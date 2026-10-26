Startup AI Flapping Airplanes huy động 1 tỷ USD, được định giá 6 tỷ USD

Ngày 21/10/2026, quỹ đầu tư mạo hiểm Index Ventures công bố tham gia dẫn dắt vòng gọi vốn Series A trị giá 1 tỷ USD của Flapping Airplanes, doanh nghiệp nghiên cứu trí tuệ nhân tạo (AI) có trụ sở tại San Francisco, Mỹ. Thương vụ thu hút sự chú ý khi doanh nghiệp mới hoạt động khoảng một năm nhưng đã huy động được nguồn vốn lớn để theo đuổi các công nghệ nền tảng cho AI.

Theo thông tin công bố, Index Ventures và Lux Capital đồng dẫn dắt vòng đầu tư. Thương vụ còn có sự tham gia của các nhà đầu tư như Sequoia Capital, GV thuộc Alphabet và Kleiner Perkins. Bloomberg và TechCrunch đưa tin vòng gọi vốn định giá Flapping Airplanes khoảng 6 tỷ USD, gấp bốn lần mức định giá 1,5 tỷ USD tại vòng hạt giống trước đó.

Đầu năm 2026, Flapping Airplanes đã huy động 180 triệu USD trong vòng gọi vốn hạt giống. Như vậy, tổng số vốn huy động qua hai vòng được công bố đạt khoảng 1,18 tỷ USD.

Ba nhà sáng lập Flapping Airplanes gồm Ben Spector, Asher Spector và Aidan Smith. Ảnh: Index Ventures.

Flapping Airplanes được thành lập bởi ba nhà sáng lập Ben Spector, Asher Spector và Aidan Smith. Trong đó, Ben Spector giữ vị trí Giám đốc điều hành. Theo Index Ventures, doanh nghiệp hiện có đội ngũ khoảng vài chục nhân sự, tập trung nghiên cứu những phương pháp giúp hệ thống AI hoạt động hiệu quả hơn với nguồn lực tính toán và dữ liệu hạn chế.

Khác với cách tiếp cận chủ yếu mở rộng quy mô mô hình bằng cách gia tăng sức mạnh phần cứng, Flapping Airplanes tập trung tối ưu toàn bộ chuỗi xử lý AI, từ các chương trình thực thi trên bộ xử lý đồ họa (GPU), giai đoạn tiền huấn luyện, hậu huấn luyện đến suy luận.

Một trong những hướng nghiên cứu đáng chú ý là công nghệ megakernel, cho phép kết hợp nhiều tác vụ xử lý thành một chương trình thực thi trên GPU. Theo mô tả của Index Ventures, phương pháp này hướng tới giảm thời gian chờ giữa các bước tính toán, qua đó khai thác hiệu quả hơn năng lực của phần cứng hiện có.

Nếu được chứng minh trong môi trường triển khai thực tế, công nghệ này có thể góp phần giảm chi phí huấn luyện và vận hành mô hình AI, đồng thời mở rộng khả năng ứng dụng trong những lĩnh vực đòi hỏi năng lực tính toán lớn như robot, giao dịch tài chính và khoa học sự sống.

Index Ventures cho biết Mark Xu, thành viên của quỹ, sẽ tham gia hội đồng quản trị Flapping Airplanes sau vòng đầu tư. Quỹ đánh giá hiệu quả sử dụng GPU, năng lượng và dữ liệu sẽ ngày càng quan trọng khi nhu cầu ứng dụng AI tiếp tục tăng.

Tuy nhiên, các thông tin về hiệu quả tối ưu GPU hiện chủ yếu dựa trên mô tả của doanh nghiệp và nhà đầu tư. Công bố chưa cung cấp kết quả kiểm chứng độc lập về mức cải thiện hiệu năng, mức tiết kiệm chi phí hoặc khả năng ứng dụng thương mại. Thời điểm hoàn tất giao dịch và lịch giải ngân cụ thể cũng chưa được làm rõ.

Thương vụ Flapping Airplanes cho thấy một hướng dịch chuyển đáng chú ý của dòng vốn đầu tư AI: bên cạnh phát triển những mô hình ngày càng lớn, các nhà đầu tư còn quan tâm đến công nghệ giúp sử dụng hiệu quả hạ tầng tính toán hiện hữu.

Đối với hệ sinh thái công nghệ Việt Nam, xu hướng này đặt ra cơ hội nghiên cứu các giải pháp tối ưu phần mềm, khai thác GPU và giảm chi phí triển khai AI. Đây cũng là những hướng đi đáng chú ý với các doanh nghiệp công nghệ và nhóm nghiên cứu muốn phát triển sản phẩm AI trong điều kiện nguồn lực phần cứng còn hạn chế.