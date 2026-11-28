Tham dự chương trình có ông Bùi Tiến Dũng, Chuyên viên cao cấp Vụ Học sinh, sinh viên (Bộ Giáo dục và Đào tạo); PGS.TS. Phan Anh, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học Ngân hàng; TS. Lê Thị Minh Ngọc, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp, Đổi mới sáng tạo; cùng đại diện các đơn vị thuộc Học viện Ngân hàng, các tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư, chuyên gia và đông đảo sinh viên.

Ông Bùi Tiến Dũng, Chuyên viên cao cấp Vụ Học sinh, sinh viên (Bộ Giáo dục và Đào tạo) phát biểu tại đêm chung kết

Trải qua 9 mùa tổ chức, STARTUP BA đã trở thành sân chơi thường niên nhằm phát hiện, nuôi dưỡng và ươm tạo các ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo, có giá trị thực tiễn, tạo cơ hội để sinh viên đưa các dự án đến những sân chơi khởi nghiệp cấp quốc gia và quốc tế.

PGS.TS. Phan Anh, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học Ngân hàng phát biểu tại đêm chung kết STARTUP BA 2026

Chính thức phát động từ ngày 27/6/2026, cuộc thi trải qua hơn 5 tháng triển khai với các hoạt động đào tạo, tư vấn và ươm tạo dự án. Từ hơn 200 ý tưởng ban đầu, Ban Tổ chức đã lựa chọn 64 đội vượt qua vòng sơ loại, 24 đội tham gia vòng bán kết và 9 đội xuất sắc nhất bước vào vòng chung kết.

Ban Tổ chức trao hoa và kỷ niệm chương tri ân các nhà tài trợ Kim cương đồng hành cùng cuộc thi

Các dự án tranh tài tại đêm chung kết thuộc ba lĩnh vực: Công nghệ, tài chính và ngân hàng; Giáo dục, văn hóa, du lịch, y tế và đời sống; Môi trường và kinh doanh tạo tác động xã hội.

Quán quân STARTUP BA 2026 lĩnh vực Công nghệ, tài chính và ngân hàng

Trong đó, nhiều dự án hướng đến ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ vào giải quyết các bài toán thực tiễn như mô phỏng đầu tư tài chính, quản lý vốn lưu động và hỗ trợ thanh khoản cho doanh nghiệp, phân loại nông sản, mô phỏng tuyển dụng, chăm sóc sức khỏe và tái chế phụ phẩm hữu cơ.

Phát biểu tại chương trình, ông Bùi Tiến Dũng đánh giá cao những kết quả của Học viện Ngân hàng trong hoạt động hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp, đặc biệt là việc đăng cai tổ chức thành công Ngày hội Khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên lần thứ VIII và duy trì sân chơi STARTUP BA.

Quán quân STARTUP BA 2026 lĩnh vực Giáo dục, văn hóa, du lịch, y tế và đời sống

Quán quân STARTUP BA 2026 lĩnh vực Môi trường và kinh doanh tạo tác động xã hội

Trong bối cảnh Chương trình “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035” bước vào năm đầu tiên triển khai, ông Bùi Tiến Dũng mong muốn Học viện Ngân hàng tiếp tục lan tỏa tinh thần khởi nghiệp, từng bước hình thành văn hóa khởi nghiệp mang đặc trưng của Học viện; chú trọng đào tạo, ươm tạo, phát hiện và bồi dưỡng tài năng khởi nghiệp trong sinh viên.

Đồng thời, Học viện cần tăng cường kết nối với doanh nghiệp, chuyên gia, nhà đầu tư để hỗ trợ các dự án tiềm năng tiếp tục phát triển, từng bước đưa ý tưởng khởi nghiệp trở thành sản phẩm, dự án thực chất.

Các đội thi trình bày và bảo vệ ý tưởng khởi nghiệp trước Hội đồng Ban Giám khảo

Gửi gắm thông điệp tới các đội thi và sinh viên Học viện Ngân hàng, ông Bùi Tiến Dũng nhấn mạnh ba từ khóa: “Chủ động, kết nối và hành động”. Sinh viên cần chủ động tìm kiếm cơ hội, phát triển năng lực bản thân, tích cực kết nối để hoàn thiện ý tưởng và mạnh dạn hành động từ những vấn đề thực tiễn.

Cũng theo đại diện Bộ Giáo dục, thành công trong hành trình khởi nghiệp không chỉ được đo bằng giải thưởng mà còn bằng kiến thức, bản lĩnh, kinh nghiệm và những giá trị mới mà sinh viên tạo ra.

STARTUP BA 2026 có sự đồng hành của hơn 20 doanh nhân, nhà đầu tư, chuyên gia cùng các tổ chức, doanh nghiệp, trong đó có Quỹ Hợp tác quốc tế các Ngân hàng Tiết kiệm Đức (DSIK) tại Việt Nam, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) và Công ty CP Dịch vụ Công nghệ BEAM.

STARTUP BA 2026 góp phần lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo và khơi dậy khát vọng khởi nghiệp trong sinh viên

Kết thúc cuộc thi, Ban Tổ chức đã trao 3 giải Nhất và 6 giải Nhì thuộc ba lĩnh vực.

Cụ thể, ở lĩnh vực Công nghệ, tài chính và ngân hàng, giải Nhất thuộc về đội Fin Success với dự án FCC (Fast Cash Connect) – nền tảng quản lý vốn lưu động và hỗ trợ thanh khoản cho doanh nghiệp; hai giải Nhì thuộc về đội FRUITION và VESTRA.

Ở lĩnh vực Giáo dục, văn hóa, du lịch, y tế và đời sống, đội 505 ERA giành giải Nhất với dự án Ready2Work – nền tảng mô phỏng tuyển dụng và trải nghiệm công việc; hai giải Nhì thuộc về đội LEGACY và MAMACARE.

Ở lĩnh vực Môi trường và kinh doanh tạo tác động xã hội, đội Re:bloom giành giải Nhất với dự án ReBloom – nhang sạch tái sinh từ hoa thải bỏ; hai giải Nhì thuộc về đội FOURSIGHT và EcoCaps.

Bên cạnh các giải thưởng chuyên môn, cuộc thi còn có hai giải phụ dành cho video dự án được yêu thích nhất và đội thi cổ vũ nhiệt tình nhất.

Hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp không dừng lại sau đêm chung kết. Theo kế hoạch, từ 3-5 dự án xuất sắc sẽ được lựa chọn tham gia chương trình ươm tạo kéo dài 6 tháng của Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp, Đổi mới sáng tạo, Học viện Ngân hàng. Các dự án sẽ được tư vấn chuyên sâu, hỗ trợ về pháp lý, sở hữu trí tuệ, thương mại hóa sản phẩm và kết nối với hệ sinh thái khởi nghiệp trên cả nước.