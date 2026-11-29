Máy bay không người lái (UAV) thực hiện phun thuốc bảo vệ thực vật trên đồng ruộng tại xã Hòa Hội, tỉnh Tây Ninh. Ảnh: Minh Phú - TTXVN

Một doanh nghiệp khởi nghiệp (startup) công nghệ nông nghiệp của Hàn Quốc đang mở rộng hoạt động tại Việt Nam thông qua ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu vệ tinh và công nghệ kiểm tra chất lượng nông sản bằng điện thoại thông minh. Các giải pháp này hướng tới số hóa quản lý mùa vụ, sử dụng vật tư và kết nối chuỗi cung ứng nông nghiệp.

Theo truyền thông Hàn Quốc, Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm và Phát triển nông thôn Hàn Quốc đã lựa chọn Công ty S&E Company là doanh nghiệp thứ 91 trong chương trình A-Ventures, sáng kiến giới thiệu các doanh nghiệp khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo tiêu biểu trong lĩnh vực nông nghiệp, thực phẩm. Thành lập năm 2020, công ty phát triển nền tảng AI B·good, kết hợp dữ liệu giao dịch nông sản với dữ liệu vệ tinh công khai để phân tích tình trạng sinh trưởng, mùa vụ, giá cả và dự báo sản lượng trước thu hoạch.

Thông qua nền tảng này, nông dân có thể ước tính sản lượng, chủ động lựa chọn thời điểm thu hoạch và xuất bán; trong khi doanh nghiệp phân phối có thêm cơ sở dự báo nguồn cung để lập kế hoạch thu mua. Phạm vi dự báo mùa vụ bằng dữ liệu vệ tinh của công ty hiện đã mở rộng tới 10 quốc gia.

Tại Việt Nam, S&E Company đã triển khai dịch vụ thuê bao số hóa nhật ký canh tác, thay thế phương thức ghi chép thủ công. Hệ thống hỗ trợ theo dõi việc sử dụng vật tư nông nghiệp, hạn chế đầu vào không cần thiết và tự động tạo hồ sơ phục vụ chứng nhận Thực hành nông nghiệp tốt (GAP). Doanh nghiệp cho biết đã ghi nhận doanh thu dịch vụ đầu tiên ở thị trường nước ngoài từ sản phẩm này trong năm 2026. Hiện công ty hoạt động tại 7 quốc gia châu Á với các giải pháp được điều chỉnh theo điều kiện sản xuất của từng thị trường.

Một hướng công nghệ khác là kiểm tra chất lượng trái cây không cần cắt mẫu. Sử dụng điện thoại thông minh, hệ thống có thể đánh giá độ ngọt, độ cứng và phân loại sản phẩm. Công ty đã nộp hồ sơ đăng ký sáng chế trong nước và quốc tế trong năm nay, đồng thời trao đổi với các doanh nghiệp phân phối tại Việt Nam, Malaysia (Ma-lai-xi-a) và Nhật Bản về khả năng tiếp nhận công nghệ.

Theo Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm và Phát triển nông thôn Hàn Quốc, S&E Company đã huy động tổng cộng 6,5 tỷ won (khoảng 4,9 triệu USD) vốn đầu tư và đang xúc tiến vòng gọi vốn Series B. Từ năm 2023, doanh nghiệp cũng nhận được hỗ trợ của bộ trong xây dựng nền tảng kinh doanh, nâng cấp công nghệ và mở rộng hoạt động ra nước ngoài.

Việc doanh nghiệp Hàn Quốc đưa các giải pháp AI và dữ liệu vệ tinh vào Việt Nam mở ra hướng ứng dụng công nghệ số trong quản lý sản xuất nông nghiệp. Những công cụ này có thể hỗ trợ dự báo sản lượng, kiểm soát vật tư, số hóa hồ sơ canh tác và nâng cao chất lượng nông sản, qua đó góp phần cải thiện khả năng truy xuất nguồn gốc và đáp ứng yêu cầu của các chuỗi cung ứng xuất khẩu.