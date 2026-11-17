Hãng chip này không chỉ rót hàng chục tỷ USD vào các công ty AI mà còn hỗ trợ họ tiếp cận chip, năng lực điện toán và nguồn vốn. Sự thay đổi lãnh đạo tại Nvidia vì thế đang làm dấy lên lo ngại về tương lai của những doanh nghiệp công nghệ non trẻ.

Trong nhiều năm, Jensen Huang là gương mặt quen thuộc tại các sự kiện khởi nghiệp ở Silicon Valley. Ông thường xuyên gặp gỡ nhà sáng lập, tham gia chấm các cuộc thi gọi vốn và xuất hiện tại những ngày trình diễn sản phẩm của startup.

Sự hiện diện của ông không chỉ xuất phát từ vị thế của một trong những doanh nhân thành công nhất ngành công nghệ. Jensen Huang còn chủ động hỗ trợ các doanh nghiệp mới thành lập có cơ hội cạnh tranh với những tập đoàn công nghệ lớn thông qua đầu tư tài chính và cung cấp năng lực tính toán.

Bởi vậy, thông tin ông đột ngột rời vị trí CEO Nvidia đang khiến giới đầu tư và các nhà sáng lập startup lo ngại về sự thay đổi trong một trong những nguồn hỗ trợ quan trọng nhất của hệ sinh thái AI.

NVIDIA – “NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG” CỦA NGÀNH AI

Ông Jensen Huang từng nhấn mạnh dù ngành công nghệ có nhiều ý tưởng tốt, không một doanh nghiệp nào có thể sở hữu toàn bộ những ý tưởng tốt trên thế giới. Quan điểm này phần nào lý giải cách Nvidia tham gia sâu vào hệ sinh thái khởi nghiệp, thay vì chỉ tập trung bán chip cho các khách hàng lớn.

Theo hồ sơ công bố chứng khoán, tính đến cuối tháng 7, Nvidia nắm giữ cổ phần trị giá 48 tỷ USD tại 229 công ty tư nhân, trong đó có những khoản đầu tư lớn vào OpenAI và Anthropic. Quy mô đầu tư vào startup của hãng đã tăng hơn gấp đôi chỉ trong vòng 6 tháng.

Tomasz Tunguz, nhà đầu tư tại Theory Ventures – quỹ chuyên rót vốn vào các startup giai đoạn đầu – ví Nvidia như “ngân hàng trung ương của AI”, còn Jensen Huang là người đứng đầu ngân hàng đó. Theo ông, việc CEO Nvidia rời đi đột ngột cũng giống như việc Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) bất ngờ rời nhiệm sở.

Tính đến cuối tháng 7, Nvidia nắm giữ cổ phần trị giá 48 tỷ USD tại 229 công ty tư nhân, trong đó có những khoản đầu tư lớn vào OpenAI và Anthropic. Quy mô đầu tư vào startup của hãng đã tăng hơn gấp đôi chỉ trong vòng 6 tháng.

Tuy nhiên, ảnh hưởng của Nvidia đối với startup không chỉ nằm ở các khoản đầu tư trực tiếp. Một trong những hỗ trợ quan trọng hơn là khả năng tiếp cận chip AI và hạ tầng điện toán đám mây.

Đối với các công ty mới thành lập, việc sở hữu hoặc thuê được lượng chip đủ lớn để phát triển mô hình AI thường là rào cản đáng kể. Những tập đoàn có tiềm lực tài chính như Amazon, Google, Meta hay Microsoft có lợi thế lớn hơn trong việc tiếp cận nguồn lực này.

Nvidia đã tham gia hỗ trợ các startup và doanh nghiệp điện toán đám mây nhỏ thông qua các cam kết bảo lãnh thuê và những hình thức bảo đảm tài chính khác. Theo hồ sơ chứng khoán, tổng giá trị các khoản bảo lãnh và hỗ trợ này lên tới 165 tỷ USD.

Bên cạnh đó, Nvidia có bộ phận đầu tư mạo hiểm riêng và chương trình Inception, cung cấp đào tạo, hướng dẫn cho hàng chục nghìn startup về cách tiếp cận chip cũng như năng lực tính toán cần thiết để phát triển sản phẩm.

Những hoạt động này giúp Nvidia trở thành một mắt xích quan trọng trong quá trình hình thành và mở rộng của nhiều doanh nghiệp AI, đặc biệt là những công ty chưa đủ tiềm lực để tự xây dựng hạ tầng công nghệ.

STARTUP LO NGẠI NGUỒN VỐN VÀ HẠ TẦNG AI BỊ THU HẸP

Sự thay đổi lãnh đạo tại Nvidia đang đặt ra câu hỏi về việc liệu hãng có tiếp tục duy trì mức độ hỗ trợ lớn đối với các doanh nghiệp nhỏ hay không.

Mike Volpi, nhà đầu tư tại Hanabi Capital – quỹ đầu tư vào các công ty AI – dự báo Nvidia có thể chuyển sang cách tiếp cận thận trọng hơn trong việc bảo đảm tài chính cho các doanh nghiệp điện toán đám mây quy mô nhỏ.

“Tôi kỳ vọng sẽ có một số biến động và một phần nguồn vốn của Nvidia rút khỏi thị trường trong ngắn hạn”, ông Mike Volpi nhận định.

Theo giới đầu tư, nếu Nvidia thu hẹp các cam kết tài chính, những công ty đang phụ thuộc vào nguồn bảo đảm này có thể gặp khó khăn trong việc huy động vốn và duy trì kế hoạch mở rộng hạ tầng.

Theo giới đầu tư, nếu Nvidia thu hẹp các cam kết tài chính, những công ty đang phụ thuộc vào nguồn bảo đảm này có thể gặp khó khăn trong việc huy động vốn và duy trì kế hoạch mở rộng hạ tầng.

Đặc biệt, một số doanh nghiệp trung tâm dữ liệu quy mô nhỏ đang dựa vào các cam kết doanh thu từ Nvidia để tiếp cận những khoản vay mà nếu không có sự bảo đảm này, họ khó có thể huy động được.

Dylan Patel, người điều hành công ty nghiên cứu AI SemiAnalysis, từng cảnh báo về rủi ro của mô hình tài chính này trong một sự kiện dành cho các nhà phát triển phần mềm tại San Francisco hồi tháng trước.

Theo ông, một số công ty trung tâm dữ liệu đang gặp khó khăn vẫn có thể nhận được cam kết bảo đảm doanh thu từ Nvidia. Nhờ đó, họ tiếp tục vay vốn để mở rộng hoạt động, dù năng lực tài chính và khả năng kinh doanh thực tế còn nhiều bất định.

“Đây là một đề xuất khá rủi ro. Chúng ta sẽ phải chờ xem điều gì xảy ra”, ông Patel cảnh báo.

Những lo ngại này xuất hiện trong bối cảnh thị trường AI vốn đã có nhiều dấu hiệu bất ổn. Một bộ phận nhà đầu tư lo ngại định giá các doanh nghiệp AI đang bị đẩy lên quá cao và có nguy cơ hình thành bong bóng. Trong khi đó, ngành công nghệ còn đối mặt với khả năng gia tăng quy định quản lý và tốc độ xây dựng trung tâm dữ liệu có thể chậm lại sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ.

Nvidia hiện kiểm soát phần lớn thị trường chip máy tính phục vụ phát triển và vận hành các hệ thống AI trên toàn cầu. Vì vậy, bất kỳ thay đổi nào trong chiến lược đầu tư, cung ứng chip hay hỗ trợ tài chính của hãng đều có thể tác động rộng hơn đến các doanh nghiệp trong ngành.

Sự phụ thuộc này cũng khiến những cảnh báo về cấu trúc tài chính của hệ sinh thái AI ngày càng được chú ý. Khi một doanh nghiệp vừa cung cấp chip, vừa đầu tư vào khách hàng, đồng thời bảo đảm tài chính cho các đơn vị xây dựng hạ tầng phục vụ chính những khách hàng đó, sự thay đổi trong chính sách của doanh nghiệp trung tâm có thể tạo ra hiệu ứng dây chuyền.

CÁC THƯƠNG VỤ TỶ USD VÀ TƯƠNG LAI CỦA HỆ SINH THÁI KHỞI NGHIỆP

Vai trò của Jensen Huang trong hệ sinh thái startup còn thể hiện qua những thương vụ mua lại doanh nghiệp công nghệ quy mô lớn của Nvidia trong năm qua.

Tháng 12 năm ngoái, Nvidia chi khoảng 20 tỷ USD để mua công nghệ và tuyển dụng nhân sự từ Groq, một công ty sản xuất chip. Đến tháng 9, hãng tiếp tục chi khoảng 14 tỷ USD để mua nền tảng AI mã nguồn mở Hugging Face.

Các thương vụ này mang lại lợi ích tài chính đáng kể cho những nhà đầu tư từng rót vốn vào các startup được Nvidia mua lại.

Joseph T. Hasselmann, một nhà đầu tư từng hậu thuẫn Groq, đã viết trên LinkedIn sau khi thương vụ được công bố: “Jensen Huang, chúng tôi chưa từng gặp ông, nhưng xin ngả mũ thán phục!”.

Ngoài đầu tư và mua lại doanh nghiệp, Jensen Huang còn là một trong những người ủng hộ mạnh mẽ nhất đối với công nghệ mã nguồn mở và mô hình AI có trọng số mở (open weight). Cách tiếp cận này cho phép các nhà phát triển tiếp cận, sử dụng và điều chỉnh những thành phần công nghệ AI mà không phải tự xây dựng toàn bộ hệ thống từ đầu.

Điều đó đặc biệt có ý nghĩa với startup, bởi họ có thể giảm chi phí nghiên cứu, phát triển sản phẩm và rút ngắn thời gian đưa công nghệ ra thị trường. Trong năm qua, Nvidia cũng đã chi gần 20 tỷ USD để mua lại hai công ty tập trung vào công nghệ mã nguồn mở.

Theo Samantha Lau, người quản lý danh mục cổ phiếu công nghệ tại công ty đầu tư AllianceBernstein, việc Jensen Huang rời Nvidia có thể khiến một nguồn tài chính quan trọng đối với các doanh nghiệp trẻ, đặc biệt là những công ty trung tâm dữ liệu đang chuẩn bị phát hành cổ phiếu ra công chúng (IPO), bị thu hẹp.

Bà cũng cho rằng sự thay đổi này có thể làm giảm tâm lý lạc quan trên thị trường. “Vị thần của mô hình tài trợ vòng tròn đang bước vào kỳ ngủ đông”, bà nhận xét, đề cập đến mạng lưới các thỏa thuận đầu tư và tài trợ có quan hệ chặt chẽ với nhau trong ngành AI.

Trong khi đó, Sujay Jaswa, đối tác tại quỹ đầu tư mạo hiểm Wndr – đơn vị từng tổ chức các sự kiện có sự tham gia của Jensen Huang – so sánh việc ông rời Nvidia với sự ra đi của Steve Jobs, nhà đồng sáng lập Apple.

“Đây là một mất mát rất lớn đối với tất cả chúng ta”, ông Jaswa nói.