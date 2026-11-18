Thay vì để người bán ô tô cũ tự đăng tin, tiếp khách, thương lượng giá và lo thủ tục sang tên, một startup công nghệ do nhóm nhà sáng lập thuộc thế hệ 9X phát triển mô hình giúp bán xe trọn gói, kết hợp trí tuệ nhân tạo (AI) với hệ thống kiểm định trực tiếp và đấu giá trực tuyến.

Vucar - một doanh nghiệp thành lập năm 2023 tại TPHCM đã công bố hoàn tất vòng gọi vốn Pre-Series A do quỹ OSK-SBI Venture Partners dẫn dắt. Hai nhà đầu tư hiện hữu là Monk’s Hill Ventures (Singapore) và Antler cũng tiếp tục tham gia rót vốn. Giá trị khoản đầu tư mới không được tiết lộ, nhưng theo đại diện Vucar, khoản tiền được rót có thể lên tới vài triệu USD.

Nhóm bạn trẻ đều sinh năm 1999 vừa gọi vốn triệu USD lần hai cho nền tảng bán ô tô cũ. Ảnh: VuCar

Trước đó, vào tháng 9/2024, Vucar từng huy động thành công khoản vốn triệu USD ở vòng hạt giống. Việc tiếp tục nhận được sự quan tâm của các quỹ ngoại cho thấy mô hình kinh doanh của startup này đang có cơ hội mở rộng trong lĩnh vực giao dịch ô tô đã qua sử dụng.

Dùng AI xử lý bài toán khó nhất khi bán xe cũ

Trên thị trường ô tô đã qua sử dụng, việc xác định giá bán thường là một trong những khâu khiến chủ xe mất nhiều thời gian. Cùng một mẫu xe, năm sản xuất và phiên bản, giá giao dịch thực tế có thể chênh lệch đáng kể tùy thuộc vào số kilomet đã đi, tình trạng động cơ, thân vỏ, lịch sử bảo dưỡng và nhu cầu thị trường.

Nếu định giá quá cao, chiếc xe có thể nằm lâu trên thị trường. Ngược lại, bán thấp hơn giá trị thực sẽ khiến chủ xe chịu thiệt. Trong khi đó, người mua cũng gặp khó khăn khi không có đủ thông tin để đánh giá mức giá mà người bán đưa ra.

Vucar lựa chọn AI để giải quyết một phần bài toán này. Theo startup này, công cụ định giá được xây dựng trên cơ sở hơn 4 triệu điểm dữ liệu, giúp phân tích và đưa ra mức giá tham khảo theo tình trạng và đặc điểm của từng chiếc xe.

Thay vì chỉ dựa vào giá rao bán trên các nền tảng trực tuyến, hệ thống hướng đến việc cung cấp thông tin thị trường nhanh hơn, hỗ trợ chủ xe hình dung giá trị chiếc xe trước khi quyết định giao dịch.

Ngoài định giá, Vucar còn phát triển trợ lý AI để giải đáp các câu hỏi của người bán và người mua liên quan đến từng chiếc xe. Công nghệ này giúp rút ngắn thời gian phản hồi, đồng thời giảm tải cho nhân viên tư vấn ở những công việc có tính chất lặp lại.

Công cụ định giá của VuCar được xây dựng trên cơ sở hơn 4 triệu điểm dữ liệu, giúp phân tích và đưa ra mức giá tham khảo theo tình trạng và đặc điểm của từng chiếc xe. Ảnh: Hoàng Hiệp

Tuy nhiên, điểm đáng chú ý trong cách tiếp cận của Vucar là không giao toàn bộ quy trình cho thuật toán. Theo đó, những công đoạn đòi hỏi sự kiểm chứng và tạo dựng niềm tin như kiểm tra tình trạng thực tế, đối chiếu giấy tờ, hỗ trợ hợp đồng và bàn giao xe vẫn do nhân viên trực tiếp thực hiện.

"AI giúp chúng tôi định giá nhanh hơn và trả lời khách gần như ngay lập tức. Nhưng không thuật toán nào thay được người đến tận nơi xem xe và đi cùng khách đến lúc nhận tiền. Người bán xe cần cả hai", ông Jake Vũ, CEO kiêm đồng sáng lập Vucar, chia sẻ.

Quy trình bán xe của Vucar cũng được thiết kế theo hướng giảm tối đa các công đoạn mà chủ xe phải tự xử lý.

Người có nhu cầu bán xe chỉ cần để lại thông tin trên website. Sau đó, chuyên viên của Vucar sẽ đến tận nơi kiểm định miễn phí. Kết quả kiểm tra được ghi nhận trước khi chiếc xe được đưa lên hệ thống đấu giá trực tuyến, nơi nhiều người mua cùng tham gia trả giá.

Chủ xe có thể lựa chọn người trả giá cao nhất hoặc từ chối giao dịch nếu chưa hài lòng với mức giá nhận được. Khi hai bên thống nhất, Vucar hỗ trợ các khâu giấy tờ, thanh toán và bàn giao phương tiện. Doanh nghiệp cho biết chỉ thu phí 1% khi giao dịch thành công.

Đáng chú ý, Vucar không mua xe về để bán lại mà đóng vai trò kết nối người bán với mạng lưới người mua.

Theo số liệu doanh nghiệp công bố, mỗi tháng Vucar tiếp nhận hơn 8.500 khách hàng và tổ chức trên 2.000 phiên đấu giá. Thời gian xử lý một giao dịch có thể chỉ khoảng 27 giờ. Đây là những con số đáng chú ý trong lĩnh vực kinh doanh ô tô cũ, vốn có quy trình giao dịch tương đối phức tạp và phụ thuộc nhiều vào hoạt động kiểm tra, thương lượng trực tiếp.

Dù AI giúp tối ưu hoá quy trình nhưng không thay thế được người đi kiểm tra xe. Ảnh: VuCar

Thị trường xe cũ còn nhiều dư địa cho công nghệ

Theo đại diện quỹ OSK-SBI Venture Partners, việc mua bán ô tô là một trong những giao dịch phức tạp đối với phần lớn người sở hữu xe tại Việt Nam. Quỹ này đánh giá cao cách Vucar kết hợp công nghệ với hoạt động kiểm định thực tế, giúp người bán tiết kiệm thời gian trong khi người mua có thêm cơ sở đánh giá chất lượng phương tiện.

Nguồn vốn mới dự kiến được Vucar sử dụng để phát triển sản phẩm công nghệ, nâng cao chất lượng dịch vụ và mở rộng mạng lưới người bán, người mua trên toàn quốc.

Thời điểm startup tiếp tục gọi vốn cũng diễn ra khi thị trường ô tô Việt Nam đang tăng trưởng. Theo số liệu dẫn từ PwC, doanh số ô tô tại Việt Nam trong nửa đầu năm 2026 tăng 31% so với cùng kỳ, gần gấp ba mức tăng trưởng trung bình của khu vực Đông Nam Á.

Thị trường xe mới mở rộng cũng tạo thêm nguồn cung cho thị trường xe đã qua sử dụng trong những năm tiếp theo. Cùng với đó, nhu cầu đổi xe, nâng cấp phương tiện và tìm kiếm những mẫu xe có giá hợp lý tiếp tục mở ra cơ hội cho các nền tảng giao dịch trực tuyến.

Dù vậy, định giá ô tô cũ bằng AI vẫn là bài toán không đơn giản. Dữ liệu đầu vào phải đủ lớn, được cập nhật thường xuyên và phản ánh sát giá giao dịch thực tế. Những yếu tố khó lượng hóa như lịch sử va chạm, chất lượng sửa chữa hay tình trạng kỹ thuật bên trong cũng đòi hỏi quy trình kiểm định trực tiếp.