của Việt Nam giành giải nhất với nền tảng BioCNG, công nghệ nâng cấp khí sinh học từ chất thải thành nhiên liệu có thể thay thế một phần khí đốt hóa thạch trong sản xuất công nghiệp.

Giải pháp tận dụng nguồn biogas phát sinh từ chất thải hữu cơ và hoạt động chăn nuôi, sau đó xử lý để tạo ra BioCNG có hàm lượng methane cao, đáp ứng nhu cầu sử dụng nhiên liệu trong các hệ thống gia nhiệt công nghiệp.

Theo thông tin doanh nghiệp công bố, Phúc Sang Minh Gas đang triển khai hai nhà máy thí điểm tại Đồng Tháp, với tổng công suất xử lý khoảng 500 m3 khí sinh học mỗi giờ, dự kiến tạo ra 325 m3 BioCNG mỗi giờ.

Ngoài giải thưởng 5 tỷ đồng, doanh nghiệp Việt Nam còn nhận khoản đầu tư 50.000 USD từ Touchstone Partners để tiếp tục phát triển công nghệ.

Ở hạng mục Năng lượng tái tạo và Loại bỏ carbon, Recoal của Thụy Sĩ giành giải nhất với công nghệ chuyển đổi phụ phẩm sinh khối ướt thành hydrochar, một dạng vật liệu giàu carbon có thể lưu trữ lâu dài dưới lòng đất. Điểm đáng chú ý của quy trình là không cần sấy khô nguyên liệu trước khi xử lý, qua đó giảm năng lượng tiêu thụ.

Trong khi đó, STRING BIO của Ấn Độ đứng đầu hạng mục Hệ thống thực phẩm và Nông nghiệp bền vững với sản phẩm CleanRise. Đây là chế phẩm sinh học được phát triển nhằm hỗ trợ tăng năng suất lúa, giảm lượng phân bón sử dụng. Theo doanh nghiệp, giải pháp có khả năng cắt giảm tới 50% lượng khí methane và nitrous oxide phát sinh trong quá trình canh tác.

Bên cạnh 3 giải Nhất, ban tổ chức và các đối tác trao thêm 4 khoản hỗ trợ hoặc đầu tư, mỗi khoản trị giá 50.000 USD.

Trong đó, Zenwood của Việt Nam nhận khoản đầu tư từ LOTTE Ventures; Living Roots của Thái Lan nhận đầu tư từ Monsoon Ventures; TRINANO Technologies của Ấn Độ nhận giải thưởng tiền mặt từ Sembcorp Industries. Khoản đầu tư thứ tư thuộc về Phúc Sang Minh Gas từ Touchstone Partners.

Net Zero Challenge được Touchstone Partners và Temasek Foundation tổ chức từ năm 2023, nhằm tìm kiếm các giải pháp công nghệ có khả năng ứng dụng thực tế trong giảm phát thải, sử dụng năng lượng hiệu quả và phát triển kinh tế tuần hoàn. Năm 2026 là mùa giải thứ tư, đồng thời ghi nhận số lượng hồ sơ đăng ký cao nhất kể từ khi cuộc thi ra đời.

Đáng chú ý, trong khuôn khổ chương trình, Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM (VIFC-HCMC), Công ty Cổ phần Quỹ Đầu tư mạo hiểm TP.HCM và Touchstone Capital Partners đã công bố khuôn khổ hợp tác về điều phối đầu tư và đồng đầu tư.

Theo công bố của Touchstone Partners, chương trình hướng tới quy mô đầu tư kết hợp tối đa 100 triệu USD trong 5 năm, với cơ chế đồng đầu tư theo tỷ lệ 1:1. Việc giải ngân phụ thuộc vào quá trình thẩm định, lựa chọn dự án và thỏa thuận giữa các bên. Nguồn vốn dự kiến tập trung vào các doanh nghiệp công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và những giải pháp hướng tới phát triển bền vững.