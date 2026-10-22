Startup Firefly huy động 20 triệu USD phát triển nền tảng an toàn AI

Ngày 20/10/2026, Firefly, công ty công nghệ có trụ sở tại New York (Mỹ), công bố huy động thành công 20 triệu USD trong vòng gọi vốn Series A do Definition Capital dẫn dắt, với sự tham gia của BoxGroup và Susa Ventures.

Đây cũng là thời điểm Firefly chính thức công khai hoạt động sau giai đoạn phát triển kín. Theo doanh nghiệp, BoxGroup đã ba lần đầu tư vào Firefly, trong khi Susa Ventures từng dẫn dắt vòng gọi vốn hạt giống trước đó.

Được thành lập năm 2024 bởi James Batt Buckley và Alex Penn, Firefly tập trung phát triển nền tảng an toàn ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), kết hợp thiết bị phần cứng chuyên dụng với phần mềm và hạ tầng giám sát hiện có.

Khác với các hệ thống an ninh truyền thống thường hoạt động độc lập, giải pháp của Firefly hướng tới kết nối camera, bộ đàm và các thiết bị cảm biến trên cùng một nền tảng. Công nghệ AI được sử dụng để phân tích tín hiệu, phát hiện sự cố và hỗ trợ phối hợp xử lý tình huống theo thời gian thực.

Thiết bị an toàn thông minh của Firefly, một thành phần trong hệ thống kết nối phần cứng và phần mềm AI để hỗ trợ phát hiện, xử lý sự cố. Nguồn: Firefly

Theo Firefly, nhiều tổ chức hiện sử dụng đồng thời nhiều thiết bị bảo đảm an toàn nhưng dữ liệu chưa được liên thông hiệu quả. Điều này khiến nhân sự phụ trách phải tổng hợp thông tin thủ công, gây khó khăn trong việc đánh giá tình huống và đưa ra phương án ứng phó.

Nền tảng của Firefly được thiết kế nhằm khắc phục tình trạng trên thông qua việc tích hợp dữ liệu từ nhiều nguồn, hỗ trợ tự động hóa các hoạt động thường ngày và cung cấp thông tin phục vụ xử lý sự cố.

Firefly cho biết giải pháp đã được triển khai tại ba cơ sở của Front Range Community College, bang Colorado. Hệ thống kết nối thông tin giữa các cơ sở, giúp lực lượng phụ trách an toàn theo dõi tình hình và phối hợp phản ứng khi phát sinh sự việc.

Ông James Batt Buckley, đồng sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Firefly, cho rằng công nghệ phục vụ an toàn thường có mức độ phức tạp cao, dù người sử dụng cần những công cụ đơn giản và thuận tiện. Mục tiêu của doanh nghiệp là tăng năng lực xử lý thông tin nhưng vẫn bảo đảm con người giữ quyền kiểm soát.

Về đội ngũ sáng lập, ông Buckley từng tham gia mở rộng hoạt động kinh doanh hệ thống báo động tại Verkada. Trong khi đó, đồng sáng lập Alex Penn tốt nghiệp Viện Công nghệ Massachusetts (MIT), có gần một thập kỷ làm việc tại Apple trong lĩnh vực kỹ thuật và phát triển sản phẩm.

Khoản vốn 20 triệu USD mới huy động sẽ được Firefly sử dụng để phát triển các sản phẩm AI ứng dụng trong môi trường thực, tuyển dụng nhân sự kỹ thuật, học máy và kinh doanh, đồng thời mở rộng thị trường trong lĩnh vực giáo dục, y tế và doanh nghiệp.

Tuy nhiên, thông cáo chưa công bố định giá doanh nghiệp sau vòng gọi vốn, doanh thu hay các chỉ số đánh giá độc lập về độ chính xác phát hiện sự cố và hiệu quả vận hành thực tế.

Thương vụ cho thấy hướng phát triển đáng chú ý của các startup công nghệ khi đưa AI vượt ra ngoài môi trường phần mềm, kết hợp với thiết bị điện tử và hạ tầng vật lý để giải quyết những nhu cầu cụ thể trong hoạt động bảo đảm an toàn.